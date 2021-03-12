ТОП-7 найкращих рецептів млинців на Масницю
Встигніть смачно підготуватися до свята
До завершення Масниці лишилося не так багато часу, тому важливо розуміти, що приготувати до святкового столу. Якщо готуватимете млинці з начинкою, то прислухайтеся, що з цього приводу радять зірки – тут знайдете 12 начинок для кожного знака зодіаку. Для дуже вибагливих – тут же знайдете рецепт шоколадного млинцевого торта, картопляних млинців і дитячих млинців ыз шоколадом і печивом.
Хочете зробити приємне близьким і рідним та подарувати оригінальну річ до Масниці – скористайтеся нашим березневим календарем свят.
Дріжджові млинці на молоці
Інгредієнти
- Свіжі дріжджі – 20 г
- Цукор – 3 ч. л.
- Молоко – 1 л
- Борошно – 550-600 г
- Яйця – 2 шт.
- Дрібка солі
- Олія – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Розтерти дріжджі з 1 ч. л. цукру до стану кашки.
- Додати 240 мл теплого молока і 1 ст. л. борошна, розмішати і залишити до появи бульбашок.
- Відокремити жовтки від білків.
- У миску з дріжджами влити молоко, що залишилося, додати цукор, сіль, жовтки і добре розмішати.
- Поступово всипаючи просіяне борошно, замісити тісто консистенції сметани. Накрити рушником і залишити в теплому місці на 30-60 хвилин до збільшення обсягу вдвічі.
- У підійшло тісто додати олію.
- Білки збити в піну і акуратно ввести в тісто лопаткою.
- Випікати на розігрітій сковороді, змастивши її олією тільки перед першим млинцем.
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Рожеві млинці за рецептом Григорія Германа
Інгредієнти
- Відварений буряк – 1 шт.
- Молоко – 120 мл
- Борошно – 100 г
- Мак – 2 ч. л.
- Олія – 2 ст. л.
- Крем-сир – 200 г
- Яйця перепелині (або курячі) – 2 шт.
- Рожева цибуля – 1 шт.
- Оселедець – 1 шт.
- Оцет – 2 ст. л.
- Кріп і сіль
Спосіб приготування
- Відварений буряк очистити, нарізати і перебити в блендері. Пересипати перебитий буряк у миску, додати частину молока і мак, ретельно перемішати.
- Ввести борошно, влити молоко та олію і замісити тісто за допомогою міксера. Посолити суміш. Смажити млинці на сковороді.
- Цибулю нарізати півкільцями і залити оцтом, бажано якимось смачним, наприклад, винним. Подрібнити зелень і додати її до крем-сиру, влити трохи рослинного масла і ретельно перемішати. Оселедець розібрати на філе, очистити від кісточок і нарізати смужками. Почистити яйця і розрізати їх навпіл.
- Викласти млинці на тарілку і прикрасити начинкою – викласти крем-сир, оселедець, яйця і мариновану цибулю, зверху посипати кропом.
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Вівсяні млинці з маком
Інгредієнти (на 5 млинців)
- 50 г вівсяних пластівців
- 1 ст. л. маку
- 1 неповна ч. л. розпушувача
- 50 г м'якоті яблука
- 50 г йогурту
- 1 яйце
- дрібка кориці
Спосіб приготування
- Помістити в чашу блендера вівсяні пластівці, подрібнити.
- Додати м'якоть яблука шматочками і всі інші інгредієнти – збити. Залишити тісто на 10-15 хвилин.
- Добре розігріти сковороду, випікати млинці.
Шоколадний млинцевий торт
Інгредієнти
- Яйця – 2 шт.
- Цукор – 4 ст. л.
- Масло – 3 ст. л.
- Молоко – 700 мл.
- Борошно – 200 г
- Какао – 40 г
Для крему
- Вершки 33% – 350 мл
- Сметана 20% – 250 мл
- Цукрова пудра – 100 г
- Ягоди, горіхи за бажанням
Спосіб приготування
- Змішати яйця з цукром і маслом і половиною молока. Поступово всипати просіяне борошно і какао.
