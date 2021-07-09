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Як приготувати найсмачнішу кабачкову ікру

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
9 липня, 10:24
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Класична кабачкова ікра складається з молодих кабачків, моркви, цибулі і томатної пасти. Овочі нарізають невеликими кубиками і тушкуються на сковороді. Кабачкову ікру можна залишити шматочками або подрібнити за допомогою блендера
Кабачкова ікра
Кабачкова ікра / Фото: Depositphotos

Кабачки – це не тільки безліч несподівано оригінальних страв, а й смачна ікра, яку багато хто любить з дитинства. Якщо ви плануєте приготувати ікру з кабачків на зиму, її слід гарячою відправити в стерилізовані банки і закупорити. А якщо хочете подавати одразу, то добре остудіть. Решту кабачкової ікри складіть у банку з кришкою і зберігайте в холодильнику. У нашому календарі лайфхаків для літа знайдете ідеї, як провести його яскраво і з користю.

Простий рецепт ікри з кабачків

Кабачкова ікра на зиму
Кабачкова ікра на зиму / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 1 кг молодих кабачків
  • 80 г томатної пасти
  • 60 г моркви
  • 50 мл олії
  • 40 г цибулі
  • 1,5 ч. ложки крупної солі
  • 1 ч. ложка цукру
  • 10 горошин чорного перцю і 3-4 духмяного

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Спосіб приготування:

  1. Помийте і крупно наріжте кабачки. Обсмажте їх на середньому вогні на половині олії, доки вони не підрум'яняться. Перекладіть у миску.
  2. На другій половині олії обсмажте до м'якості нарізані цибулю і моркву.
  3. З'єднайте кабачки з іншими овочами, додавши олію, в якій вони готувалися. Ретельно подрібніть суміш блендером.
  4. Перекладіть пюре в каструльку з товстим дном і тушкуйте 15-20 хвилин. Наприкінці додайте томатну пасту і готуйте ще 5 хвилин.
  5. Подрібніть у ступці або кавомолці обидва види перцю.
  6. Додайте всі приправи в ікру, добре перемішайте і зніміть з вогню.

Корисна порада

Якщо готуєте кабачкову ікру на зиму, в гарячому вигляді розкладіть її по стерилізованих банках, накрийте стерильними металевими кришками і закатайте.

Якщо любите солоні огірки, то засоліть їх експрес-методом і приготуйте з них салат. Подробиці – у відео.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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