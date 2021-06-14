Як зберігати сир, щоб він довше залишався смачним і свіжим: лайфхаки

Для сиру має бути свій посуд і місце в холодильнику – це допоможе довше зберегти його свіжість, структуру і смак. А ось у пакеті сир зберігати не рекомендується.

Як зберігати сир Фото: Unsplash

Не встигли купити шматочок сиру, а він уже не такий смачний, покрився сумнівним нальотом і навіть почав псуватися? Його, звичайно, ще можна використовувати, наприклад, у гарячих стравах, в приготуванні салатів або сирних соусів. Але у вигляді звичайної нарізки він вже не згодиться.

У сирній справі існують певні хитрощі і нюанси. Важливо правильно зберігати ці кисломолочні продукти, тоді вони збережуть свій смак і зовнішній вигляд протягом усього терміну придатності.

Як правильно зберігати сир: правила і лайфхаки

Лайфхак 1. Як не пропустити строк придатності сиру

Як зберігати сир Фото: Pinterest

Щоб сир не псувався, не потрібно запасати його про запас. Краще купуйте сиру трохи. А ось якщо написати маркером або приклеїти на упаковку з сиром наклейку з датою покупки, то стежити за терміном придатності буде набагато простіше.

Лайфхак 2. У чому зберігати сир

Як зберігати сир Фото: Pinterest

Тримати сир можна в пергаменті, а також скляному, керамічному, емальованому посуді. Пластик підходить менше і не рекомендується для тривалого контакту з сиром.

Лайфхак 3. Виберіть оптимальну температуру

Як зберігати сир Фото: Pinterest

Сири слід зберігати при температурі повітря 3-8°C. Якщо у вас вдома немає підвалу або льоху, оптимально зберігати його в холодильнику. При цьому уникайте різких перепадів температури – продукт цього не любить і може змінити свою структуру і смак.

Лайфхак 4. Яка має бути вологість

Вологість повітря для зберігання сиру має складати приблизно 85-90%. Недотримання цієї умови призведе або до висихання сиру, або до появи цвілі. А тому не варто тримати сир відкритим – він швидко висохне.

Лайфхак 5. Сир має бути закритим

Як зберігати сир Фото: Pinterest

Ще одна причина, з якої сир важливо тримати закритим: він має дивну властивість натягувати оточуючі запахи. А тому, якщо на сусідній полиці зберігаються ароматні продукти, будьте готові до того, що сир без упаковки змінить свій запах.

Лайфхак 6. Вентиляція

Як зберігати сир Фото: Pinterest

При цьому сир не варто замотувати у поліетилен довше, ніж на 2-3 дні, інакше він може стати липким і вкритися пліснявою. Але й відмовлятися від пакета не варто. Найкраще спочатку помістити його у папір, а вже потім в пакет – так він не запліснявіє і утримає необхідну вологу.

Лайфхак 7. Сир у пакеті

При зберіганні сиру в поліетиленовому пакеті покладіть разом із ним шматочок цукру. Це вбереже сир від плісняви. Але навіть якщо з'явилася цвіль, не поспішайте викидати весь шматок. Зріжте пошкоджену ділянку – якщо сир не змінив смак і запах, його можна вживати в їжу.

Лайфхак 8. Як правильно подати сир

Перед подачею дістаньте сир заздалегідь, приблизно за 1 годину. Так продукт відновить свій природний запах і смак. А ось нарізати сир краще безпосередньо перед подачею на стіл.

Лайфхак 9. Як використовувати сир

Як зберігати сир Фото: Pinterest

Якщо ви розумієте, що в початковому вигляді не з'їсте весь куплений сир, можете його висушити, нарізавши тонкими слайсами і розклавши на тарілці. Сир затвердіє, вкриється крапельками масла і стане схожим на чіпси – смак на любителя. Але такий метод збереже його від псування.

Лайфхак 10. Як зберігати сир у морозилці

Взагалі заморожувати сир можна, він не зіпсується. Але майте на увазі, що під впливом низьких температур багато сирів змінюють свою консистенцію і після розморожування будуть дуже кришитися. Тож такий продукт доцільніше використовувати вже не для подачі, а для приготування гарячих страв.

Дивіться відео про сувенірний сир із Мукачева:

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