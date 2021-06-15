Італійська закуска пепероната – яскраве доповнення до будь-якої вечері

Готується з великої кількості перцю, помідорів і цибулі, ідеальна до м'яса або риби. На своїй батьківщині закуска подається гарячою або холодною зі шматочком підсушеної чіабати

Італійська закуска пепероната Фото: Depositphotos

По-перше, це красиво – болгарський перець можна брати різних кольорів, для яскравості. По-друге, дуже пікантно – за рахунок наявності часнику і орегано, ну і по-третє, це одна з найлегших сезонних закусок, яку можна подати до м'яса, риби, сиру або просто так. І не менш важливо: перець – один з найкорисніших овочів, від якого до того ж ніколи не погладшаєш.

Що потрібно для закуски пепероната

Болгарський перець – 4 шт. (великих)

Цибуля – 400 г

Консервовані помідори – 400 г

Часник – 2 зуб.

Орегано, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Часник (цілий) підсмажити на оливковій олії впродовж хвилини. Додати нарізаний півкільцями цибулю і тушкувати 15 хвилин. Прибрати часник. Додати нарізаний довгими смужками перець, додати спеції, перемішати і тушкувати ще 15 хвилин. Додати помідори і тушкувати 15 хвилин. За бажанням прикрасити зеленню.

І ще одна ідея для вечері – оригінальний рибний рієт.

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