Італійська закуска пепероната – яскраве доповнення до будь-якої вечері
Готується з великої кількості перцю, помідорів і цибулі, ідеальна до м'яса або риби. На своїй батьківщині закуска подається гарячою або холодною зі шматочком підсушеної чіабати
По-перше, це красиво – болгарський перець можна брати різних кольорів, для яскравості. По-друге, дуже пікантно – за рахунок наявності часнику і орегано, ну і по-третє, це одна з найлегших сезонних закусок, яку можна подати до м'яса, риби, сиру або просто так. І не менш важливо: перець – один з найкорисніших овочів, від якого до того ж ніколи не погладшаєш.
Що потрібно для закуски пепероната
- Болгарський перець – 4 шт. (великих)
- Цибуля – 400 г
- Консервовані помідори – 400 г
- Часник – 2 зуб.
- Орегано, сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Часник (цілий) підсмажити на оливковій олії впродовж хвилини. Додати нарізаний півкільцями цибулю і тушкувати 15 хвилин. Прибрати часник.
- Додати нарізаний довгими смужками перець, додати спеції, перемішати і тушкувати ще 15 хвилин.
- Додати помідори і тушкувати 15 хвилин. За бажанням прикрасити зеленню.
І ще одна ідея для вечері – оригінальний рибний рієт.
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