Курячі тефтелі "Левові голови": рецепт легкої страви від Григорія Германа
На гарнір приготуйте салат з броколі та цвітної капусти
Затиждень – весна, а це означає, що всі хочуть позбутися наслідків майонезних салатів, десертів і всього того, що так смакувало зимовими вечорами. І у шеф-кухаря "Ранку з Україною" Григорія Германа є чудова пропозиція страви, яою можна насолоджуватися без шкоди для фігури – курячі тефтелі під назвою "Левові голови". Вони надзвичайно смачні та нескладні у приготуванні.
Курячі тефтелі "Левові голови"
Інгредієнти
- Фарш курячий – 200 г
- Зелена цибуля – 50 г
- Рис – 100 г
- Гриби – 70 г
- Яблуко – 1 шт.
- Броколі – 200 г
- Цвітна капуста – 200 г
- Листя салату – 100 г
- Болгарський перець – 1 шт.
- Імбир – 10 г
- Соєвий соус – 1 ст. л.
- Оцет – 2 ст. л.
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Крохмаль – 1 ст. л.
- Сіль і перець
Спосіб приготування
- За годину до приготування страви треба замочити рис у теплій воді.
- До курячого фаршу додати подрібнені зелену цибулю та імбир, трохи соєвого соусу, спеції і сіль. Гриби помити, промокнути серветкою і подрібнити. Додати їх до фаршу, а ще всипати ложку крохмалю. Ретельно перемішати.
- Поставити каструлю з водою на вогонь, готувати страву треба на парі.
- Тим часом приготувати соус. Очистити і порізати яблуко, помістити його в блендер, додати трохи імбиру і оливкової олії. Збити яблучну суміш. Додати оцет і сіль, знову збити до однорідності.
- Сформувати тефтелі та обмокнути їх у рисі. Викласти підготовлені кульки на решітку, яку встановили в киплячій каструлі.
- Для салату відварити броколі й цвітну капусту. Нарізати перець і листя салату. На яблучний соус викласти відварену капусту і броколі, додати салат і перець. Готові мітболи викласти на окрему тарілку.
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