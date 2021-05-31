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Гід по халумі – 4 поради з приготування найжаростійкішого сиру і рецепт

Сьогодні, 12:52

Обсмажувати його треба за дуже високої температури, а подавати з овочами, м'ясом або медом з горіхами

Фото: сир халумі, instagram.com/elenaalexanderchef/
Фото: сир халумі, instagram.com/elenaalexanderchef/

Халумі – кіпріотський сир. Оригінальний продукт може вироблятися тільки на цьому острові, через що місцеві жителі дуже горді. Зрозуміло, що там їдять його часто, але цікавий інший факт – любов до халумі вилилася в мистецтві. Існують пісні та вірші, присвячені цьому сиру. Отже, якщо виникло бажання його приготувати, тобто посмажити, будьте впевнені – це не складно і дуже смачно. Уявіть: щільна хрустка скоринка, а під нею неймовірно смачний і ніжний сир, який за консистенцією схожий на м'яку іриску. Халумі безумовно посяде заслужене місце в списку ваших улюблених страв із сиром.

У чому особливість сиру халумі

  • Його готують із сиру, потім дуже повільно проварюють у сироватці, після чого й утворюється щільна захисна плівка. Вона й забезпечує сиру жаростійкість
  • На Кіпрі та в Греції його продають в упаковці з розсолом і листям м'яти. М'ята дозволяє зберігати свіжість і аромат халумі

З чим їдять халумі на Кіпрі

Смажений сир додають у салати, подають до смажених, тушкованих або свіжих овочів, зі смаженими ковбасками зі свинини або баранини. Можна їсти халумі і як самостійну страву. Він добре поєднується з кавуном, динею, грушею, а також з медом і кунжутом.

4 поради з приготування халумі

  1. Для того, щоби посмажити халумі потрібна сковорода з антипригарним покриттям, перед обсмажуванням на сковороду обов'язково потрібно капнути оливкову олію.
  2. Завтовшки скибочки мають бути не більше півтора сантиметра.
  3. Смажити халумі треба на дуже гарячій сковороді по 40 секунд з кожного боку.
  4. Солити, перчити і додавати спеції – наприкінці приготування.

Смажений халумі з помідорами

Фото: instagram.com/tukalinochka_secrets/

Інгредієнти

  • 300 г – сиру халумі
  • 200 г – томатів чері
  • 3 ст. л. – оливкової олії
  • петрушка, кріп, зелена цибуля, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Помідори нарізати невеликими шматочками, зелень і цибулю дрібно порубати, халумі нарізати шматками завтовшки 1-1,5 см.
  2. Змішати помідори із зеленню і цибулею, посолити і поперчити за смаком, додати ложку оливкової олії і перемішати.
  3. Сир смажити безпосередньо перед подачею. Прогріти сковороду з оливковою олією, швидко викласти скибочки сиру в один шар (можна смажити в декілька заходів).
  4. Обсмажити сир на сильному вогні 35-45 секунд, потім перевернути шматочки сиру і смажити ще 35-45 секунд. Головне не перетримати сир на сковороді, інакше він стане гумовим, потрібна тільки скоринка.
  5. Готовий сир одразу знімати зі сковороди і подавати з помідорами.

За матеріалами: Мasterclass.com.

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