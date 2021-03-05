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Ікра на Масницю: як вибрати якісну і не отруїтися

Сьогодні, 10:20

Хочете без консервантів – тоді це ікра шокової заморозки

Млинці та ікра, мабуть, головне, що виникає у нас в голові при слові – Масниця. Так, весь тиждень старанні господині пектимуть смачні млинці, пригощати ними тих, хто поки що тільки їсть, а не готує. І якщо ви з числа останніх, то в гості на млинці треба йти з подарунком. У нашому спеціальному календарі ви знайдете ідеї для приємних сюрпризів на всі березневі свята, серед яких є і ікра. Але як правильно вибрати ікру, щоб вона була якісною, та й взагалі, ікра якої якості продається в наших магазинах – пояснив Максим Несміянов, виконавчий директор Союзу споживачів України.

Фото: Максим Несміянов

Чи можна в Україні купити хорошу ікру?

"У нас фасують ікру із замороженої сировини. Уся ікра в бляшанках – з консервантами. Найнебажаніший з них – Е 239. Якщо хочете чистий продукт, то ікра шокової заморозки вам підійде, там ешок немає. Якщо купуєте ікру на вагу, знайте, що бажаний термін придатності такої ікри до 48 годин, а я б рекомендував до 24 годин . Якщо ікру на вагу зберігати довше, що, на жаль, часто буває в наших супермаркетах, то можна купити заодно плісняву та цілі всесвіти з кишкової палички", – каже Максим Несміянов.

Уже за зовнішнім виглядом бляшанки можна визначити, що всередині

Бляшанка має бути не пошкодженою. Якщо пошкодження є і вона бита, то краще таку ікру не брати. Теж саме стосується і кришки на скляних банках. Якщо на ній є пошкодження, то під кришкою готуйтеся побачити плісняву. І через скло видно: коли ікра блідого кольору або є перепади в кольорі – вона погана.

Якість ікри можна визначити і за звуком

Усе дуже просто. Берете ікру в бляшанці, струшуєте її і слухаєте. Коли є звук, як ніби "шайба гуляє", то купувати таку ікру не варто.

Що важливо прочитати на бляшанці з ікрою

Перше – звертайте увагу на вартість ікри. Якісна не може коштувати дешево. Вибирайте перевіреного продавця: в точках продажу ікри мають бути сертифікати на продукцію.

Друге – необхідно вивчити інформацію на банці або етикетці. Має бути зазначено:

  • Назва
  • Виробник
  • ДСТУ або технічні умови на продукцію
  • Дата виготовлення
  • Умови зберігання
  • Термін придатності
  • Код заводу-виготовника
  • Склад продукту
  • Додаткове маркування із зазначенням виду риби, з якої виготовлена ікра

Третє – у складі хорошою ікри мають бути:

  • Ікра
  • Сіль
  • Олія
  • Може бути присутнім консервант, який додається в мінімальній кількості для збільшення терміну придатності

На що звертати увагу, коли блчяшанка з ікрою вже відкрита

Фото: Depositphotos

Ікринки мають бути чистими, однорідними за кольором і текстурою. Без плівок і згустків крові. Також ікринки мають бути пружні, зі злегка вологою поверхнею, добре відділятися одна від одної.

Де краще купувати ікру

У жодному разі на стихійних точка на ринках – як правило такі "продавці" неякісної, а часом і підробленої ікри активізуються перед Новим роком і Масницею. Не рекомендував би купувати ікру в інтернет-магазинах, бо вам мало хто дасть гарантії, що ви купите хорошу.

Тут дізнаєтеся, яка ікра найкраще підходить до млинців.

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