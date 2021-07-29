Як приготувати молоду картоплю з м'ясом і зеленню: рецепт літньої вечері

Ми розповімо, як приготувати тушковану молоду картоплю з яловичиною, цибулею і зеленню. З мінімального набору продуктів ви отримаєте смачну домашню вечерю для всієї родини.
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Молода картопля з м'ясом
Час приготування:
- 1-2 години
Калорійність:
- 133 ккал на 100 г
Складові:
- 500 г молодої картоплі
- 300 г яловичини
- 1/2 пучка кропу або петрушки
- 1-2 цибулини
- 50 г вершкового масла
- Сіль, перець чорний
- Коріандр мелений
Спосіб приготування:
- Молоду картоплю очистити, зіскрібаючи зовнішню шкірку, схожу на плівку. Це можна зробити ножем або посудною металевою мочалкою.
- Ретельно вимити і залити холодною водою, щоб молода картопля не потемніла. Щоб картопля зварилася рівномірно, потрібно вибирати картоплини одного розміру.
- Яловичину розрізати на невеликі шматочки і обсмажити на вершковому маслі до рум'яної скоринки. Потім посолити, поперчити і посипати щіпкою меленого коріандру.
- Продовжуючи смажити, додати очищену і нарізану великою соломкою цибулю. Готувати до м'якості цибулі.
- Залити м'ясо з цибулею гарячою водою, щоб рідина покрила м'ясо, і тушкувати все на маленькому вогні під кришкою до готовності м'яса. Залежно від жорсткості яловичини, цей час може становити від півгодини до двох годин.
- Додати очищену молоду картоплю, не розрізаючи. Продовжувати тушкувати 20 хвилин. Важливо, щоб рідина википіла повністю, і картопля з яловичиною була схожа на густе рагу.
- Як подавати страву: додати дрібно нарізану зелень. Перемішати картоплю і розкласти по тарілках.
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