Григорій Герман поділився рецептом фаршированих кальмарів до різдвяного столу

Страва смачна, корисна і вишукана, а одна порція обійдеться лише в 35 гривень

Якщо ви поки що визначаєтесь з різдвяним меню і думаєте, що приготувати на свято, Григорій Герман пропонує легку і вишукану закуску – фаршировані кальмари. Страва вишукана, легка у виконанні і вимагає мінімум грошових витрат.

Фото: телеведучий Григорій Герман

"Як на мене – це ідеальна основна страва до різдвяного столу! Вартість однієї порції – близько 35-40 гривень. При цьому на вашому святковому столі з'явиться красива, дуже яскрава страва з морепродуктів! До того ж це дуже корисно – суцільний ЗСЖ. Тому обов'язково беріть собі на замітку", – каже Григорій Герман.

Фаршировані кальмари від Григорія Германа

Фото: freepik.com

Інгредієнти

Кальмари – 4 шт.

Сир фета – 100 г

Варені яйця – 2 шт.

Лимон – 0,5 шт.

М'ята, зелена цибуля, петрушка

Перець, сіль, цукор – за смаком

Спосіб приготування

Гострим ножем обережно надрізати стінки очищеного кальмара з обох боків. Після чого можна приступити до приготування начинки. 2 варених і очищених яйця натерти на дрібній тертці. Подрібнити пучок зеленої цибулі і м'яти. Змішати зелень з яйцем і відправити до них сир фету, чорний мелений перець, цукор і цедру лимона. Добре перемішати. Настав час поставити сковороду на вогонь, і доки вона розігрівається, нафарширувати кальмари. При цьому слід пам'ятати дуже важливу штуку – при термічній обробці кальмар дуже помітно зменшується в розмірі. Тому начинки може бути не більше 2 столових ложок. Але перед тим, як відправити кальмарів на сковороду, їх треба заколоти зубочистками, щоб начинка не розсипалася. Відправити кальмарів на сковороду, додати пучок подрібненої зелені та сік лимона. Кальмари готуються дуже швидко, тому стежте за процесом, щоб не перетримати їх.

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