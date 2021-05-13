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Вишуканий касероль з полентою і мітболами – оригінальний рецепт запіканки від Григорія Германа

Сьогодні, 17:18

Доповнює запіканку моцарела

Запеканка з мітболами - рецепт Григорія Германа
Запеканка з мітболами - рецепт Григорія Германа

Банош у Закарпатті, полента в Італії, мамалига в Румунії, гомі в Грузії, томаліто в Мексиці – кукурудзяна крупа стала основою для кулінарних хітів по всьому світу. Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман пропонує приготувати оригінальну запіканку з вершковою кукурудзяною крупою і ніжними мітболами під щедрим шаром моцарели. А якщо потрібен оригінальний подарунок і ви поки що не можете його вибрати, скористайтеся ідеями з нашого травневого календаря свят.

Для запіканку за рецептом Григорія Германа вам знадобиться:

  • Кукурудзяна крупа – 250 г
  • Вода – 400 мл
  • Вершки – 100 мл
  • Фарш – 300 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 1 зуб.
  • Моцарела – 200 г
  • Консервована кукурудза – 100 г
  • Спеції, сіль, мелена гірчиця

Спосіб приготування

  1. Очищені цибулю і часник подрібнити і змішати з фаршем. Додати сіль і спеції: італійські трави, паприку і мускатний горіх. Ретельно перемішати суміш і зробити невеликі мітболи.
  2. Розігріти сковороду з додаванням олії та обсмажити кульки до золотавої скоринки.
  3. На вогонь поставити сотейник з водою і довести до кипіння. У керамічну квадратну форму для запікання, яка називається касероль, висипати кукурудзяну крупу, зверху викласти солодку кукурудзу і посолити.
  4. Залити крупу окропом, зверху викласти підсмажені мітболи і залити вершками.
  5. Моцарелу порвати невеликими шматочками або натерти і викласти зверху на запіканку.
  6. Запікати страву в духовці, розігрітій до 180 градусів, 15-20 хвилин.

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