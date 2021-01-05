Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Григорій Герман поділився рецептом фаршированих кальмарів до різдвяного столу

Вчора, 16:23

Страва смачна, корисна і вишукана, а одна порція обійдеться лише в 35 гривень

Якщо ви поки що визначаєтесь з різдвяним меню і думаєте, що приготувати на свято, Григорій Герман пропонує легку і вишукану закуску – фаршировані кальмари. Страва вишукана, легка у виконанні і вимагає мінімум грошових витрат.

Фото: телеведучий Григорій Герман

"Як на мене – це ідеальна основна страва до різдвяного столу! Вартість однієї порції – близько 35-40 гривень. При цьому на вашому святковому столі з'явиться красива, дуже яскрава страва з морепродуктів! До того ж це дуже корисно – суцільний ЗСЖ. Тому обов'язково беріть собі на замітку", – каже Григорій Герман.

Фаршировані кальмари від Григорія Германа

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • Кальмари – 4 шт.
  • Сир фета – 100 г
  • Варені яйця – 2 шт.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • М'ята, зелена цибуля, петрушка
  • Перець, сіль, цукор – за смаком

Спосіб приготування

  1. Гострим ножем обережно надрізати стінки очищеного кальмара з обох боків. Після чого можна приступити до приготування начинки. 2 варених і очищених яйця натерти на дрібній тертці. Подрібнити пучок зеленої цибулі і м'яти. Змішати зелень з яйцем і відправити до них сир фету, чорний мелений перець, цукор і цедру лимона. Добре перемішати.
  2. Настав час поставити сковороду на вогонь, і доки вона розігрівається, нафарширувати кальмари. При цьому слід пам'ятати дуже важливу штуку – при термічній обробці кальмар дуже помітно зменшується в розмірі. Тому начинки може бути не більше 2 столових ложок. Але перед тим, як відправити кальмарів на сковороду, їх треба заколоти зубочистками, щоб начинка не розсипалася.
  3. Відправити кальмарів на сковороду, додати пучок подрібненої зелені та сік лимона. Кальмари готуються дуже швидко, тому стежте за процесом, щоб не перетримати їх.

Тут знайдете рецепти різдвяних страв романтичної вечері.

Всі подробиці в спецтемі Різдво 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Ситне Різдво: рецепти оригінальних м'ясних страв Ароматне і солодке Різдво: рецепти святкової випічки Різдвяні солодощі: 5 рецептів печива до свята Як приготувати кутю на Святвечір
рецепти закуски кальмары Різдво 2021
Реклама

Новини партнерів

Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Классический винегрет готовят только так! Рецепт
Классический винегрет готовят только так! Рецепт

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Сьогодні, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Сьогодні, 10:54Events

Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Сьогодні, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Сьогодні, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

Вчора, 22:17Fun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

Вчора, 19:16Events

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Вчора, 14:15Fun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

Вчора, 12:15Fun

Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити

Вчора, 11:31Food

Що приготувати на вечерю на Різдво: рецепти святкових страв

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняEvents

Різдво Христове: дата, історія, традиції і прикмети

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняFood

Як приготувати кутю на Святвечір

4 січняШоу-бізнес

Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз

Новини партнерів

А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Температуру 37 надо сбивать: врач из Израиля развенчал миф
Температуру 37 надо сбивать: врач из Израиля развенчал миф
Салати з ананасами: оригінальні рецепти на святковий стіл
Салати з ананасами: оригінальні рецепти на святковий стіл
Как очистить сковороду от нагара?
Как очистить сковороду от нагара?
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Ошатний салат "Мімоза": як приготувати страву на святковий стіл
Ошатний салат "Мімоза": як приготувати страву на святковий стіл

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти