Вишуканий касероль з полентою і мітболами – оригінальний рецепт запіканки від Григорія Германа

Доповнює запіканку моцарела

Запеканка з мітболами - рецепт Григорія Германа

Банош у Закарпатті, полента в Італії, мамалига в Румунії, гомі в Грузії, томаліто в Мексиці – кукурудзяна крупа стала основою для кулінарних хітів по всьому світу. Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман пропонує приготувати оригінальну запіканку з вершковою кукурудзяною крупою і ніжними мітболами під щедрим шаром моцарели. А якщо потрібен оригінальний подарунок і ви поки що не можете його вибрати, скористайтеся ідеями з нашого травневого календаря свят.

Для запіканку за рецептом Григорія Германа вам знадобиться:

Кукурудзяна крупа – 250 г

Вода – 400 мл

Вершки – 100 мл

Фарш – 300 г

Цибуля – 1 шт.

Часник – 1 зуб.

Моцарела – 200 г

Консервована кукурудза – 100 г

Спеції, сіль, мелена гірчиця

Спосіб приготування

Очищені цибулю і часник подрібнити і змішати з фаршем. Додати сіль і спеції: італійські трави, паприку і мускатний горіх. Ретельно перемішати суміш і зробити невеликі мітболи. Розігріти сковороду з додаванням олії та обсмажити кульки до золотавої скоринки. На вогонь поставити сотейник з водою і довести до кипіння. У керамічну квадратну форму для запікання, яка називається касероль, висипати кукурудзяну крупу, зверху викласти солодку кукурудзу і посолити. Залити крупу окропом, зверху викласти підсмажені мітболи і залити вершками. Моцарелу порвати невеликими шматочками або натерти і викласти зверху на запіканку. Запікати страву в духовці, розігрітій до 180 градусів, 15-20 хвилин.

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