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Чи пити каву без кофеїну? Спойлер – поки немає жодного доказу, що вона шкідлива

Сьогодні, 18:30

Тим, хто хоче обмежити кількість кофеїну, або тим, у кого проблеми зі сном

Кава без кофеїну - які переваги та чим поступається звичайній
Кава без кофеїну - які переваги та чим поступається звичайній
Фото: freepik.com

Кава без кофеїну для багатьох, насамперед відчайдушних шанувальників, це категорично неприйнятно. Це за рамками їхньої свідомості. Але коли звичайну каву не можна, то залишається задовольнятися безкофеїновою. І, до речі, непоганий варіянт і збадьоритися, і отримати користь. Ми розповідали, що можна додати в каву, щоб зробити її корисніше, тепер дізнаємося, що таке кава без кофеїну і чи справді її потрібно списувати з рахунків. Нутриціологиня і дієтологиня Віра Паламар допомогла в усьому розібратися.

Фото: Віра Паламар, дієтологиня, нутриціологиня

Що таке кава без кофеїну?

Почнемо з того, як її роблять. Щоб видалити кофеїн, виробники замочують або пропарюють необсмажені кавові зерна, використовуючи комбінацію води та хімічних речовин.

По-перше, за смаком і зовнішнім виглядом вона схожа на звичайну каву, але при цьому містить дуже мало кофеїну:

  • Середня чашка кави (200 мл) без кофеїну містить 2 мг кофеїну. Однак вміст кофеїну може варіюватися, в каві деяких виробників може міститися до 15 мг
  • Чашка звичайної кави зазвичай містить 80-100 мг кофеїну
  • Зелений і чорний чай також містять більше кофеїну, ніж кава без кофеїну. Чашка зеленого або чорного чаю – це близько 30-50 мг

Висновок: для тих, хто хоче знизити споживання кофеїну, можливо, головна перевага такої кави – це набагато нижчий його вміст.

По-друге, немає жодних доказів того, що вживання кави без кофеїну шкідливо для здоров'я людини, і вона може навіть мати деякі переваги для здоров'я. От висновки деяких досліджень:

  • Виявлено зв'язок між вживанням кави без кофеїну і зниженням ризику смерті від серцево-судинних захворювань. Дослідники спостерігали найбільше зниження ризику у людей, які пили від двох до чотирьох чашок на день
  • Антиоксиданти, що містяться в звичайній каві та без кофеїну, дуже ефективні при нейтралізації вільних радикалів, що знижує окисне пошкодження і може допомогти запобігти таким захворюванням, як хвороби серця, рак і діабет 2 типу
  • Крім антиоксидантів, кава без кофеїну також містить певну кількість деяких поживних речовин. Одна чашка звареної кави без кофеїну забезпечує 2,4% рекомендованої добової норми магнію, 4,8% калію і 2,5% ніацину або вітаміну B3

Чим звичайна кава краще кави без кофеїну

Звичайна кава швидше прискорює обмін речовин і спалювання жиру
Звичайна кава швидше прискорює обмін речовин і спалювання жиру
Фото: Depositphotos

Деякі з корисних ефектів звичайної кави безпосередньо пов'язані з кофеїном, тому кава без кофеїну тут поступається. От деякі переваги, які, ймовірно, можуть бути застосовані лише до звичайної кави, а не до кави без кофеїну:

  • Поліпшення настрою, часу реакції, пам'яті та розумових функцій
  • Підвищена швидкість обміну речовин і спалювання жиру
  • Підвищена спортивна результативність
  • Зниження ризику легкої депресії у жінок
  • Набагато нижчий ризик цирозу печінки або кінцевої стадії ураження печінки

Кому краще все ж пити каву без кофеїну?

Кава без кофеїну рекомендується людям з проблемами зі сном
Кава без кофеїну рекомендується людям з проблемами зі сном
Фото: Pixabay

Людям з певними захворюваннями може знадобитися дієта з обмеженням кофеїну. Сюди входять люди, які приймають антибіотики, психотропні засоби тощо, які можуть взаємодіяти з кофеїном.

Вагітним і жінкам, які годують, рекомендується обмежити споживання кофеїну, а також дітям, підліткам та особам, які мають занепокоєння або проблеми зі сном.

Надлишок кофеїну також може порушити роботу центральної нервової системи, спричинити занепокоєння, проблеми з травленням, серцеву аритмію. Тому люди, які дуже чутливі до кофеїну, можуть обмежити споживання звичайної кави або перейти на каву без кофеїну або чай.

Важливо пам'ятати, лікарі рекомендують обмежувати споживання кофеїну до 400 мг на день або близько чотирьох-п'яти чашок звичайної кави. Підвищене споживання може призвести до підвищення артеріального тиску і недосипання, а це збільшує ризик серцевих захворювань та інсульту.

Висновки: кава без кофеїну може бути хорошою альтернативою звичайній кави для людей, чутливих до кофеїну. Вагітні жінки, підлітки і люди, які приймають певні ліки, також можуть віддавати перевагу каві без кофеїну, і це може принести користь для здоров'я.

З цього відео дізнаєтеся, наскільки небезпечний фастфуд для здоров'я людини.

    Тут дізнаєтеся про 5 корисних альтернативи каві.

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