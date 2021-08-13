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Як приготувати макову начинку для пирогів, млинців і рулетів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
13 серпня, 10:23
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Мак відварюють у воді або в молоці, інакше він буде неприємно хрустіти на зубах. А можна і не відварювати, а попередньо подрібнити зерна в кавомолці або блендері. Тоді начинка вийде одноріднішою
Рецепти макової начинки для випічки
Рецепти макової начинки для випічки / Фото: Depositphotos

Солодку макову начинку використовують для приготування рулетів і штруделів, пирогів і млинців, тортів і булочок. І, звичайно, вся ця випічка буде до речі вже до 14 серпня. Саме цього дня почнеться низка серпневих Спасів, а саме – Маковей. Нижче – 5 рецептів начинок, є пісна начинка з медом, а є зі згущеним молоком. У цьому матеріалі дізнаєтеся, де купити продукти для пікніка за приємними цінами.

Пісна макова начинка з медом

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Маковий пиріг
Маковий пиріг / Фото: Depositphotos

Час приготування :

  • 30 хвилин

Складові:

  • 1 склянка маку
  • 2 склянки окропу
  • 2 ст. л. меду

Спосіб приготування:

  1. Мак залити окропом і залишити під кришкою на 15 хвилин. Потім довести до кипіння, проварити 15 хвилин.
  2. Відкинути мак на сито, дати воді стекти.
  3. Відварений мак змішати з рідким медом.
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Макова начинка для млинців

Млинці з маком
Млинці з маком / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 15 хвилин

Складові:

  • 330 г молока
  • 120 г цукру
  • 10 г ванільного цукру
  • 1,5 г кориці
  • 4 г лимонної цедри
  • 200 г меленого маку
  • 50 г манної крупи
  • 20 г рому
  • 50 г родзинок

Спосіб приготування:

  1. Молоко довести до кипіння.
  2. Покласти в молоко цукор, ванільний цукор, корицю, лимонну цедру, перемішати.
  3. Додати мак і манну крупу і, постійно помішуючи, дати набрякнути.
  4. Остудити, додати родзинки і ром.

Макова начинка для рулету

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Дріжджовий рулет з маком
Дріжджовий рулет з маком / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 1 склянка вершків
  • 2 ст. л. манки
  • 2 ст. л. цукру
  • Щіпка ваніліну
  • Вершкове масло – 50 г
  • Мелений мигдаль – 50 г
  • 1 склянка маку, звареного в молоці

Спосіб приготування:

  1. З вершків, манки, цукру і дрібки ваніліну зварити солодку кашу.
  2. Наприкінці додати шматочок вершкового масла і мелені горіхи.
  3. Змішати зі склянкою маку, звареного на молоці (готується він так само, як у рецепті макової начинки з медом). Використовувати в якості начинки для рулету.

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Макова начинка для штруделя

Маковий штрудель
Маковий штрудель / Фото: Depositphotos

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Час приготування:

  • 15 хвилин

Складові:

  • 1/4 л молока або вершків
  • 100 г цукру
  • 1 ст. л. меду
  • 250 г маку меленого
  • Терта цедра лимона
  • Кориця – на кінчику ножа
  • 1 ст. л. рома
  • 50 г родзинок
  • 3 ст. л. мелених сухарів

Спосіб приготування:

  1. Закип'ятити молоко з цукром і медом, всипати мак, поварити до загустіння.
  2. Додати всі інші продукти, крім сухарів, і перемішати.
  3. Тісто для штруделя розкачати в прямокутник і посипати меленими сухарями. Рівномірно намазати начинку і загорнути в рулет. За бажанням можна додати всередину консервовані вишні.

Макова начинка зі згущеним молоком

Булочки з маком
Булочки з маком / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 20 хвилин

Складові:

  • 1/2 склянки води
  • 1/2 б. згущеного молока
  • 1 ст. л. манки
  • 1 яєчний жовток
  • 1 склянка вареного на воді маку

Спосіб приготування:

  1. У воді розвести згущене молоко, довести до кипіння.
  2. Додати манку і варити, доки суміш не загусне.
  3. Наприкінці додати яєчний жовток, помішуючи, варити 1-2 хвилини.
  4. Змішати зі склянкою маку, звареного на простій воді (як у рецепті макової начинки з медом).

І ще один рецепт випічки – пиріжків з овочами самосів – дізнаєтеся з відео.

5 рецептів пишної випічки до Спасу знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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