Як приготувати найсмачнішу кабачкову ікру

Кабачки – це не тільки безліч несподівано оригінальних страв, а й смачна ікра, яку багато хто любить з дитинства. Якщо ви плануєте приготувати ікру з кабачків на зиму, її слід гарячою відправити в стерилізовані банки і закупорити. А якщо хочете подавати одразу, то добре остудіть. Решту кабачкової ікри складіть у банку з кришкою і зберігайте в холодильнику. У нашому календарі лайфхаків для літа знайдете ідеї, як провести його яскраво і з користю.
Простий рецепт ікри з кабачків
Складові:
- 1 кг молодих кабачків
- 80 г томатної пасти
- 60 г моркви
- 50 мл олії
- 40 г цибулі
- 1,5 ч. ложки крупної солі
- 1 ч. ложка цукру
- 10 горошин чорного перцю і 3-4 духмяного
Як правильно заморозити кабачки на зиму
Спосіб приготування:
- Помийте і крупно наріжте кабачки. Обсмажте їх на середньому вогні на половині олії, доки вони не підрум'яняться. Перекладіть у миску.
- На другій половині олії обсмажте до м'якості нарізані цибулю і моркву.
- З'єднайте кабачки з іншими овочами, додавши олію, в якій вони готувалися. Ретельно подрібніть суміш блендером.
- Перекладіть пюре в каструльку з товстим дном і тушкуйте 15-20 хвилин. Наприкінці додайте томатну пасту і готуйте ще 5 хвилин.
- Подрібніть у ступці або кавомолці обидва види перцю.
- Додайте всі приправи в ікру, добре перемішайте і зніміть з вогню.
Корисна порада
Якщо готуєте кабачкову ікру на зиму, в гарячому вигляді розкладіть її по стерилізованих банках, накрийте стерильними металевими кришками і закатайте.
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