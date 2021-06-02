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Як приготувати смачне домашнє морозиво – 5 рецептів

Сьогодні, 15:08

Серед них полуничне, пломбір та сирне

Домашнє морозиво, instagram.com/recipes_dobbi/
Домашнє морозиво, instagram.com/recipes_dobbi/
Фото: freepik.com

Морозиво пломбір: рецепт без яєць

Домашнє морозиво з желатином
Домашнє морозиво з желатином
Фото: freepik.com

Складові

  • 7 г желатину + 42 г води
  • 100 г цукру
  • 30 г сухого цільного молока
  • 420 г молока 2,5%
  • 230 г вершків 33%

Спосіб приготування

  1. Желатин залити водою і дати набрякнути.
  2. Змішати цукор з сухим молоком, влити половину звичайного молока і довести до кипіння, помішуючи. Додати желатин і перемішати до розчинення.
  3. Остудити до кімнатної температури. Влити другу половину молока, ввести вершки (їх можна попередньо збити, але це необов'язково).
  4. Для приготування ручним способом перелийте суміш в контейнер і відправте в морозильну камеру, і кожні пів години-годину збивайте її блендером, доки вона не стане за консистенцією кремовою – як м'яке морозиво.
  5. Якщо готуєте в морозивниці, то суміш краще охолодити в холодильнику, а потім перелити в чашу і заморожувати за інструкцією.

Полуничне морозиво: рецепт без вершків

Полуничне морозиво з йогуртом
Полуничне морозиво з йогуртом
Фото: freepik.com

Складові

  • Полуниця, помита і очищена – 450 г
  • Цукор – 2/3 чашки (130 г)
  • Горілка або кірш – 2 чайні ложки (за бажанням)
  • Натуральний несолодкий йогурт (незнежирений) – 1 чашка (140 г)
  • Свіжовичавлений лимонний сік – 1 чайна ложка

Спосіб приготування

  1. Дрібно нарізати полуницю, засипати її цукром, додати алкоголь (якщо використовуєте) і перемішати.
  2. Накрити миску з полуницею харчовою плівкою і залишити при кімнатній температурі на годину. Час від часу ягоди потрібно перемішувати.
  3. У блендері збити в пюре полуницю (рідину, що виділилася, зливати не потрібно) разом з йогуртом і лимонним соком, щоб маса стала однорідною.
  4. За бажанням масу можна процідити, щоб видалити насіння від полуниці, але це не обов'язково.
  5. Остудити полуничну суміш у холодильнику впродовж години.
  6. Заморозити пюре в морозивниці, слідуючи інструкціям виробника.
  7. Якщо пристрою для виготовлення морозива немає, поставити миску з сумішшю в морозилку і збивати міксером через кожні 30-60 хвилин, доки маса не загусне.

Сирне морозиво: рецепт зі згущеним молоком

Морозиво з вареним згущеним молоком
Морозиво з вареним згущеним молоком
Фото: Depositphotos

Складові:

  • Кисломолочний сир – 400 г
  • Варене згущене молоко – 400 мл
  • Молоко – 1/2 – 3/4 склянки

Спосіб приготування:

  1. Сир збити блендером або протерти через сито, щоб прибрати крупинки.
  2. Додати згущене молоко і добре збити до отримання однорідної маси.
  3. Поступово влити молоко, щоб вийшла суміш консистенції рідкої сметани.
  4. Відправити масу в морозивницю і готувати за інструкцією виробника.

Рецепт морозива у формочках

Морозиво в формочках
Морозиво в формочках
Фото: Depositphotos

Складові:

  • Йогурт – 1/2 склянки
  • Апельсиновий сік (солодкий) – 1/2 склянки
  • Ванільний екстракт – 1/2 ч.л.
  • Лимонний сік – 1 ч.л.
  • Мед – 2 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. Перемішати йогурт без наповнювачів, апельсиновий сік, ванільний екстракт, лимонний сік і рідкий мед.
  2. Перелити суміш у формочки для морозива і вставити палички. Відправити в морозильну камеру на кілька годин.
  3. Перед подачею дістати морозиво з холодильника і дати йому відтанути впродовж 10-15 хвилин перед подачею.

Морозиво вершкове: рецепт

Вершкове морозиво
Вершкове морозиво
Фото: freepik.com

Складові:

  • 500 мл вершків 20%
  • 5 яєчних жовтків
  • 100 г цукру
  • Щіпка ваніліну

Спосіб приготування:

  1. Жовтки збиваємо з цукром. Можна це робити вінчиком, можна блендером, можна міксером. Зрештою має вийти світла, майже біла маса.
  2. На водяній бані нагріваємо вершки, не доводячи до кипіння. Додаємо ваніль.
  3. Безперервно збиваючи жовтки, дуже повільно, тонкою цівкою вводимо 1/3 гарячих вершків. Це потрібно, щоб жовтки не згорнулися.
  4. Цю суміш відправляємо до рідини, що залишилася, і ретельно перемішуємо. Знову ставимо на вогонь. Постійно помішуючи, чекаємо поки суміш почне гускнути. Якщо є термометр, то доводимо суміш до 82 градусів. Якщо його немає, то орієнтуємося на ложку – суміш повинна її обволікати, а якщо провести по ложці пальцем, то слід не повинен зникати миттєво. Якщо перетримати, то крем завариться і в ньому з'являться грудочки.
  5. Готову суміш знімаємо з водяної бані (прибираємо кухлик з окропу або переливаємо в іншу ємність). Проціджуємо готовий крем через дрібне сито, охолоджуємо.
  6. Відправляємо в морозивницю і готуємо за інструкцією.
  7. Перекладаємо в лоток і ставимо в морозилку.

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