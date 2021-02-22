Курячі тефтелі "Левові голови": рецепт легкої страви від Григорія Германа

На гарнір приготуйте салат з броколі та цвітної капусти

Затиждень – весна, а це означає, що всі хочуть позбутися наслідків майонезних салатів, десертів і всього того, що так смакувало зимовими вечорами. І у шеф-кухаря "Ранку з Україною" Григорія Германа є чудова пропозиція страви, яою можна насолоджуватися без шкоди для фігури – курячі тефтелі під назвою "Левові голови". Вони надзвичайно смачні та нескладні у приготуванні.

Курячі тефтелі "Левові голови"

Інгредієнти

Фарш курячий – 200 г

Зелена цибуля – 50 г

Рис – 100 г

Гриби – 70 г

Яблуко – 1 шт.

Броколі – 200 г

Цвітна капуста – 200 г

Листя салату – 100 г

Болгарський перець – 1 шт.

Імбир – 10 г

Соєвий соус – 1 ст. л.

Оцет – 2 ст. л.

Оливкова олія – 1 ст. л.

Крохмаль – 1 ст. л.

Сіль і перець

Спосіб приготування

За годину до приготування страви треба замочити рис у теплій воді. До курячого фаршу додати подрібнені зелену цибулю та імбир, трохи соєвого соусу, спеції і сіль. Гриби помити, промокнути серветкою і подрібнити. Додати їх до фаршу, а ще всипати ложку крохмалю. Ретельно перемішати. Поставити каструлю з водою на вогонь, готувати страву треба на парі. Тим часом приготувати соус. Очистити і порізати яблуко, помістити його в блендер, додати трохи імбиру і оливкової олії. Збити яблучну суміш. Додати оцет і сіль, знову збити до однорідності. Сформувати тефтелі та обмокнути їх у рисі. Викласти підготовлені кульки на решітку, яку встановили в киплячій каструлі. Для салату відварити броколі й цвітну капусту. Нарізати перець і листя салату. На яблучний соус викласти відварену капусту і броколі, додати салат і перець. Готові мітболи викласти на окрему тарілку.

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