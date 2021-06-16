Як правильно розігрівати їжу, щоб вона була смачною: кулінарні лайфхаки

Крапля води або ж олія допоможуть зберегти м'якість, свіжість і смак розігрітої страви, а обробка паром робить їжу найбільш безпечною і дієтичною.

Як розігріти їжу Фото: Unsplash

Нещодавно приготована, але холодна страва після процедури розігрівання стає жорсткою, підгорілою, сухою і абсолютно несмачною? Мабуть, ви зробили щось неправильно, наприклад, занадто розкочегарили сковороду або не накрили кришкою. Є безліч нюансів, завдяки яким розігріта страва зберігає свій смак і структуру, і її приємно їсти і на другий, і на третій день.

Як потрібно розігрівати їжу, який спосіб вибрати, щоб все було смачно й апетитно, читайте в нашій статті.

Як правильно гріти їжу: лйфхаки

Лайфхак 1. Як розігріти їжу на сковороді

Як розігріти їжу Фото: Unsplash

На плиті і в сковорідці – мабуть, найпоширеніший метод довести другу страву до потрібної температури. Для цього м'ясо і/або гарнір поміщається в сковороду, додається трохи масла або олії і прогрівається на середньому вогні, періодично помішуючи і перевертаючи протягом 3-4 хвилин, щоб не пригоріло. Хочете із рум'яною скоринкою – залиште сковороду відкритою. Хочете більш м'який варіант – наприкінці накрийте кришкою і зменшіть вогонь.

Лайфхак 2. Як нагріти їжу в каструлі

Як розігріти їжу Фото: Unsplash

З рідкою першою стравою все зрозуміло. Каструлька, металева миска або сотейник із кришкою підійдуть також і в тому випадку, якщо ви хочете не обсмажити, а розпарити або протушкувати другу страву. Помістіть порцію в посуд, налийте на дно трохи води – 1-2 ст. ложки, накрийте кришкою і поставте на середній вогонь, який через хвилину приберіть на мінімум. Не забувайте помішувати страву. Такий метод розігріву – більш дієтичний, тому що виключає обсмажування.

Лайфхак 3. Як розігріти їжу в духовці

Як розігріти їжу Фото: Unsplash

Всілякі печені вироби, пироги, пиріжки, млинці, бутерброди, піцу, а також запіканки і другі страви зручно розігрівати в духовці. Температура, в залежності від страви – 160-180 градусів. Щоб вони не обсохнули, накрийте їх фольгою або плівкою. Виходить трохи довше, ніж на плиті, тому що духовку ще потрібно розігріти. Зате зовнішній вигляд страви практично залишається незмінним. Крім того, в цьому випадку не потрібно додавати олію.

Лайфхак 4. Як розігріти їжу на водяній бані

Як розігріти їжу Фото: Pinterest

Пароварка або водяна баня нагрівають страви за допомогою гарячої води і пару. Щоб розігріти їжу на водяній бані, налийте в каструлю воду, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. А зверху встановіть іншу ємність або друшляк, в якому за рахунок пару буде грітися їжа. Ні додаткової води, ні олії додавати не потрібно. А на розігрів вам знадобиться хвилин 7-10 часу.

Лайфхак 5. Як розігріти їжу в мікрохвильовці

Як розігріти їжу Фото: Pexels

Це найзручніший, але і найбільш суперечливий спосіб розігріву їжі – як перших, так і других страв. Якщо ви не заморочуєтеся стосовно використання мікрохвильової печі, то і жодних проблем не виникає. Просто знімаєте з продукту упаковку, викладаєте в тарілку, ставите в мікрохвильовку і вибираєте час та інтенсивність підігріву. Все, що залишається робити – дочекатися сигналу. Щоб каша або суп нагрілися рівномірно, краще їх помішати. Щоб їжа не зачерствіла або не стала "гумовою", поставте в мікрохвильовку склянку з водою.

Дивіться відеорецепт холодного літнього супу, який не потребує підігріву:

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