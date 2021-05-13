Вишуканий касероль з полентою і мітболами – оригінальний рецепт запіканки від Григорія Германа
Доповнює запіканку моцарела
Банош у Закарпатті, полента в Італії, мамалига в Румунії, гомі в Грузії, томаліто в Мексиці – кукурудзяна крупа стала основою для кулінарних хітів по всьому світу. Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман пропонує приготувати оригінальну запіканку з вершковою кукурудзяною крупою і ніжними мітболами під щедрим шаром моцарели. А якщо потрібен оригінальний подарунок і ви поки що не можете його вибрати, скористайтеся ідеями з нашого травневого календаря свят.
Для запіканку за рецептом Григорія Германа вам знадобиться:
- Кукурудзяна крупа – 250 г
- Вода – 400 мл
- Вершки – 100 мл
- Фарш – 300 г
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 1 зуб.
- Моцарела – 200 г
- Консервована кукурудза – 100 г
- Спеції, сіль, мелена гірчиця
Спосіб приготування
- Очищені цибулю і часник подрібнити і змішати з фаршем. Додати сіль і спеції: італійські трави, паприку і мускатний горіх. Ретельно перемішати суміш і зробити невеликі мітболи.
- Розігріти сковороду з додаванням олії та обсмажити кульки до золотавої скоринки.
- На вогонь поставити сотейник з водою і довести до кипіння. У керамічну квадратну форму для запікання, яка називається касероль, висипати кукурудзяну крупу, зверху викласти солодку кукурудзу і посолити.
- Залити крупу окропом, зверху викласти підсмажені мітболи і залити вершками.
- Моцарелу порвати невеликими шматочками або натерти і викласти зверху на запіканку.
- Запікати страву в духовці, розігрітій до 180 градусів, 15-20 хвилин.
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