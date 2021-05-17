Матча лате в домашніх умовах – швидкий і легкий рецепт

Це чудова альтернатива каві та готується не довше 5 хвилин

Фото: instagram.com/tunstall_fresh/

Матча – порошок зі спеціально вирощеного листя зеленого чаю. Його можна заварювати окропом і пити гарячим, додавати в смузі або каші, з ним можна приготувати красиві оригінальні десерти, а також готувати матча лате – холодний напій з молоком і льодом. У складі матчі стільки ж кофеїну, скільки й у каві, тому бажано пити його в першій половині дня.

Якщо вам потрібен насправді креативний подарунок, скористайтеся ідеями з нашого травневого календаря свят.

Матча лате: рецепт в домашніх умовах

Інгредієнти

1 ч. л. порошку матча

1 чашка молока (або рослинне за смаком)

3 ст. л. гарячої води

5 кубиків льоду

Спосіб приготування

Насипати порошок матча в ручний шейкер для коктейлів. Додати трохи гарячої води і, закривши кришку, струсити. Всипати 4-5 невеликих шматочків льоду. Знову збовтати до появи пінки. Влити холодне молоко і ще раз струснути. Процідити вміст шейкера в склянку з льодом. Якщо у вас немає шейкера, збивати інгредієнти можна вінчиком для матча, звичайною виделкою або капучинатором. За бажанням додати підсолоджувач – цукор, мед, або сироп агави.

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