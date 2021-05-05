Як повернути свіжий вигляд зелені: найпростіший лайфхак

Вода врятує зів'ялу зелень, але навіть тут є свої хитрощі

Якщо зелень злегка зів'яла, а листя втратило первісну свіжість, але при цьому не зіпсувалося, ситуацію можна спробувати врятувати. Найпростіший і очевидний реаніматор – звичайно ж, вода. Але потрібно знати деякі хитрощі, якими ми з вами і поділимося.

Завдяки водним процедурам, можна підбадьорити кріп, петрушку, салат, селеру і навіть повернути їм первісний аромат. Але будьте готові до того, що зелень не першої свіжості відповідно втрачає свої вітаміни. Так що бажаної користі для організму вже не принесе. Хоча і отримає на деякий час гарний зовнішній вигляд – саме щоб встигнути використати її в салат.

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Що робити, якщо зелень в'яне

Лайфхак 1. Проста вода

Поставте зелений букет в холодну воду так, щоб черешки занурилися в воду на 2-3 см. Уже через 1 годину ви помітите, як вона пожвавиться, посвіжішає і підніме листя.

Як освіжити зелень Фото: Unsplash

Лайфхак 2. Вода з кислотою

Перед тим як помістити зелень у воду, додайте в неї кілька крапель оцту. Кислота допомагає оживити зів'ялу зелень.

Лайфхак 3. Тривале зберігання

Якщо зелені у вас багато, і ви за один раз всю не використаєте, то можна зберегти її якнайдовше. Для цього помістіть зелень у банку з водою, зав'яжіть зверху поліетиленовим пакетом і поставте в холодильник.

Лайфхак 4. Прискорений процес

Щоб швидше реанімувати зелень і повернути втрачений аромат, сполосніть її не в холодній, а в теплій воді.

Лайфхак 5. Контрастний душ

Як і людям, зелені може допомогти швидше повернути форму контраст температур. Помістіть її спочатку в гарячу, а потім у холодну воду.

Раніше ми розповідали, як позбутися від запаху в холодильнику.

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