Як приготувати фаршировану курку – чого категорично не можна робити

Вона з грибами і неймовірно апетитна

Кулінарний експерт Григорій Герман поділився неймовірним рецептом запеченої курки в програмі "Ранок з Україною". Телеведучий розповів про всі хитрощі й тонкощі приготування страви, яка стане прикрасою будь-якого столу.

Фото: Григорій Герман, телеведучий

"Однією з найпопулярніших страв на святкових столах українців є запечена курка. Сьогодні я дам вам новий фантастичний рецепт найсмачнішої в світі фаршированої курки, це буде несподівано, але просто і доступно!", – зазначив телеведучий.

Фарширована курка від Григорія Германа

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Курка – 1,5 кг

Печериці – 100 г

Панірувальні сухарі – 150 г

Бекон – 100 г

Цибуля – 1 шт.

Вершкове масло – 50 г

Часник – 2 зубчики

Копчена паприка, петрушка

Спосіб приготування

Спочатку треба підготувати фарш. Гриби нарізати і обсмажити на сковороді з додаванням олії. Поки гриби готуються, нарізати цибулю, бекон і часник, відправити на сковорідку. Готову начинку викласти в окрему миску і змішати з панірувальними сухарями. Це допоможе фаршу залишитися ароматним і соковитим. Далі слід взяти форму для запікання, покласти на неї курку і нафарширувати. Випікати курку в розігріту до 180 градусів піч на 25 хвилин, а після стежити за готовністю.

Порада від Григорія Германа: щоб отримати ідеальну скоринку, треба змішати вершкове масло з копченою паприкою, обережно пальцями відокремити шкіру від м'яса і змастити масляною сумішшю курку під шкірою. А також намазати маслом всю тушку. Крім того, Григорій Герман радить обмотати фольгою курячі ніжки, щоб вони не згоріли, а крильця трохи загорнути під курку. А ще можна обкласти курку грибами, які доповнять страву ароматом.

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