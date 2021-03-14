Як легко позбутися кісток у рибі: оригінальне рішення

Смаженого і запеченого карася можна приготувати так, щоб не відчувалися кістки

Карась – це дуже смачна риба. Але добре її приготувати – непросте завдання. Кістки, яких у карася дуже багато, можуть зіпсувати враження від готової страви.

Согодні.Lifestyle розкажуть, як приготувати карася так, щоб жодна кістка не трапилася і не зіпсувала вам трапезу. Такий спосіб чудово підійде для смаженої або запеченої риби.

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Лайфхак, як приготувати рибу, щоб в ній не траплялися кістки

Тушку карася почистіть звичайним способом.

Потім візьміть гостро заточений ніж і зробіть часті глибокі паралельні надрізи на всій поверхні риби.

Завдяки такій маніпуляції всі кістки в процесі смаження зруйнуються за рахунок впливу високої температури і від них не залишиться й сліду.

Тепер посоліть і поперчіть рибу, обваляйте її в борошні.

Добре розігрійте сковороду з олією.

Акуратно покладіть карася. Під час готування, завдяки високій температурі всі дрібні кістки добре просмажаться і нібито розчиняться, залишиться тільки м'ясо, реберця і хребет.

Перекладіть готову рибу на тарілку і можете подавати.

Дивіться відео, як легко позбутися кісток у рибі:

Відео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати смажену рибу в горіховій паніровці.

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