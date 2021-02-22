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Курячі тефтелі "Левові голови": рецепт легкої страви від Григорія Германа

Сьогодні, 18:23

На гарнір приготуйте салат з броколі та цвітної капусти

Затиждень – весна, а це означає, що всі хочуть позбутися наслідків майонезних салатів, десертів і всього того, що так смакувало зимовими вечорами. І у шеф-кухаря "Ранку з Україною" Григорія Германа є чудова пропозиція страви, яою можна насолоджуватися без шкоди для фігури – курячі тефтелі під назвою "Левові голови". Вони надзвичайно смачні та нескладні у приготуванні.

Курячі тефтелі "Левові голови"

Інгредієнти

  • Фарш курячий – 200 г
  • Зелена цибуля – 50 г
  • Рис – 100 г
  • Гриби – 70 г
  • Яблуко – 1 шт.
  • Броколі – 200 г
  • Цвітна капуста – 200 г
  • Листя салату – 100 г
  • Болгарський перець – 1 шт.
  • Імбир – 10 г
  • Соєвий соус – 1 ст. л.
  • Оцет – 2 ст. л.
  • Оливкова олія – 1 ст. л.
  • Крохмаль – 1 ст. л.
  • Сіль і перець

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Спосіб приготування

  1. За годину до приготування страви треба замочити рис у теплій воді.
  2. До курячого фаршу додати подрібнені зелену цибулю та імбир, трохи соєвого соусу, спеції і сіль. Гриби помити, промокнути серветкою і подрібнити. Додати їх до фаршу, а ще всипати ложку крохмалю. Ретельно перемішати.
  3. Поставити каструлю з водою на вогонь, готувати страву треба на парі.
  4. Тим часом приготувати соус. Очистити і порізати яблуко, помістити його в блендер, додати трохи імбиру і оливкової олії. Збити яблучну суміш. Додати оцет і сіль, знову збити до однорідності.
  5. Сформувати тефтелі та обмокнути їх у рисі. Викласти підготовлені кульки на решітку, яку встановили в киплячій каструлі.
  6. Для салату відварити броколі й цвітну капусту. Нарізати перець і листя салату. На яблучний соус викласти відварену капусту і броколі, додати салат і перець. Готові мітболи викласти на окрему тарілку.

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