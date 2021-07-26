Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Куди поїхати у відпустку

Як правильно худнути

Готуємо джем з абрикос

Модні джинси

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Як приготувати рисову локшину з куркою і овочами: покроковий рецепт

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
26 липня, 11:01
Копіювати лінк
Рецепт скляної локшини з замороженою овочевою сумішшю і курячими грудками: здивуйте сім'ю популярною стравою азіатської кухні.
Скляна локшина з куркою
Скляна локшина з куркою / Фото: Pixabay

Локшина по-китайськи з куркою готується дуже просто. Вам потрібно буде швидко обсмажити філе і заморожені овочі, після чого змішати їх з попередньо замоченою скляною локшиною. В ідеалі, знадобиться вок або широка сковорода з товстим дном.

Читайте також:

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Скляна локшина з овочами і куркою

Інгредієнти:

  • 3 курячих філе
  • Набір заморожених овочів "Азіатська суміш"
  • 300 г скляної локшини (фунчози)
  • Зелена цибуля
  • Кінза

Для соусу:

  • 3 ст.л. кунжутної олії
  • 5-6 ст.л. соєвого соусу
  • 1-2 ст.л. тертого свіжого імбиру
  • 3 зубчики часнику
  • Перець чилі, очищений від насіння

Рецепт приготування:

В тренді
  1. Підсмажити куряче філе на сковороді гриль протягом 5-6 хвилин з кожного боку. Час залежить від товщини філе.
  2. Загорнути у фольгу і дати "відпочити". Потім нарізати філе на скибочки.
  3. Залити скляну локшину окропом на 4-5 хвилин, сполоснути в холодній воді. Або приготувати відповідно до інструкції на упаковці.
  4. Скропити вок кунжутною олією, додати заморожені овочі і тушкувати протягом 7-8 хвилин. Влити соус і перемішати.
  5. До овочів додати локшину, перемішати, згасити 1 хвилину.
  6. Додати курку, знову перемішати і готувати ще 1 хвилину.
  7. Прибрати з вогню, додати дрібно посічену зелень.

Дивіться відео, як приготувати барбекю з колою:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати китайські пельмені з креветками.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Частіше проявляти емоції
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як швидко охолодити каву
Хакнути
Сольник зірки
MONATIK
31 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Чи гідний сервіс на відпочинку в Україні?
Дізнатися більше про відпочинок
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
25 - 31 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Куди піти
Атмосферні тераси Києва для літніх вечорів
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти