Як зберігати сир, щоб він довше залишався смачним і свіжим: лайфхаки
Для сиру має бути свій посуд і місце в холодильнику – це допоможе довше зберегти його свіжість, структуру і смак. А ось у пакеті сир зберігати не рекомендується.
Не встигли купити шматочок сиру, а він уже не такий смачний, покрився сумнівним нальотом і навіть почав псуватися? Його, звичайно, ще можна використовувати, наприклад, у гарячих стравах, в приготуванні салатів або сирних соусів. Але у вигляді звичайної нарізки він вже не згодиться.
У сирній справі існують певні хитрощі і нюанси. Важливо правильно зберігати ці кисломолочні продукти, тоді вони збережуть свій смак і зовнішній вигляд протягом усього терміну придатності.
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- Лайфхак 1. Як не пропустити строк придатності сиру
Щоб сир не псувався, не потрібно запасати його про запас. Краще купуйте сиру трохи. А ось якщо написати маркером або приклеїти на упаковку з сиром наклейку з датою покупки, то стежити за терміном придатності буде набагато простіше.
- Лайфхак 2. У чому зберігати сир
Тримати сир можна в пергаменті, а також скляному, керамічному, емальованому посуді. Пластик підходить менше і не рекомендується для тривалого контакту з сиром.
- Лайфхак 3. Виберіть оптимальну температуру
Сири слід зберігати при температурі повітря 3-8°C. Якщо у вас вдома немає підвалу або льоху, оптимально зберігати його в холодильнику. При цьому уникайте різких перепадів температури – продукт цього не любить і може змінити свою структуру і смак.
- Лайфхак 4. Яка має бути вологість
Вологість повітря для зберігання сиру має складати приблизно 85-90%. Недотримання цієї умови призведе або до висихання сиру, або до появи цвілі. А тому не варто тримати сир відкритим – він швидко висохне.
- Лайфхак 5. Сир має бути закритим
Ще одна причина, з якої сир важливо тримати закритим: він має дивну властивість натягувати оточуючі запахи. А тому, якщо на сусідній полиці зберігаються ароматні продукти, будьте готові до того, що сир без упаковки змінить свій запах.
- Лайфхак 6. Вентиляція
При цьому сир не варто замотувати у поліетилен довше, ніж на 2-3 дні, інакше він може стати липким і вкритися пліснявою. Але й відмовлятися від пакета не варто. Найкраще спочатку помістити його у папір, а вже потім в пакет – так він не запліснявіє і утримає необхідну вологу.
- Лайфхак 7. Сир у пакеті
При зберіганні сиру в поліетиленовому пакеті покладіть разом із ним шматочок цукру. Це вбереже сир від плісняви. Але навіть якщо з'явилася цвіль, не поспішайте викидати весь шматок. Зріжте пошкоджену ділянку – якщо сир не змінив смак і запах, його можна вживати в їжу.
- Лайфхак 8. Як правильно подати сир
Перед подачею дістаньте сир заздалегідь, приблизно за 1 годину. Так продукт відновить свій природний запах і смак. А ось нарізати сир краще безпосередньо перед подачею на стіл.
- Лайфхак 9. Як використовувати сир
Якщо ви розумієте, що в початковому вигляді не з'їсте весь куплений сир, можете його висушити, нарізавши тонкими слайсами і розклавши на тарілці. Сир затвердіє, вкриється крапельками масла і стане схожим на чіпси – смак на любителя. Але такий метод збереже його від псування.
- Лайфхак 10. Як зберігати сир у морозилці
Взагалі заморожувати сир можна, він не зіпсується. Але майте на увазі, що під впливом низьких температур багато сирів змінюють свою консистенцію і після розморожування будуть дуже кришитися. Тож такий продукт доцільніше використовувати вже не для подачі, а для приготування гарячих страв.
Дивіться відео про сувенірний сир із Мукачева:
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