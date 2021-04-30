Як вибрати безпечну паску – важливі поради експерта

Найнебезпечнішими в ній можуть бути цукрова посипка і рослинний жир

Великдень на порозі, а отже, час запастися пасками. На полицях магазинів і кондитерських уже тиждень стоїть великодня випічка на будь-який смак. Багато хто замовляють її з доставкою. Але яку вибрати? Ведучі програми "Ранок з Україною" Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч з'ясували, на що слід звернути увагу, купуючи паску. Харчовий технолог Олена Сидоренко дала свої рекомендації.

Фото: Depositphotos

Кожен другий українець не пече, а купує паску в магазині – про це свідчить статистика Асоціації представників роздрібних мереж.

Дешевше придбати пасхальний хліб у магазині – там він обійдеться в 50-55 грн. У кондитерській доведеться віддати близько 100 грн, а трендовий панеттоне прямо з Італії потягне на всі 200 грн. Але часто виробники навмисне приховують склад виробів, які можуть бути небезпечними.

Що найнебезпечніше може бути в пасці?

Цукрова посипка. Це найалергенніший інгредієнт, який спричиняє дратівливість у дітей. Жир рослинний. Це повністю гідролізована пальмоядерна олія, це повністю трансжир, що порушує мембранний обмін у клітинах, призводить до серцево-судинних, онкологічних захворювань.

Як вибрати безпечну випічку?

Треба перевіряти, щоб у складі були вказані натуральні інгредієнти, такі як:

борошно

яйця

родзинки

цукор

цукати

Перевірити куплену паску можна і вдома: всередині вона має бути повітряною, мати натуральний смак, аромат і колір.

Тут знайдете класичний рецепт паски на літр молока.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися