Як легко позбутися кісток у рибі: оригінальне рішення
Смаженого і запеченого карася можна приготувати так, щоб не відчувалися кістки
Карась – це дуже смачна риба. Але добре її приготувати – непросте завдання. Кістки, яких у карася дуже багато, можуть зіпсувати враження від готової страви.
Согодні.Lifestyle розкажуть, як приготувати карася так, щоб жодна кістка не трапилася і не зіпсувала вам трапезу. Такий спосіб чудово підійде для смаженої або запеченої риби.
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- Тушку карася почистіть звичайним способом.
- Потім візьміть гостро заточений ніж і зробіть часті глибокі паралельні надрізи на всій поверхні риби.
- Завдяки такій маніпуляції всі кістки в процесі смаження зруйнуються за рахунок впливу високої температури і від них не залишиться й сліду.
- Тепер посоліть і поперчіть рибу, обваляйте її в борошні.
- Добре розігрійте сковороду з олією.
- Акуратно покладіть карася. Під час готування, завдяки високій температурі всі дрібні кістки добре просмажаться і нібито розчиняться, залишиться тільки м'ясо, реберця і хребет.
- Перекладіть готову рибу на тарілку і можете подавати.
Дивіться відео, як легко позбутися кісток у рибі:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати смажену рибу в горіховій паніровці.
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