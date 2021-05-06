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Кутя на Радоницю і поминальні дні – 3 рецепти

Сьогодні, 18:42

Цю обрядову страву можна приготувати з пшениці, перловки або рису

Кутя з пшениці
Кутя з пшениці
Фото: Инстаграм

Кутя, а правильніше коливо – традиційна в Україні страва, яка обов'язково має стояти на столі під час поминальних днів і на Радоницю. Нижче – 3 рецепти куті. Вибирайте, найкращий для вас і приготуйте.

Пшенична кутя

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 ск. – пшенична крупа (пшениця)
  • 500 мл – вода
  • по 100 г – мак харчовий, родзинки, волоські горіхи
  • 1 ст. л. – цукор
  • 1 ч. л. – сіль
  • 50 г – мед

Спосіб приготування

  1. Промити пшеницю кілька разів. Якщо зерно нешліфоване, замочити його на ніч у холодній воді, воно стане м'якше і швидше звариться.
  2. Родзинки розпарити, обсушити. Горіхи порубати ножем, обсмажити на сухій сковороді.
  3. Поставити пшеницю на середній вогонь, накривши кришкою. Коли закипить, зняти піну. За 10 хвилин посолити. Варити до готовності.
  4. Мак промити, дати стекти рідині. Залити водою (70 мл), перемішати. Варити 30 хвилин на повільному вогні. Коли вода увариться і він стане густим, влити ще 50 мл води. Мак має повільно варитися, кипіння допускати не можна.
  5. Перетерти готовий мак разом із цукром у ступці.
  6. Змішати всі інгредієнти, додати мед.

Кутя з пропареного рису

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1/2 ск. – пропареного рису
  • 50 г – чорносливу
  • 50 г – кураги
  • 50 г – родзинок
  • 1 ст. л. – олії
  • 2 ст. л. – меду
  • Сіль

Спосіб приготування

  1. Рис промити, замочити на 2 години. Відварити і посолити.
  2. Курагу, чорнослив і родзинки замочити в теплій воді. Просушити і порізати.
  3. У рис додати олію і все змішати.
  4. Залити розтопленим медом і добре перемішати.

Кутя з перловки

Фото: instagram.com/yummybook_ru
Фото: instagram.com/yummybook_ru

Інгредієнти

  • 200 г – перлової крупи
  • 100 г – маку
  • 100 г – волоських горіхів
  • 100 г – родзинок
  • 100 г – кураги
  • 2 ст. л. – меду
  • 3 ст. – води
  • 1 ст. л. – олії

Спосіб приготування

  1. Залити перловку холодною водою на 2-3 години.
  2. Коли крупа розбухне, оновити воду і варіть на слабкому вогні 50-60 хвилин. Додати олію.
  3. Мак залити окропом на годину, родзинки і курагу обдати гарячою водою. Волоські горіхи подрібнити в ступці.
  4. Змішати всі інгредієнти з медом.

Тут знайдете рецепти 7 обов'язкових страв під час поминальних днів і на Радоницю.

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