- Розмішувати до зникнення грудочок, влити решту молока, перемішати.
- Випікати млинці.
- Для крему змішати вершки, сметану і цукрову пудру і збити до густоти.
- Складати торт краще в металевій формі: вистилати дно і боки форми млинцями. Викласти крем.
- Зробити 5-6 штук млинцевих рулетів з кремом і викласти їх у форму. Зверху – крем. Повторювати так, доки не залишиться кілька млинців. Ними потрібно вкрити торт і прибрати в холодильник.
- Прикрасити ягодами і горіхами.
Картопляні млинці
Інгредієнти
- 2 картоплини
- 1 зубок часнику
- трохи кропу
- 2 яйця
- 1 склянка борошна
- 1 ч. ложка цукру
- 1,5 склянки молока
- 50 г вершкового масла
- 2 ст. ложки олії
- дрібка куркуми
- сіль за смаком
Спосіб приготування
- Яйця розітріть із сіллю і цукром, влийте молоко і збийте вінчиком.
- Поступово всипати просіяне борошно і перемішайте, щоб вийшло тісто з консистенцією рідкої сметани.
- Додайте 1 ст. ложку олії, щоб млинці в процесі смаження не прилипали.
- Дайте тісту трохи настоятися, а поки займіться картоплею.
- Сиру картоплю очистіть від шкірки і потріть на дрібній тертці.
- До картоплі натріть зубок часнику, додайте подрібнений кріп, куркуму і перемішайте.
- Можете за бажанням додати та інші улюблені спеції.
- Введіть картопляну масу в тісто і акуратно перемішайте віночком до однорідності.
- Розігрійте сковороду і змастіть її олією. Надалі додавати олію не знадобиться.
- Перемішайте тісто, налийте порцію на сковороду і розподіліть по всій площині.
- Випікайте картопляні млинці до золотистого кольору з обох боків, приблизно 2-3 хвилин.
- Подавайте картопляні млинці як самостійну страву із соусом, сметаною або з будь-якою начинкою.
Тонкі млинці на воді
Інгредієнти
- 600 мл води
- 2 яйця
- 160 г пшеничного борошна (склянка)
- 1/2 ч. оожки солі
- 2 ст. ложки цукрового піску
- 2 ст. ложки олії
Спосіб приготування
- Яйця збити із сіллю і цукром, до розчинення.
- Влити воду, перемішати. Борошно просіяти, всипати в рідину. Перемішати вінчиком до однорідності. Відставити на годину, щоб набухла клейковина.
- Влити олію і добре перемішати.
- Набираючи по половині ополоника, виливати тісто на млинцеву сковороду діаметром 22-24 см. Смажити млинці по хвилині на сторону.
- Готові млинці складати на тарілку. Змащувати їх маслом не потрібно – вони не злипаються.
Дитячі млинці
Інгредієнти
Для млинців
- 100 г борошна
- 1 ст. л. цукру
- 1-2 яйця
- 1 ст. л. олії
- 300 мл молока
Для начинки
- 2 банани
- 100 г нутели
- 4 середніх печива
Спосіб приготування
- Покласти борошно, цукор і щіпку солі у велику миску. Зробити лунку в центрі, додати яйця, олію та 2 ст. л. молока.
- Збити вінчиком до отримання однорідної маси.
- Повільно влити молоко, що залишилося, помішуючи, щоб вийшло гладке тісто без грудочок.
- Розігріти млинцеву сковороду, змащену маслом, і посмажити на ній тонкі млинці.
- Намазати млинці шоколадною пастою, потім посипати розкришеним печивом.
- Викласти зверху нарізані кружальцями банани.
- Загорнути млинці й подавати.
Тут дізнаєтеся 6 способів красивої подачі млинців на Масницю.
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