Ікра на Масницю: як вибрати якісну і не отруїтися
Хочете без консервантів – тоді це ікра шокової заморозки
Млинці та ікра, мабуть, головне, що виникає у нас в голові при слові – Масниця. Так, весь тиждень старанні господині пектимуть смачні млинці, пригощати ними тих, хто поки що тільки їсть, а не готує. І якщо ви з числа останніх, то в гості на млинці треба йти з подарунком. У нашому спеціальному календарі ви знайдете ідеї для приємних сюрпризів на всі березневі свята, серед яких є і ікра. Але як правильно вибрати ікру, щоб вона була якісною, та й взагалі, ікра якої якості продається в наших магазинах – пояснив Максим Несміянов, виконавчий директор Союзу споживачів України.
Чи можна в Україні купити хорошу ікру?
"У нас фасують ікру із замороженої сировини. Уся ікра в бляшанках – з консервантами. Найнебажаніший з них – Е 239. Якщо хочете чистий продукт, то ікра шокової заморозки вам підійде, там ешок немає. Якщо купуєте ікру на вагу, знайте, що бажаний термін придатності такої ікри до 48 годин, а я б рекомендував до 24 годин . Якщо ікру на вагу зберігати довше, що, на жаль, часто буває в наших супермаркетах, то можна купити заодно плісняву та цілі всесвіти з кишкової палички", – каже Максим Несміянов.
Уже за зовнішнім виглядом бляшанки можна визначити, що всередині
Бляшанка має бути не пошкодженою. Якщо пошкодження є і вона бита, то краще таку ікру не брати. Теж саме стосується і кришки на скляних банках. Якщо на ній є пошкодження, то під кришкою готуйтеся побачити плісняву. І через скло видно: коли ікра блідого кольору або є перепади в кольорі – вона погана.
Якість ікри можна визначити і за звуком
Усе дуже просто. Берете ікру в бляшанці, струшуєте її і слухаєте. Коли є звук, як ніби "шайба гуляє", то купувати таку ікру не варто.
Що важливо прочитати на бляшанці з ікрою
Перше – звертайте увагу на вартість ікри. Якісна не може коштувати дешево. Вибирайте перевіреного продавця: в точках продажу ікри мають бути сертифікати на продукцію.
Друге – необхідно вивчити інформацію на банці або етикетці. Має бути зазначено:
- Назва
- Виробник
- ДСТУ або технічні умови на продукцію
- Дата виготовлення
- Умови зберігання
- Термін придатності
- Код заводу-виготовника
- Склад продукту
- Додаткове маркування із зазначенням виду риби, з якої виготовлена ікра
Третє – у складі хорошою ікри мають бути:
- Ікра
- Сіль
- Олія
- Може бути присутнім консервант, який додається в мінімальній кількості для збільшення терміну придатності
На що звертати увагу, коли блчяшанка з ікрою вже відкрита
Ікринки мають бути чистими, однорідними за кольором і текстурою. Без плівок і згустків крові. Також ікринки мають бути пружні, зі злегка вологою поверхнею, добре відділятися одна від одної.
Де краще купувати ікру
У жодному разі на стихійних точка на ринках – як правило такі "продавці" неякісної, а часом і підробленої ікри активізуються перед Новим роком і Масницею. Не рекомендував би купувати ікру в інтернет-магазинах, бо вам мало хто дасть гарантії, що ви купите хорошу.
Тут дізнаєтеся, яка ікра найкраще підходить до млинців.
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