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Хрусткі вергуни, пампухи на сметані та ліниві сирні вареники – рецепти українського сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
24 серпня, 07:01
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До лінивих вареників приготуйте ягідний або фруктовий соус, пампухи будуть смачніше зі сметанним соусом, а хрусткі вергуни, за бажанням, прикрасьте цукровою пудрою і медом
Рецепти української випічки до сніданку
Рецепти української випічки до сніданку / Фото: Колаж: Сьогодні

У святковий ранок поспішати нікуди, тому можна зайнятися улюбленими нами лінивими варениками, вергунами і пампухами. Постарайтеся взяти найсвіжіші інгредієнти, щоб отримати ароматний ранок. Як досягти досконалості в домашній випічці – дізнаєтеся тут, а в цьому матеріалі читайте про те, де вигідно купити продукти для пікніка.

Пампухи на сметані

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Пампухи на кефірі – рецепт
Пампухи на кефірі – рецепт / Фото: instagram.com/kati.dol/

Інгредієнти

  • борошно пшеничне – 2-2,5 ст.;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • цукор – 3-4 ст. л.;
  • яйце куряче – 2 шт.;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • сіль – щіпка;
  • олія – 50 мл.

Спосіб приготування

  1. Яйця збити міксером або вінчиком із цукром і сіллю. Додати сметану, збити однорідної маси.
  2. Борошно просіяти, змішати з розпушувачем. Ввести в рідку масу і поступово замісити м'яке тісто.
  3. Тісто розділити на дві частини. Розкачати кожну частину в пласт завтовшки 0,7-1 см.
  4. Склянкою або іншою формою вирізати кружальця.
  5. Смажити в розігрітій олії з двох боків до готовності.
  6. Викласти на паперовий рушник, прикрасити цукровою пудрою.

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Вергуни

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Вергуни – рецепт
Вергуни – рецепт / Фото: instagram.com/n_zenikhova/

Інгредієнти

  • кефір – 250 мл;
  • борошно – 400 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • масло вершкове – 50 г;
  • сода – 1 ч. л.;
  • цукор – 50 г;
  • олія для фритюру;
  • цукрова пудра.

Спосіб приготування

  1. Змішати кефір, цукор і яйце. Додати соду, добре перемішати.
  2. Додати розтоплене вершкове масло і частинами ввести борошно. Замісити тісто, дати відпочити 15 хвилин.
  3. Розкачати тісто приблизно по 0,5 см, розрізати на широкі смужки, а потім – по діагоналі на ромбики.
  4. У центрі кожного ромба зробити надріз, протягнути край тіста в надріз і сформувати вергуни.
  5. Додати олію в сотейник, розігріти.
  6. Смажити вергуни до золотистої скоринки, викласти на паперовий рушник і присипати цукровою пудрою.

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Ліниві вареники із сиром

Ліниві вареники із сиром
Ліниві вареники із сиром / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти

  • 250 г сиру;
  • 1 яйце;
  • 1 ст. л. розтопленого масла;
  • дрібка солі;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 3 ст. л. борошна.

Спосіб приготування

  1. Змішайте виделкою розтоплене вершкове масло, яйце, сіль і цукор.
  2. В отриману суміш додайте сир і добре розімніть.
  3. Сир злегка посипати борошном. Отриману масу викладіть на присипану борошном дошку.
  4. Скачайте із сирної маси ковбаски, поступово додаючи борошно. Борошна потрібно стільки, щоб тісто не приставало до рук і можна було розкачати ковбаску.
  5. Розріжте ковбаску навскоси шматочками завтошки 1,5-2 см.
  6. У киплячу воду акуратно покладіть вареники. Варіть, доки вони не спливуть.
  7. За допомогою шумівки перекладіть вареники на тарілку.
  8. Подавати ліниві вареники можна зі сметаною, маслом, медом або варенням.

Як приготувати овочеві пиріжки самоси, дізнаєтеся з відео.

10 кращих рецептів для наслідках пирогів зібрані тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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