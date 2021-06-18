Кюкю – найзеленіший омлет з Азербайджану і корисне доповнення до сніданку
Це яєчно-зелене диво прекрасно насичує зранку, адже в складі омлету є багато зелені. Насамперед – кінза і шпинат, за бажанням можна додати зелену цибулю, кріп і петрушку
Як не крути, але те, що це найзеленіший омлет у світі – очевидний факт. Коли в ізраїльській шакшуці акцент робиться на помідори, то в кюкю – на зелень. У класичному рецепті присутній тархун, але можна і без нього, якщо ви раптом його не знайдете. Обов'язково прикрасьте кюкю бринзою, це красиво і смачно. Загалом, це може стати прекрасною ідеєю для сніданку. А в нашому календарі лайфхаків для літа зібрані найнесподіваніші ідеї, як провести ці три місяці яскраво.
Що потрібно для омлету кюкю
- Яйця – 5 шт.
- Шпинат, зелена цибуля – по 1 великому пучку
- Кінза – 2 великих пучки
- Зелену цибулю, сіль, перець – за смаком
- Бринза, чері – для прикраси
Спосіб приготування
- Зелень дрібно нарізати, перемішати.
- Збити яйця із сіллю і перцем, змішати із зеленю.
- У великій сковороді розігріти олію.
- Викласти яєчну масу із зеленню в сковороду, готувати на слабкому вогні під кришкою 15 хвилин.
- Подавати кюкю гарячим, прикрасити бринзою і помідорами чері.
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