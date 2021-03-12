ТОП-7 найкращих рецептів млинців на Масницю

Встигніть смачно підготуватися до свята

До завершення Масниці лишилося не так багато часу, тому важливо розуміти, що приготувати до святкового столу. Якщо готуватимете млинці з начинкою, то прислухайтеся, що з цього приводу радять зірки – тут знайдете 12 начинок для кожного знака зодіаку. Для дуже вибагливих – тут же знайдете рецепт шоколадного млинцевого торта, картопляних млинців і дитячих млинців ыз шоколадом і печивом.

Хочете зробити приємне близьким і рідним та подарувати оригінальну річ до Масниці – скористайтеся нашим березневим календарем свят.

Дріжджові млинці на молоці



Млинці на дріжджах Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Свіжі дріжджі – 20 г

Цукор – 3 ч. л.

Молоко – 1 л

Борошно – 550-600 г

Яйця – 2 шт.

Дрібка солі

Олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Розтерти дріжджі з 1 ч. л. цукру до стану кашки. Додати 240 мл теплого молока і 1 ст. л. борошна, розмішати і залишити до появи бульбашок. Відокремити жовтки від білків. У миску з дріжджами влити молоко, що залишилося, додати цукор, сіль, жовтки і добре розмішати. Поступово всипаючи просіяне борошно, замісити тісто консистенції сметани. Накрити рушником і залишити в теплому місці на 30-60 хвилин до збільшення обсягу вдвічі. У підійшло тісто додати олію. Білки збити в піну і акуратно ввести в тісто лопаткою. Випікати на розігрітій сковороді, змастивши її олією тільки перед першим млинцем.

Рожеві млинці за рецептом Григорія Германа

Інгредієнти

Відварений буряк – 1 шт.

Молоко – 120 мл

Борошно – 100 г

Мак – 2 ч. л.

Олія – 2 ст. л.

Крем-сир – 200 г

Яйця перепелині (або курячі) – 2 шт.

Рожева цибуля – 1 шт.

Оселедець – 1 шт.

Оцет – 2 ст. л.

Кріп і сіль

Спосіб приготування

Відварений буряк очистити, нарізати і перебити в блендері. Пересипати перебитий буряк у миску, додати частину молока і мак, ретельно перемішати. Ввести борошно, влити молоко та олію і замісити тісто за допомогою міксера. Посолити суміш. Смажити млинці на сковороді. Цибулю нарізати півкільцями і залити оцтом, бажано якимось смачним, наприклад, винним. Подрібнити зелень і додати її до крем-сиру, влити трохи рослинного масла і ретельно перемішати. Оселедець розібрати на філе, очистити від кісточок і нарізати смужками. Почистити яйця і розрізати їх навпіл. Викласти млинці на тарілку і прикрасити начинкою – викласти крем-сир, оселедець, яйця і мариновану цибулю, зверху посипати кропом.

Вівсяні млинці з маком

Фото: instagram.com/yashyulya/

Інгредієнти (на 5 млинців)

50 г вівсяних пластівців

1 ст. л. маку

1 неповна ч. л. розпушувача

50 г м'якоті яблука

50 г йогурту

1 яйце

дрібка кориці

Спосіб приготування

Помістити в чашу блендера вівсяні пластівці, подрібнити. Додати м'якоть яблука шматочками і всі інші інгредієнти – збити. Залишити тісто на 10-15 хвилин. Добре розігріти сковороду, випікати млинці.

Шоколадний млинцевий торт

Фото: instagram.com/nam_tut_vkusno/

Інгредієнти

Яйця – 2 шт.

Цукор – 4 ст. л.

Масло – 3 ст. л.

Молоко – 700 мл.

Борошно – 200 г

Какао – 40 г

Для крему

Вершки 33% – 350 мл

Сметана 20% – 250 мл

Цукрова пудра – 100 г

Ягоди, горіхи за бажанням

Спосіб приготування

Змішати яйця з цукром і маслом і половиною молока. Поступово всипати просіяне борошно і какао. Розмішувати до зникнення грудочок, влити решту молока, перемішати. Випікати млинці. Для крему змішати вершки, сметану і цукрову пудру і збити до густоти. Складати торт краще в металевій формі: вистилати дно і боки форми млинцями. Викласти крем. Зробити 5-6 штук млинцевих рулетів з кремом і викласти їх у форму. Зверху – крем. Повторювати так, доки не залишиться кілька млинців. Ними потрібно вкрити торт і прибрати в холодильник. Прикрасити ягодами і горіхами.

Картопляні млинці

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 картоплини

1 зубок часнику

трохи кропу

2 яйця

1 склянка борошна

1 ч. ложка цукру

1,5 склянки молока

50 г вершкового масла

2 ст. ложки олії

дрібка куркуми

сіль за смаком

Спосіб приготування

Яйця розітріть із сіллю і цукром, влийте молоко і збийте вінчиком. Поступово всипати просіяне борошно і перемішайте, щоб вийшло тісто з консистенцією рідкої сметани. Додайте 1 ст. ложку олії, щоб млинці в процесі смаження не прилипали. Дайте тісту трохи настоятися, а поки займіться картоплею. Сиру картоплю очистіть від шкірки і потріть на дрібній тертці. До картоплі натріть зубок часнику, додайте подрібнений кріп, куркуму і перемішайте. Можете за бажанням додати та інші улюблені спеції. Введіть картопляну масу в тісто і акуратно перемішайте віночком до однорідності. Розігрійте сковороду і змастіть її олією. Надалі додавати олію не знадобиться. Перемішайте тісто, налийте порцію на сковороду і розподіліть по всій площині. Випікайте картопляні млинці до золотистого кольору з обох боків, приблизно 2-3 хвилин. Подавайте картопляні млинці як самостійну страву із соусом, сметаною або з будь-якою начинкою.

Тонкі млинці на воді

Млинці на воді Фото: Depositphotos

Інгредієнти

600 мл води

2 яйця

160 г пшеничного борошна (склянка)

1/2 ч. оожки солі

2 ст. ложки цукрового піску

2 ст. ложки олії

Спосіб приготування

Яйця збити із сіллю і цукром, до розчинення. Влити воду, перемішати. Борошно просіяти, всипати в рідину. Перемішати вінчиком до однорідності. Відставити на годину, щоб набухла клейковина. Влити олію і добре перемішати. Набираючи по половині ополоника, виливати тісто на млинцеву сковороду діаметром 22-24 см. Смажити млинці по хвилині на сторону. Готові млинці складати на тарілку. Змащувати їх маслом не потрібно – вони не злипаються.

Дитячі млинці

Млинці з бананом і шоколадом Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Для млинців

100 г борошна

1 ст. л. цукру

1-2 яйця

1 ст. л. олії

300 мл молока



Для начинки

2 банани

100 г нутели

4 середніх печива

Спосіб приготування

Покласти борошно, цукор і щіпку солі у велику миску. Зробити лунку в центрі, додати яйця, олію та 2 ст. л. молока. Збити вінчиком до отримання однорідної маси. Повільно влити молоко, що залишилося, помішуючи, щоб вийшло гладке тісто без грудочок. Розігріти млинцеву сковороду, змащену маслом, і посмажити на ній тонкі млинці. Намазати млинці шоколадною пастою, потім посипати розкришеним печивом. Викласти зверху нарізані кружальцями банани. Загорнути млинці й подавати.

Тут дізнаєтеся 6 способів красивої подачі млинців на Масницю.

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