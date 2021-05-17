Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Матча лате в домашніх умовах – швидкий і легкий рецепт

Сьогодні, 10:53

Це чудова альтернатива каві та готується не довше 5 хвилин

Фото: instagram.com/tunstall_fresh/
Фото: instagram.com/tunstall_fresh/

Матча – порошок зі спеціально вирощеного листя зеленого чаю. Його можна заварювати окропом і пити гарячим, додавати в смузі або каші, з ним можна приготувати красиві оригінальні десерти, а також готувати матча лате – холодний напій з молоком і льодом. У складі матчі стільки ж кофеїну, скільки й у каві, тому бажано пити його в першій половині дня.

Якщо вам потрібен насправді креативний подарунок, скористайтеся ідеями з нашого травневого календаря свят.

Матча лате: рецепт в домашніх умовах

Інгредієнти

  • 1 ч. л. порошку матча
  • 1 чашка молока (або рослинне за смаком)
  • 3 ст. л. гарячої води
  • 5 кубиків льоду

Спосіб приготування

  1. Насипати порошок матча в ручний шейкер для коктейлів.
  2. Додати трохи гарячої води і, закривши кришку, струсити.
  3. Всипати 4-5 невеликих шматочків льоду. Знову збовтати до появи пінки.
  4. Влити холодне молоко і ще раз струснути.
  5. Процідити вміст шейкера в склянку з льодом. Якщо у вас немає шейкера, збивати інгредієнти можна вінчиком для матча, звичайною виделкою або капучинатором.
  6. За бажанням додати підсолоджувач – цукор, мед, або сироп агави.

Тут дізнаєтеся, як питимемо каву цього року та про головні тренди в світі кави.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Зелений сенча - чай, який допомагає схуднути. Так це чи ні? А ви знаєте, скільки калорій у вашій каві? Настав час порахувати 5 рецептів фрапучино не гірше, ніж у модних кав'ярнях Чим можна замінити каву - 5 корисних альтернатив 13 простих добавок до кави, які зроблять її смачнішою та кориснішою
молоко напій рецепт зелений чай матча
Реклама

Новини партнерів

Тодоренко во второй раз будет мамой
Тодоренко во второй раз будет мамой
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
У "Холостяка" Михайлюка родилась дочь: фото
У "Холостяка" Михайлюка родилась дочь: фото

Популярні статті

Вчора, 12:52Зірково

Юля Зайка просила зустрічі з холостяком два тижні і не чекала, що її повернуть на проєкт

Вчора, 10:54Зірково

Колишня дружина DZIDZIO погрожувала Олі Цибульській: співачку цькували в соцмережах

Вчора, 10:37Модно

Як зробити обновки зі старих речей: 10 креативних лайфхаків з фото

15 травняNo Stress

ТОП-5 віскі, які варто спробувати в житті

15 травняЗірково

Стримуйте сльози! Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге (фото)

15 травняЗірково

Чому Юля Зайка повернулася в Холостяк і як відреагували глядачі

15 травняЗірково

До Дня сім'ї: ТОП-10 найміцніших пар українського шоу-бізнесу

15 травняЗірково

Просто жесть: як Дарина Ставнича попрощалася з Холостяком

15 травняЗірково

Тіна Кароль поїде на Слов'янський базар, де відмовилися виступати Винник і MARUV

15 травняСмачно

Сніданок по-фінськи – приготуємо і спробуємо ліниві фінські млинці

15 травняEvents

Міжнародний день сім'ї-2021: привітання зі святом

14 травняЗірково

Юля Зайка повернулася на проєкт і познайомилася з мамою Холостяка: як все пройшло

14 травняЗірково

Українка на Міс Всесвіт представила національний костюм завважки 7 кг! (відео)

14 травняЗірково

Приходько про скандал Лорак з Меладзе: Завдяки сексу з цією людиною ти їси чорну ікру

14 травняЗірково

Анастасія Волочкова вперше показала того самого Олега з Instagram

14 травняСмачно

5 рецептів перших страв зі щавлем – від українського класичного борщу до французького супу

Новини партнерів

Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Меладзе возмутился скандальным интервью Ани Лорак
Меладзе возмутился скандальным интервью Ани Лорак
Самые везучие знаки Зодиака
Самые везучие знаки Зодиака
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти