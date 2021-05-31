Гід по халумі – 4 поради з приготування найжаростійкішого сиру і рецепт

Обсмажувати його треба за дуже високої температури, а подавати з овочами, м'ясом або медом з горіхами

Фото: сир халумі, instagram.com/elenaalexanderchef/

Халумі – кіпріотський сир. Оригінальний продукт може вироблятися тільки на цьому острові, через що місцеві жителі дуже горді. Зрозуміло, що там їдять його часто, але цікавий інший факт – любов до халумі вилилася в мистецтві. Існують пісні та вірші, присвячені цьому сиру. Отже, якщо виникло бажання його приготувати, тобто посмажити, будьте впевнені – це не складно і дуже смачно. Уявіть: щільна хрустка скоринка, а під нею неймовірно смачний і ніжний сир, який за консистенцією схожий на м'яку іриску. Халумі безумовно посяде заслужене місце в списку ваших улюблених страв із сиром.

У чому особливість сиру халумі

Його готують із сиру, потім дуже повільно проварюють у сироватці, після чого й утворюється щільна захисна плівка. Вона й забезпечує сиру жаростійкість

На Кіпрі та в Греції його продають в упаковці з розсолом і листям м'яти. М'ята дозволяє зберігати свіжість і аромат халумі

З чим їдять халумі на Кіпрі

Смажений сир додають у салати, подають до смажених, тушкованих або свіжих овочів, зі смаженими ковбасками зі свинини або баранини. Можна їсти халумі і як самостійну страву. Він добре поєднується з кавуном, динею, грушею, а також з медом і кунжутом.

4 поради з приготування халумі

Для того, щоби посмажити халумі потрібна сковорода з антипригарним покриттям, перед обсмажуванням на сковороду обов'язково потрібно капнути оливкову олію. Завтовшки скибочки мають бути не більше півтора сантиметра. Смажити халумі треба на дуже гарячій сковороді по 40 секунд з кожного боку. Солити, перчити і додавати спеції – наприкінці приготування.

Смажений халумі з помідорами

Фото: instagram.com/tukalinochka_secrets/

Інгредієнти

⠀

300 г – сиру халумі

200 г – томатів чері

3 ст. л. – оливкової олії

петрушка, кріп, зелена цибуля, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

⠀

Помідори нарізати невеликими шматочками, зелень і цибулю дрібно порубати, халумі нарізати шматками завтовшки 1-1,5 см. Змішати помідори із зеленню і цибулею, посолити і поперчити за смаком, додати ложку оливкової олії і перемішати. Сир смажити безпосередньо перед подачею. Прогріти сковороду з оливковою олією, швидко викласти скибочки сиру в один шар (можна смажити в декілька заходів). Обсмажити сир на сильному вогні 35-45 секунд, потім перевернути шматочки сиру і смажити ще 35-45 секунд. Головне не перетримати сир на сковороді, інакше він стане гумовим, потрібна тільки скоринка. Готовий сир одразу знімати зі сковороди і подавати з помідорами.

За матеріалами: Мasterclass.com.

Тут дізнаєтеся, чому птитим називають "ізраїльським рисом", а також – рецепт з ним.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися