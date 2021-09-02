Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🎬 Кіно в Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі

Comic Con Ukraine

Будь в тренді

Готуємо круасани

Хочу у кіно!

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Life Смачно

Як правильно зберігати сир у холодильнику і морозилці

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
2 вересня, 19:27
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Домашній або фермерський сир може зберігатися не більше 36 годин, магазинний – не більше 5 днів, заморожений – до 20 днів. Найдовше продукт збереже свої якості, якщо тримати його в скляній тарі
Як правильно зберігати сир
Як правильно зберігати сир / Фото: freepik.com

Ви принесли додому чудовий домашній або фермерський сир, з упевненістю, що він буде придатним тривалий час. Це не так. Бажано використати його найближчі дві доби. Магазинний зберігається трохи більше, але все одно потрібно стежити за ним. А якщо ви відчули неприємний запах, зміни в консистенції та кольорі, то сир не придатний до вживання. Сир, як і деякі інші продукти, можна зберігати в морозилці. Тоді його термін придатності розтягнеться до 20 днів. Отже, як правильно зберігати сир – читайте нижче.

Як правильно зберігати сир у холодильнику

Реклама

Домашній сир зберігається не більше 2 діб за температури від 0 до +3 градусів. Магазинний збереже свої якості і не зіпсується від 3 до 5 днів за температури від 0 до +6 градусів. Йдеться про час після відкриття упаковки.

Експерти радять зберігати фермерський сир в емальованій чи скляній ємності із щільною кришкою. Також добре зберігає якість сиру харчова фольга.

Якщо хочете з`їсти сир у чистому вигляді, то це потрібно зробити одразу ж, щойно ви принесли його додому. Уже наступної доби і домашній, і магазинний (коли розкрита упаковка) сир бажано використовувати в сирниках, варениках, запіканках.

Також терміни зберігання залежать від жирності сиру. Знежирений зберігається найдовше.

Реклама

Щоб дуже незначно продовжити термін зберігання жирного сиру, на дно ємності покладіть шматочок цукру. Цукор, до того ж, трохи покращить смак продукту.

Побачили найменші зміни у "зовнішності" сиру – кислий, тухлий запах, слизову консистенцію, зміни в кольорі – сир зіпсувався.

Читайте також:

Як зберігати сир у морозилці

За -18 градусів сир може зберігатися 20 днів
За -18 градусів сир може зберігатися 20 днів / Фото: Pixabay

Щоб заморозити продукт, потрібен герметичний контейнер і тонка чиста натуральна тканина. Перед заморожуванням сир потрібно віджати від рідини і помістити в контейнер, дно якого застелене тканинною серветкою. Найкраще для заморозки підходить зернистий сир.

Реклама

Середня температура наших морозилок -18 градусів, за таких умов сир може зберігатися 20 днів.

Розморожувати сир потрібно спочатку в холодильнику та одразу ж його вжити. Повторна заморозка небажана.

Якщо любите сир халумі, то з відео дізнаєтеся, як його приготувати на грилі.

Тут читайте про правила зберігання спецій.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 вересня
MUST HAVE
Beauty-покупки вересня
Придбати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Розслабляти м'язи обличчя
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як визначити якість доставки їжі
Хакнути
Сольник зірки
Макс Барських
10 вересня / 20:00
5 головних концертів вересня
Перша леді на обкладинці українського глянцю
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
30 серпня - 5 вересня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Скільки коштує подорож у Лондон
Дізнатися
Чек-лист вересня
10 речей, які треба встигнути зробити
Хочу дізнатися!
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти