Гастротур Іспанією – 5 особливих страв цієї країни, які можна приготувати вдома
Дізнаємося про важливі для Іспанії десерти, закуски тапас і наваристий суп фабаду
Гастрономічна Іспанія – це не тільки суп гаспачо і паелья, це ще барвисті закуски тапас, наваристі супи та безліч десертів, які нерозривно пов'язані з історією цієї країни. Місцева кухня забарвлена відтінками середземноморської кухні, може злегка нагадувати національну їжу Греції, але все ж має свій особливий колорит. Три рецепти десертів, один рецепт супу і тапас – в цій добірці.
У нашому календарі свят травня шукайте найвдаліші варіанти для подарунків.
Фабада
Дуже популярний суп практично по всій Іспанії. Щоб не гаяти час на його приготування, фабаду продають у готовому вигляді в бляшанках. Проте його можна приготувати й удома.
Інгредієнти
- 400 г – сухої білої квасолі
- 400 г – копченої свинячої грудинки одним шматком
- 1 шт. – невелика копчена свиняча рулька
- 200 г – кров'яної ковбаси
- 200 г – ковбаси чорізо (можна замінити іншою копченою ковбасою)
- 3 зуб. – часнику
- лаврове листя, шафран, перець горошком, сіль
Спосіб приготування
⠀
- Квасолю замочити на ніч, щоб вона стала м'якою.
- Грудинку і рульку покласти у велику каструлю, залити 2,5 літрами води, довести до кипіння. Додати квасолю.
- Зменшити вогонь до мінімуму, додати лаврове листя, шафран і перець горошком. Варити ще 2 години на повільному вогні.
- Дістати м'ясо з бульйону, зняти з кісточок. Порізати і разом зі скибочками ковбаси і чорізо обсмажити.
- У каструлю з квасолею покласти все м'ясо і ковбасу, довести до кипіння. Готувати ще 3 хвилини, прикрасити зеленню.
Тапас із моцарелою
Є версія, що ці красиві крихти з'явилося в 13 столітті. Тоді правлячий монарх видав указ подавати хмільні напої тільки разом із закусками. Після цього на гуртки з напоями почали класти скибочки хліба, тому назва перекладається як "кришка". Увага – наголос у слові "тапас" на перший склад.
Інгредієнти
- 6 шт. – скибочки багета
- 3 шт. – помідор
- 150 г – мацарела
- соус песто
Спосіб приготування
- Багет злегка підсмажити на оливковій олії.
- Зверху укласти моцарелу і помідор, прикрасити песто.
Торт "Сантьяго"
З 2006 року цей торт є національним надбанням Іспанії. Назву придумано на честь апостола Сантьяго (Святого Якова), покровителя Іспанії. Рецепт з'явився в Середньовіччі й тоді вважався шалено дорогим. Адже в складі торта – мигдальне борошно. Як видно на фото, торт має прикрашати малюнок клинка Сантьяго. Трафарет можна легко знайти в інтернеті.
Інгредієнти
- 250 г – мигдальної пудри
- 4 шт. – яйця
- 190 г – цукру
- цедра 1 апельсина / лимона
- ванільний цукор – за смаком
- дрібка солі
- цукрова пудра – для прикраси
Спосіб приготування
- У глибокій мисці з'єднати яйця, цукор і сіль. Помірно збити віночком або міксером.
- Додати мигдалеву борошно і добре перемішати. Додати цедру і ваніль.
- Форму для випічки змастити вершковим маслом, вилити тісто.
- Випікати за температури 180 градусів 30-40 хвилин. Готовий пиріг остудити і покрити цукровою пудрою.
Крема каталана
Як і багато інших легендарних страв, крема каталана народився через помилку. У 18-му столітті монахині каталонської обителі в очікуванні приїзду єпископа, вирішили приготувати на десерт флан (пудинг). Але той вийшов дуже рідким. Щоб врятувати ситуацію, вони додали корочку з карамелізованого цукру. При подачі страви скоринка була ще гарячою, і єпископ, спробувавши його, вигукнув: "Crema!". У перекладі з каталонської означає "гарче". Сьогодні цей десерт готують на сімейні свята.
Інгредієнти
- 1 л – молока
- 6 шт. – яєчних жовтків
- 150 г – цукру
- 40 г – кукурудзяного крохмалю
- шкірка половинки лимона, шкірка половинки апельсина
- паличка кориці
Спосіб приготування
- В один літр молока додати шкірку лимона, апельсина і паличку кориці. На середньому вогні нагріти молоко, потім, не доводячи до кипіння, зняти з вогню і залишити під кришкою на 30 хвилин.
- 6 жовтків змішати зі 100 г цукру, додати 40 г кукурудзяного крохмалю і знову перемішати.
- Через сито влити в яєчну суміш молоко, добре перемішати до отримання однорідної маси.
- Перелити отриману суміш у каструлю і поставити на середній вогонь.
- Постійно помішувати, доки суміш не стане щільнышою.
- Готовий крем ще раз пропустити через сито. Розлити в порційні форми, закрити харчовою плівкою і поставити в холодильник мінімум на 4 години.
- Після того, як крем добре застигне, посипати зверху цукром, і за допомогою пальника карамелізувати цукор до утворення хрусткої коричневої скоринки. Скоринки можна домогтися, поставивши десерт на хвилину в духовку з режимом гриль.
Чурос
Ці ароматні "палички" продаються в Іспанії мало не на кожному кроці. Розрізняють два традиційних різновиди: тонкі у вигляді кілець, власне, чурос і товсті довгі – порас (porras). За легендою, десерт придумали пастухи. Вони йшли з дому в гори на багато днів і смажили тісто на величезних сковородах на відкритому вогні. Худобу, яку пасли пастухи, називали navajo сhurro. Ймовірно, саме так і було вирішено назвати прототип найвідомішоъ сьогодні іспанської випічки. Якщо використовуватимете кондитерський мішок або кондитерський шприц, дуже круте тісто не підійде, інакше буде складно сформувати майбутній чурос.
Інгредієнти ⠀
- 4 ск. – води
- 2-3 ск. – борошна
- 1 ч. л. – розпушувача
- 1 ч. л. – солі
- оливкова олія або олія для смаження
- цукрова пудра для посипання
Спосіб приготування ⠀
- Воду довести до кипіння і зняти з вогню.Одразу ж додати борошно разом із сіллю і розпушувачем і перемішати ручним міксером (або дерев'яною лопаткою) до однорідності маси.
- Тісту дати постояти 30 хвилин. У глибоку сковорідку налити олію (заввишки 2-3 пальця) і розігріти її до 200 градусів. Сформувати і смажити чурос (по 4 шт.). Викласти на паперовий рушник. ⠀
- Прикрасити цукровою пудрою і какао.
Тут дізнаєтеся про національну кухню Німеччини і рецепти популярних страв цієї країни.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше