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5 правил харчування в гостях – для тих, хто втомився святкувати

Сьогодні, 13:04

Не сідайте за стіл голодними, їжте повільно і навчіться казати собі "стоп"

Січневі свята в розпалі. Разом із задоволенням від ситних м'ясних страв і всілякої випічки і солодощів, ми шокуємо наш організм. І це справді так. Адже переїдання – це завжди погано. Ми засмучуємося, що знову з'їли зайвого, а звідси – дуже швидко з'являються непотрібні кілограми, яких ми так старанно позбувалися напередодні свят. Дієтолог Наталія Самойленко назвала 5 правил, які не варто порушувати, коли ви прийшли на застілля або влаштовуєте його у себе.

Як не переїдати на свята
Як не переїдати на свята
Фото: Depositphotos

Правило №1. Не треба заздалегідь голодувати весь день перед походом у гості, щоби потім виконати програму "З'їсти все". З'їсти все все одно не вийде! Нехай упродовж дня у вас будуть два повноцінних прийоми їжі: сніданок і обід. Так ввечері ви зможете контролювати свої спокуси за святковою вечерею, а вашому організму буде легше впоратися з їжею.

Правило №2. Якщо ви зголодніли, і відчуваєте, що готові проковтнути слона, не кладіть собі на тарілку все, що бачите на столі. Спробуйте спочатку лише декілька страв і ви побачите, що змогли насититися меншою кількістю їжі, ніж вважали.

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Правило №3. Їжте повільно. По-перше, це правило хорошого тону. По-друге, це корисно для вашого ШКТ. Вашому мозку потрібно трохи часу, щоб зрозуміти, що ви ситі. Ретельно пережовуйте їжу, насолоджуйтеся душевним спілкуванням з рідними і ви почуєте сигнал про насичення раніше, ніж встигнете проковтнути все, що поклали в тарілку.

Правило №4. Умійте вчасно сказати "стоп". Навіть якщо на тарілці ще залишилася їжа, зовсім не обов'язково її вичищати до блиску. Щоб не образити господиню, попросіть її запакувати решту їжі "із собою".

Правило №5. Менше випічки. Хліб, булочки, багет містять найнепотрібніші калорії, які до того ж збуджують апетит. Будьте обережними з пісними варениками – така їжа не піде вам на користь.

Тут зібрані ще 6 простих правил для того, щоби почати правильно харчуватися.

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