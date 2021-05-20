Гастротур Іспанією – 5 особливих страв цієї країни, які можна приготувати вдома

Дізнаємося про важливі для Іспанії десерти, закуски тапас і наваристий суп фабаду

Гастрономічна Іспанія – це не тільки суп гаспачо і паелья, це ще барвисті закуски тапас, наваристі супи та безліч десертів, які нерозривно пов'язані з історією цієї країни. Місцева кухня забарвлена відтінками середземноморської кухні, може злегка нагадувати національну їжу Греції, але все ж має свій особливий колорит. Три рецепти десертів, один рецепт супу і тапас – в цій добірці.

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Фабада

Фото: instagram.com/tatinsovet/

Дуже популярний суп практично по всій Іспанії. Щоб не гаяти час на його приготування, фабаду продають у готовому вигляді в бляшанках. Проте його можна приготувати й удома.



Інгредієнти

400 г – сухої білої квасолі

400 г – копченої свинячої грудинки одним шматком

1 шт. – невелика копчена свиняча рулька

200 г – кров'яної ковбаси

200 г – ковбаси чорізо (можна замінити іншою копченою ковбасою)

3 зуб. – часнику

лаврове листя, шафран, перець горошком, сіль

Спосіб приготування

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Квасолю замочити на ніч, щоб вона стала м'якою. Грудинку і рульку покласти у велику каструлю, залити 2,5 літрами води, довести до кипіння. Додати квасолю. Зменшити вогонь до мінімуму, додати лаврове листя, шафран і перець горошком. Варити ще 2 години на повільному вогні. Дістати м'ясо з бульйону, зняти з кісточок. Порізати і разом зі скибочками ковбаси і чорізо обсмажити. У каструлю з квасолею покласти все м'ясо і ковбасу, довести до кипіння. Готувати ще 3 хвилини, прикрасити зеленню.

Тапас із моцарелою

Фото: instagram.com/xenia_ionova/

Є версія, що ці красиві крихти з'явилося в 13 столітті. Тоді правлячий монарх видав указ подавати хмільні напої тільки разом із закусками. Після цього на гуртки з напоями почали класти скибочки хліба, тому назва перекладається як "кришка". Увага – наголос у слові "тапас" на перший склад.

Інгредієнти

6 шт. – скибочки багета

3 шт. – помідор

150 г – мацарела

соус песто

Спосіб приготування

Багет злегка підсмажити на оливковій олії. Зверху укласти моцарелу і помідор, прикрасити песто.

Торт "Сантьяго"

Фото: instagram.com/gastroputevoditel/

З 2006 року цей торт є національним надбанням Іспанії. Назву придумано на честь апостола Сантьяго (Святого Якова), покровителя Іспанії. Рецепт з'явився в Середньовіччі й тоді вважався шалено дорогим. Адже в складі торта – мигдальне борошно. Як видно на фото, торт має прикрашати малюнок клинка Сантьяго. Трафарет можна легко знайти в інтернеті.

Інгредієнти

250 г – мигдальної пудри

4 шт. – яйця

190 г – цукру

цедра 1 апельсина / лимона

ванільний цукор – за смаком

дрібка солі

цукрова пудра – для прикраси

Спосіб приготування

У глибокій мисці з'єднати яйця, цукор і сіль. Помірно збити віночком або міксером. Додати мигдалеву борошно і добре перемішати. Додати цедру і ваніль. Форму для випічки змастити вершковим маслом, вилити тісто. Випікати за температури 180 градусів 30-40 хвилин. Готовий пиріг остудити і покрити цукровою пудрою.

Крема каталана

Фото: instagram.com/salouru/

Як і багато інших легендарних страв, крема каталана народився через помилку. У 18-му столітті монахині каталонської обителі в очікуванні приїзду єпископа, вирішили приготувати на десерт флан (пудинг). Але той вийшов дуже рідким. Щоб врятувати ситуацію, вони додали корочку з карамелізованого цукру. При подачі страви скоринка була ще гарячою, і єпископ, спробувавши його, вигукнув: "Crema!". У перекладі з каталонської означає "гарче". Сьогодні цей десерт готують на сімейні свята.



Інгредієнти

1 л – молока

6 шт. – яєчних жовтків

150 г – цукру

40 г – кукурудзяного крохмалю

шкірка половинки лимона, шкірка половинки апельсина

паличка кориці

Спосіб приготування

В один літр молока додати шкірку лимона, апельсина і паличку кориці. На середньому вогні нагріти молоко, потім, не доводячи до кипіння, зняти з вогню і залишити під кришкою на 30 хвилин. 6 жовтків змішати зі 100 г цукру, додати 40 г кукурудзяного крохмалю і знову перемішати. Через сито влити в яєчну суміш молоко, добре перемішати до отримання однорідної маси. Перелити отриману суміш у каструлю і поставити на середній вогонь. Постійно помішувати, доки суміш не стане щільнышою. Готовий крем ще раз пропустити через сито. Розлити в порційні форми, закрити харчовою плівкою і поставити в холодильник мінімум на 4 години. Після того, як крем добре застигне, посипати зверху цукром, і за допомогою пальника карамелізувати цукор до утворення хрусткої коричневої скоринки. Скоринки можна домогтися, поставивши десерт на хвилину в духовку з режимом гриль.

Чурос

Фото: instagram.com/ispalinka/

Ці ароматні "палички" продаються в Іспанії мало не на кожному кроці. Розрізняють два традиційних різновиди: тонкі у вигляді кілець, власне, чурос і товсті довгі – порас (porras). За легендою, десерт придумали пастухи. Вони йшли з дому в гори на багато днів і смажили тісто на величезних сковородах на відкритому вогні. Худобу, яку пасли пастухи, називали navajo сhurro. Ймовірно, саме так і було вирішено назвати прототип найвідомішоъ сьогодні іспанської випічки. Якщо використовуватимете кондитерський мішок або кондитерський шприц, дуже круте тісто не підійде, інакше буде складно сформувати майбутній чурос.



Інгредієнти ⠀

4 ск. – води

2-3 ск. – борошна

1 ч. л. – розпушувача

1 ч. л. – солі

оливкова олія або олія для смаження

цукрова пудра для посипання

Спосіб приготування ⠀

Воду довести до кипіння і зняти з вогню.Одразу ж додати борошно разом із сіллю і розпушувачем і перемішати ручним міксером (або дерев'яною лопаткою) до однорідності маси. Тісту дати постояти 30 хвилин. У глибоку сковорідку налити олію (заввишки 2-3 пальця) і розігріти її до 200 градусів. Сформувати і смажити чурос (по 4 шт.). Викласти на паперовий рушник. ⠀ Прикрасити цукровою пудрою і какао.

Тут дізнаєтеся про національну кухню Німеччини і рецепти популярних страв цієї країни.

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