Кіш з тунцем, шпинатом і помідорами – рибно-овочева ідея для обіду

Пісочне тісто в поєднанні з начинкою з тунця, підкреслена яскравим смаком літніх томатів, вершкового сиру і соковитої молодої зелені. До того ж цей пиріг смачний як у гарячому, так і в холодному вигляді

Кіш з тунцем, шпинатом і помідорами

Чим хороші відкриті пироги – одразу декількома пунктами. По-перше, в них все-таки менше тіста, ніж у звичайних, наприклад, заливних пирогах, по-друге, відповідно, більше начинки. Вашої улюбленої начинки. Наприклад, можна приготувати кіш з тунцем, шпинатом і помідорами, як це пропонує ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман. Цей пиріг обов'язково стане вашим улюбленим літнім варіантом для обіду або вечері. Шукаєте ідеї, щоб отримати незабутні враження від літа, знайдете їх у нашому календарі літніх лайфхаків.

Щоби приготувати рибний кіш, вам знадобляться:

Для тіста:

Борошно – 200 г

Масло вершкове – 100 г

Яйце – 1 шт.

Молоко – 3-4 ст. л.

Сіль

Для начинки:

Сир вершковий – 150 г

Тунець консервований – 2 б.

Шпинат – 100 г

Помідори чері – 200 г

Для заливки:

Вершки – 250 г

Сир твердий – 50 г

Яйце – 2 шт.

Крохмаль – 1 ст. л.

Сіль

Спосіб приготування

Борошно висипати в миску, додати вершкове масло кімнатної температури, перетерти. У суміш вбити яйце, влити молоко і посолити. Замісити тісто і відкласти його в холодильник на 30 хвилин. У глибокій мисці змішати консервований тунець з крем-сиром. Шпинат помити, просушити і нарізати середніми шматочками. Для заливки змішати вершки, яйця, сіль і крохмаль. Сир натерти і ввести в готову суміш. Вистояне тісто розкачати тонким шаром і викласти у форму для запікання. Вирівняти кінчики. Вниз пирога викласти суміш крем-сиру з тунцем, далі – шпинат. Залити пиріг вершково-яєчною сумішшю і викласти помідори чері. Запікати в духовці, розігрітій до 200 градусів, 30 хвилин.

Також можна спекти і кіш з чорницею і мигдалем. Подробиці рецепта дивіться у відео.

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