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СЬОГОДНІ Life Смачно

Фіадоне – рецепт корсиканського пирога для любителів сирно-лимонних десертів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 вересня, 12:09
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Цей десерт традиційно готують із сироваткового сиру брочо з козячого або овечого молока. Але можна використовувати рикоту або ніжний сир. Ще вам знадобляться два великих соковитих лимони
Корсиканський пиріг Фіадоне - рецепт
Корсиканський пиріг Фіадоне - рецепт / Фото: instagram.com/chefalexmonaco/

Це щось середнє між добре відомою нам запіканкою і щільним заварним кремом з яскраво вираженим лимонним смаком. Особливість – це присутність найніжнішого брочо, сиру з овечого молока, який роблять на Корсиці. Там він такий же популярний, як і у нас сир.

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Цей пиріг також готують в Італії. Бо зовсім неподалік Корсики, кухні цих місцевостей перемішалися. Та й більшість корсиканців не вважають себе французами, а італійцями. В Італії Фіадоне відрізняється тим, що замість брочо там для пирога беруть рикоту. Ну що ж, якщо ви любите і розумієтеся на сирних десертах, то настав час для Фіадоне.

Фіадоне – рецепт

Фіадоне – рецепт
Фіадоне – рецепт / Фото: instagram.com/radmilasofi/

Іінгредієнти

  • Яйця – 6 шт.
  • Цукор – 150 г
  • Ванільний цукор – 1 ч. л.
  • Кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.
  • Лимон – 2 шт.
  • Рикота або жирний сир – 500 г
  • Сіль – щіпка
  • Кориця – до смаку

Спосіб приготування

  1. Збити яйця з цукром. Додати дрібку солі та ванільний цукор.
  2. Рикоту змішати з яєчною масою. Якщо у вас сир, то перед тим, як додати його до суміші, потрібно перетерти його через сито.
  3. Додати кукурудзяний крохмаль і цедру лимонів.
  4. Випікати в змащеній вершковим маслом формі за 180 градусів 25-30 хвилин.
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І ще один рецепт – індійських пиріжків з овочами – дізнаєтеся з відео.

Тут дізнаєтеся, в чому особливість баскського чизкейку і як його приготувати.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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