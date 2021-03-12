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ТОП-7 найкращих рецептів млинців на Масницю

Сьогодні, 15:43

Встигніть смачно підготуватися до свята

До завершення Масниці лишилося не так багато часу, тому важливо розуміти, що приготувати до святкового столу. Якщо готуватимете млинці з начинкою, то прислухайтеся, що з цього приводу радять зірки – тут знайдете 12 начинок для кожного знака зодіаку. Для дуже вибагливих – тут же знайдете рецепт шоколадного млинцевого торта, картопляних млинців і дитячих млинців ыз шоколадом і печивом.

Хочете зробити приємне близьким і рідним та подарувати оригінальну річ до Масниці – скористайтеся нашим березневим календарем свят.

Дріжджові млинці на молоці


Млинці на дріжджах
Млинці на дріжджах
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Свіжі дріжджі – 20 г
  • Цукор – 3 ч. л.
  • Молоко – 1 л
  • Борошно – 550-600 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Дрібка солі
  • Олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Розтерти дріжджі з 1 ч. л. цукру до стану кашки.
  2. Додати 240 мл теплого молока і 1 ст. л. борошна, розмішати і залишити до появи бульбашок.
  3. Відокремити жовтки від білків.
  4. У миску з дріжджами влити молоко, що залишилося, додати цукор, сіль, жовтки і добре розмішати.
  5. Поступово всипаючи просіяне борошно, замісити тісто консистенції сметани. Накрити рушником і залишити в теплому місці на 30-60 хвилин до збільшення обсягу вдвічі.
  6. У підійшло тісто додати олію.
  7. Білки збити в піну і акуратно ввести в тісто лопаткою.
  8. Випікати на розігрітій сковороді, змастивши її олією тільки перед першим млинцем.

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Рожеві млинці за рецептом Григорія Германа

Інгредієнти

  • Відварений буряк – 1 шт.
  • Молоко – 120 мл
  • Борошно – 100 г
  • Мак – 2 ч. л.
  • Олія – 2 ст. л.
  • Крем-сир – 200 г
  • Яйця перепелині (або курячі) – 2 шт.
  • Рожева цибуля – 1 шт.
  • Оселедець – 1 шт.
  • Оцет – 2 ст. л.
  • Кріп і сіль

Спосіб приготування

  1. Відварений буряк очистити, нарізати і перебити в блендері. Пересипати перебитий буряк у миску, додати частину молока і мак, ретельно перемішати.
  2. Ввести борошно, влити молоко та олію і замісити тісто за допомогою міксера. Посолити суміш. Смажити млинці на сковороді.
  3. Цибулю нарізати півкільцями і залити оцтом, бажано якимось смачним, наприклад, винним. Подрібнити зелень і додати її до крем-сиру, влити трохи рослинного масла і ретельно перемішати. Оселедець розібрати на філе, очистити від кісточок і нарізати смужками. Почистити яйця і розрізати їх навпіл.
  4. Викласти млинці на тарілку і прикрасити начинкою – викласти крем-сир, оселедець, яйця і мариновану цибулю, зверху посипати кропом.

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Вівсяні млинці з маком

Фото: instagram.com/yashyulya/

Інгредієнти (на 5 млинців)

  • 50 г вівсяних пластівців
  • 1 ст. л. маку
  • 1 неповна ч. л. розпушувача
  • 50 г м'якоті яблука
  • 50 г йогурту
  • 1 яйце
  • дрібка кориці

Спосіб приготування

  1. Помістити в чашу блендера вівсяні пластівці, подрібнити.
  2. Додати м'якоть яблука шматочками і всі інші інгредієнти – збити. Залишити тісто на 10-15 хвилин.
  3. Добре розігріти сковороду, випікати млинці.

