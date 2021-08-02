Яке желе за гороскопом ідеальне саме для вас

Близнюкам варто спробувати вишневе желе – воно з кислинкою, як і особистість цих людей, трохи різка та неврівноважена, яскраві особистості – Водолії – це желе із соковитих красивих персиків, а Раки зі своїм мінливим настроєм – лимонне желе

Яке ви желе за гороскопом / Фото: freepik.com

Желе – це не тільки легкий і яскравий десерт, воно може характеризувати кожен з 12 знаків зодіаку. Наприклад, Риб ідеально характеризує малинове, адже малина дуже швидко може зіпсуватися, як і настрій у представників цього знаку. А Леви можуть приготувати желе із соку кавуна, головної ягоди їхнього місяця – серпня. Якщо найближчим часом у вас запланований пікнік, то тут дізнаєтеся, в яких магазинах можна купити продукти за найкращими цінами. А для корисної і різноманітної відпустки в серпні скористайтеся лайфхаками з нашого календаря.

Овен – желе з чорниці з вершками

Овни доброзичливі, але можуть бути різкими, як в'язка чорниця. Додайте до цього желе вершки / Фото: instagram.com/katerinabudarina/

Смачна ягода та до того ж дуже корисна. Єдина незручність – невелика в'язкість у післясмаку. Як і з Овнами. Вони доброзичливі та завжди готові прийти на допомогу. Але не варто заважати їм в досягненні мети, вони можуть спалахнути і образити. Можливо, щоб вгамувати їхній запал, в желе можна додати трохи вершків – для насиченості смаку. Овни це оцінять.

Телець – желе із журавлини

Для Тельців, які не люблять підпускати до себе чужих, желе з важкодоступної журавлини / Фото: instagram.com/jullianta1/

Спокійні й урівноважені. Вони надійні друзі. Тельці бувають різні, але от з тим, що вони мудрі, стабільні, розважливі і домашні люди – не посперечаєшся. От тільки вони дуже неохоче підпускають до свого оточення, немов журавлина – цієї ягоди просто так не дістанешся. Ну а коли отримаєш її, то користь буде миттєвою.

Близнюки – желе з вишні

Близнюки, яких складно розгадати, – вишневе желе з кислинкою / Фото: instagram.com/lexi86186/

На вигляд яскрава, соковита, принадна ягода, але смак часто буває оманлива. І не завжди соковита вишня виявляється смачною. Так і Близнюки – за веселою вдачею може ховатися образлива особистість. Сильні та рішучі Близнюки люблять керувати ситуацією і людьми, можуть різко змінити своє ставлення до вас, не пояснивши причини. Близнюки можуть здаватися байдужими, але це не так: багато хто з них дуже ранимі.

Рак – лимонне желе

Для Раків, у яких швидко змінюється настрій, – желе з лимона / Фото: Depositphotos

Желе, яке освіжає і навіть трохи гірчить. Як і Раки – красиві люди, але трохи відсторонені від усіх, як ніби не з цієї планети. У них часто змінюється настрій, вони теж можуть спалахнути, але потім швидко про це пошкодувати. Якщо вам вдалося вивчити Рака, то ви отримаєте відданого друга.

Лев – желе з кавунового соку

Желе з кавунового соку – це Леви / Фото: Depositphotos

По-перше, це ягода серпня. По-друге, вона соковита і величезна. Величезна, як і бажання Левів скрізь і в усьому бути першими. Це не добре і не погано, але міру треба знати: часто своїм бажанням поділитися неповторним життєвим досвідом Леви дуже сильно дратують оточення. Хоча це роздратування зовсім не зупиняє представників цього знаку, а, скоріше, навпаки.

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Діва – желе з червоної смородини

Красиве желе з червоної смородини – це перфекціоністи Діви / Фото: Depositphotos

Красива, кисло-солодка ягода ідеальної форми. А Діви завжди прагнуть ідеалу, вони перфекціоністи. Вони, правда, можуть роками думати перш, ніж зроблять серйозний крок, але зроблять, будьте впевнені. Адже краще пізно, ніж ніколи. А ще червону смородину часто використовують як прикрасу для десертів, як і Діви завжди прикрашають собою всі місця, де з'являються.

Терези – полуничне желе

Терези, які здаються ідеальними, – желе з полуниці / Фото: Pixabay

Полуниця – ягода, до якої складно причепитися. Вона навіть кислувата смачна. Як і Терези. Їх неможливо не любити. Терези – дуже яскраві й товариські люди, які не люблять бути на самоті. А ще ці люди вміють граціозно виходити з будь-якого конфлікту і неприємностей, а коли потрібно, залучають свою неповторну здатність – все врівноважувати і розставляти по правильних місцях.

Скорпіон – желе з чорної смородини

Желе з чорної смородини – непередбачувані Скорпіони / Фото: Depositphotos

Ягода, яка подобається далеко не кожному. Як і можуть не подобатися, а часом навіть і дратувати Скорпіони. Вони можуть здаватися неприступними, холодними, байдужими до всього. Але з близькими вони завжди відкриті й м'які. Головне – вивчити вдачу Скорпіонів і вміти передбачити, яку реакцію від них варто чекати.

Стрілець – суничне желе

Мегаактивні Стрільці – суничне желе з шампанським / Фото: Depositphotos

Ці вічні мандрівники і любителі яскравих емоцій можуть здаватися страшно безтурботними людьми. Але вони знають, що вони шукають у житті й наполегливо до цього йдуть. Правда, спрага цих пошуків, часом, збиває їх з пантелику і вони забувають, що, власне, шукають. Але з тим, що Стрільці завжди прагнуть усього незвичайного, не посперечаєшся. Додайте в суничне желе трохи шампанського – Стрільцям це сподобається.

Козеріг – желе з абрикосів

Желе з абрикосів – це складні для багатьох Козероги / Фото: instagram.com/detskie.recepti/

Абрикоси – фрукт оманливий. Вони можуть бути зрілими на вигляд, а всередині – з кислинкою. Козероги досить непередбачувані натури, здатні дивувати, як приємно, так і не дуже. Вони люблять місце під сонцем, як і абрикоси, але свого місця під сонцем вони домагаються самі – за що Козерогам величезна повага. А щодо кислинки, то її можна нейтралізувати, додавши в желе трохи цукру.

Водолій – желе з персиків

Ароматне желе з персиків – яскраві Водолії / Фото: instagram.com/recept_ksenii/

Соковиті персики – чистої води Водолії. Ніяк інакше і не скажеш. Це яскраві особистості, які дуже ретельно вибирають для себе друзів. Часто не підпускають до себе людей занадто близько. Адже, щоб з ними подружитися, знадобиться час, але потім про це ви точно не пошкодуєте. Ці люди дуже товариські та різнобічні, з ними цікаво завжди.

Риби – желе з малини

/ Фото: Pixabay

Малина – примхлива ягода з мінливим настроєм. Вчасно не побачив – і вона зіпсувалася. Хоча з іншого боку, трохи зіпсовану малину можна сміливо використовувати в желе. Риби люблять, щоб усі помічали їхній навіть легкий натяк на те, що їм щось не подобається. І краще це все-таки помічати, інакше вони образяться і виправити ситуацію буде складно.

Ще про одне цікаве застосування полуниці – в тартарі з лосося – дізнаєтеся з відео.

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