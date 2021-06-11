Як розтопити зацукрований мед: кулінарні лайфхаки
Найпростіший і безпечний метод розтопити мед – нагріти його природним шляхом. Але можна прискорити процес й іншими способами, тільки стежте за температурою
Навіть зовсім рідкий мед через деякий час може кристалізуватися. Це відбувається через те, що за законами фізики надмірна кількість цукру переходить у твердий стан. Він не псується і не втрачає своїх корисних властивостей, але часто ця солодкість буває потрібна саме в рідкому вигляді.
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Одним людям рідкий мед потрібен за кулінарним або народним рецептом. Інші використовують його для приготування масок. Треті просто полюбляють їсти рідкий мед більше, ніж у твердому вигляді. Причин може бути багато. Як розтопити зацукрований мед, при цьому сильно його не нагріваючи, і щоб він залишався корисним, читайте наші лайфхаки.
- Лайфхак 1. Мед розтане природним шляхом
Це найпростіший спосіб, при якому вам нічого не потрібно робити, але і найдовший. Взимку мед можна поставити біля опалювального приладу, а влітку – на теплий балкон. Періодично повертайте банку різним боком. Також стежте, щоб на солодкість не потрапляли прямі сонячні промені, а для цього оберніть банку темною тканиною. Протягом кількох годин мед самостійно почне відтавати.
- Лайфхак 2. На водяній бані
Цей метод більш швидкий, а тому популярний. Потрібно взяти дві каструлі – велику і меншу. У велику налийте воду і поставте на вогонь. А меншу поставте так, щоб її дно і стінки занурилися у воду, але при цьому не торкалися дна великої каструлі. Для цього на дно покладіть кружечок для стерилізації банок або ж зачепіть каструлю ручками за стінки. Помістіть у конструкцію банку з медом і періодично помішуйте її вміст. Слідкуйте за температурою води – вона не повинна перевищувати 40-50 градусів.
- Лайфхак 3. У мікрохвильовці
Для кулінарних цілей підійде метод розтоплення меду в СВЧ-печі. Виставте необхідну потужність приладу, яка забезпечить повільне нагрівання до 40 градусів. Зазвичай достатньо 300-400 Вт. Через кожні 20 секунд перемішуйте мед, поки не отримаєте продукт потрібної консистенції.
Загальні правила, як швидше розтопити мед:
- Чим менше меду, тим швидше він розтане, а тому беріть стільки меду, скільки вам потрібно зараз.
- Багаторазово розтоплювати мед не рекомендується.
- Кристали меду розчиняються при температурі 40 градусів. Але починаючи з 50 градусів мед починає втрачати свої корисні властивості й аромат.
- Щоб прискорити процес, періодично перемішуйте мед.
- Після того як мед розтопився, його слід зберігати в прохолодному місці.
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