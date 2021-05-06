Кутя на Радоницю і поминальні дні – 3 рецепти
Цю обрядову страву можна приготувати з пшениці, перловки або рису
Кутя, а правильніше коливо – традиційна в Україні страва, яка обов'язково має стояти на столі під час поминальних днів і на Радоницю. Нижче – 3 рецепти куті. Вибирайте, найкращий для вас і приготуйте.
Пшенична кутя
Інгредієнти
- 1 ск. – пшенична крупа (пшениця)
- 500 мл – вода
- по 100 г – мак харчовий, родзинки, волоські горіхи
- 1 ст. л. – цукор
- 1 ч. л. – сіль
- 50 г – мед
Спосіб приготування
- Промити пшеницю кілька разів. Якщо зерно нешліфоване, замочити його на ніч у холодній воді, воно стане м'якше і швидше звариться.
- Родзинки розпарити, обсушити. Горіхи порубати ножем, обсмажити на сухій сковороді.
- Поставити пшеницю на середній вогонь, накривши кришкою. Коли закипить, зняти піну. За 10 хвилин посолити. Варити до готовності.
- Мак промити, дати стекти рідині. Залити водою (70 мл), перемішати. Варити 30 хвилин на повільному вогні. Коли вода увариться і він стане густим, влити ще 50 мл води. Мак має повільно варитися, кипіння допускати не можна.
- Перетерти готовий мак разом із цукром у ступці.
- Змішати всі інгредієнти, додати мед.
Кутя з пропареного рису
Інгредієнти
- 1/2 ск. – пропареного рису
- 50 г – чорносливу
- 50 г – кураги
- 50 г – родзинок
- 1 ст. л. – олії
- 2 ст. л. – меду
- Сіль
Спосіб приготування
- Рис промити, замочити на 2 години. Відварити і посолити.
- Курагу, чорнослив і родзинки замочити в теплій воді. Просушити і порізати.
- У рис додати олію і все змішати.
- Залити розтопленим медом і добре перемішати.
Кутя з перловки
Інгредієнти
- 200 г – перлової крупи
- 100 г – маку
- 100 г – волоських горіхів
- 100 г – родзинок
- 100 г – кураги
- 2 ст. л. – меду
- 3 ст. – води
- 1 ст. л. – олії
Спосіб приготування
- Залити перловку холодною водою на 2-3 години.
- Коли крупа розбухне, оновити воду і варіть на слабкому вогні 50-60 хвилин. Додати олію.
- Мак залити окропом на годину, родзинки і курагу обдати гарячою водою. Волоські горіхи подрібнити в ступці.
- Змішати всі інгредієнти з медом.
Тут знайдете рецепти 7 обов'язкових страв під час поминальних днів і на Радоницю.
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