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Шоколадний млинцевий торт

Фото: instagram.com/nam_tut_vkusno/

Інгредієнти

  • Яйця – 2 шт.
  • Цукор – 4 ст. л.
  • Масло – 3 ст. л.
  • Молоко – 700 мл.
  • Борошно – 200 г
  • Какао – 40 г

Для крему

  • Вершки 33% – 350 мл
  • Сметана 20% – 250 мл
  • Цукрова пудра – 100 г
  • Ягоди, горіхи за бажанням

Спосіб приготування

  1. Змішати яйця з цукром і маслом і половиною молока. Поступово всипати просіяне борошно і какао.
  2. Розмішувати до зникнення грудочок, влити решту молока, перемішати.
  3. Випікати млинці.
  4. Для крему змішати вершки, сметану і цукрову пудру і збити до густоти.
  5. Складати торт краще в металевій формі: вистилати дно і боки форми млинцями. Викласти крем.
  6. Зробити 5-6 штук млинцевих рулетів з кремом і викласти їх у форму. Зверху – крем. Повторювати так, доки не залишиться кілька млинців. Ними потрібно вкрити торт і прибрати в холодильник.
  7. Прикрасити ягодами і горіхами.

Картопляні млинці

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 картоплини
  • 1 зубок часнику
  • трохи кропу
  • 2 яйця
  • 1 склянка борошна
  • 1 ч. ложка цукру
  • 1,5 склянки молока
  • 50 г вершкового масла
  • 2 ст. ложки олії
  • дрібка куркуми
  • сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Яйця розітріть із сіллю і цукром, влийте молоко і збийте вінчиком.
  2. Поступово всипати просіяне борошно і перемішайте, щоб вийшло тісто з консистенцією рідкої сметани.
  3. Додайте 1 ст. ложку олії, щоб млинці в процесі смаження не прилипали.
  4. Дайте тісту трохи настоятися, а поки займіться картоплею.
  5. Сиру картоплю очистіть від шкірки і потріть на дрібній тертці.
  6. До картоплі натріть зубок часнику, додайте подрібнений кріп, куркуму і перемішайте.
  7. Можете за бажанням додати та інші улюблені спеції.
  8. Введіть картопляну масу в тісто і акуратно перемішайте віночком до однорідності.
  9. Розігрійте сковороду і змастіть її олією. Надалі додавати олію не знадобиться.
  10. Перемішайте тісто, налийте порцію на сковороду і розподіліть по всій площині.
  11. Випікайте картопляні млинці до золотистого кольору з обох боків, приблизно 2-3 хвилин.
  12. Подавайте картопляні млинці як самостійну страву із соусом, сметаною або з будь-якою начинкою.

Тонкі млинці на воді

Млинці на воді
Млинці на воді
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 600 мл води
  • 2 яйця
  • 160 г пшеничного борошна (склянка)
  • 1/2 ч. оожки солі
  • 2 ст. ложки цукрового піску
  • 2 ст. ложки олії

Спосіб приготування

  1. Яйця збити із сіллю і цукром, до розчинення.
  2. Влити воду, перемішати. Борошно просіяти, всипати в рідину. Перемішати вінчиком до однорідності. Відставити на годину, щоб набухла клейковина.
  3. Влити олію і добре перемішати.
  4. Набираючи по половині ополоника, виливати тісто на млинцеву сковороду діаметром 22-24 см. Смажити млинці по хвилині на сторону.
  5. Готові млинці складати на тарілку. Змащувати їх маслом не потрібно – вони не злипаються.

Дитячі млинці

Млинці з бананом і шоколадом
Млинці з бананом і шоколадом
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Для млинців

  • 100 г борошна
  • 1 ст. л. цукру
  • 1-2 яйця
  • 1 ст. л. олії
  • 300 мл молока


Для начинки

  • 2 банани
  • 100 г нутели
  • 4 середніх печива

Спосіб приготування

  1. Покласти борошно, цукор і щіпку солі у велику миску. Зробити лунку в центрі, додати яйця, олію та 2 ст. л. молока.
  2. Збити вінчиком до отримання однорідної маси.
  3. Повільно влити молоко, що залишилося, помішуючи, щоб вийшло гладке тісто без грудочок.
  4. Розігріти млинцеву сковороду, змащену маслом, і посмажити на ній тонкі млинці.
  5. Намазати млинці шоколадною пастою, потім посипати розкришеним печивом.
  6. Викласти зверху нарізані кружальцями банани.
  7. Загорнути млинці й подавати.

Тут дізнаєтеся 6 способів красивої подачі млинців на Масницю.

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