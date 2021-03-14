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Як правильно зберігати цибулю в домашніх умовах: головні правила

Сьогодні, 17:04

Щоб цибуля довго залишалася свіжою, потрібно знати основні правила її зберігання

Цибулю бажано зберігати в прохолодному, сухому, темному і добре провітрюваному приміщенні, наприклад, в коморі, підвалі, підвалі або гаражі. Справа в тому, що цибулини легко вбирають вологу. А якщо температура або вологість занадто високі, вони можуть почати проростати або гнити.

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Як зберігати цибулю надійно і довго: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Оптимальним є зберігання цибулі при температурі 4-10 ºC. При цих умовах цибулини найкраще зберігають свої властивості.
  • Лайфхак 2. Важливо забезпечити цибулі належну вентиляцію, щоб запобігти утворенню цвілі і гнилі. Підійдуть відкритий кошик, сітчаста сумка або навіть колготки.
  • Лайфхак 3. Не залишайте цибулю в поліетиленових пакетах, бо це може призвести до її швидкого псування через погану циркуляцію повітря.
  • Лайфхак 4. Темрява допомагає цибулі зберігатися довше. Брак сонячного світла зменшує коливання температури і вологості.
  • Лайфхак 5. Не варто зберігати цілу цибулю в холодильнику, оскільки вона легко вбирає вологу. Це може привести до того, що вона стане м'якою і швидше зіпсується.

Як зберігати різні види цибулі

Як зберігати цибулю: лайфхаки
Як зберігати цибулю: лайфхаки
Фото: Depositphotos

Правила зберігання для очищеної, нарізаної, смаженої і маринованої цибулі відрізняються:

  • Очищену цілий цибулю потрібно покласти в герметичний контейнер і зберігати при температурі 4ºС не більше 10-14 днів.
  • Нарізану цибулю можна загорнути в харчову плівку, поставити в холодильник або заморозити.
  • Приготована цибуля (смажена, варена, запечена) буде зберігатися в герметичному контейнері 3-5 днів.
  • Маринована цибуля залишатиметься свіжою близько 6 місяців. Щоб замаринувати цибулю, помістіть очищену цибулю в скляну або керамічну банку, наповнену оцтом і сумішшю солі, цукру і спецій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно зберігати часник.

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Джерело: Сьогодні
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