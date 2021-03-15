Картопляні ковбаски з беконом і грибами: оригінальний рецепт Григорія Германа

Запекти їх можна в духовці або на грилі

Про те, що картопля універсальна, ми всі знали і думали, що нам відомі всі можливі варіанти його приготування. Помилялися. З картоплі можна приготувати ковбасу. Це наступний етап, після рецепта картопляного рулету від Григорія Германа. Ведучий програми "Ранок з Україною" пропонує оригінальний спосіб приготування картоплі. В авторській рубриці "Смачний ранок" кулінар розповів, як зробити картопляні ковбаски з грибами і беконом, запекти які можна в духовці або на грилі.

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Для приготування картопляних ковбасок знадобляться:

Картопля – 1,5 кг

Цибуля – 2 шт.

Гриби – 250 г

Бекон – 150 г

Мускатний горіх, сіль і перець

Спосіб приготування

Поставити сковороду на вогонь і розігріти олію. Нарізати цибулю і відправити на сковорідку смажитися до золотистого кольору. Тим часом подрібнити гриби і додати їх до цибулі. Невеликими смужками нарізати бекон і відправити до овочевої суміші. Половину очищеної картоплі натерти на крупній частини терки, половину – на дрібній. І відправити в сковороду, помішуючи. Але картоплю не слід доводити до готовності. Додати натертий мускатний горіх, сіль і перець, перемішати і зняти з вогню. Натуральну ковбасну оболонку надіти на кінчик м'ясорубки і начинити картопляною сумішшю. Викласти ковбаски на деко і обережно пробити зубочисткою. Змастити олією і відправити в духовку, розігріту до 190 градусів, на 20 хвилин.

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