Фарширований перець – 7 варіянтів начинок, які ви не втомитеся готувати

Це одна з найулюбленіших страв серпня, адже перець цього періоду максимально соковитий. Його можна начиняти не тільки рисом і фаршем, а й грибами зі стручковою квасолею, курячим філе з овочами або фетою і булгуром

/ Фото: Depositphotos Фарширований перець – це не тільки вдала ідея для ситної вечері, ця страва цілком може стати святковою. Головне – приготувати її з душею і кращими для цього начинками. Це не лише традиційний рис з м'ясом, а й гриби, кускус і фета, а також помідори чері. 10 лайфхаків для продуктивного серпня знайдете в нашому календарі. Перці з помідорами чері Фарширований перець з чері / Фото: instagram.com/vkusno_za_5minut/ Інгредієнти 5 шт. – довгих перців

20 шт. – томатів чері Для соусу 3 ст. л. – оливкової олії

3 шт. – подрібнені зубчики часнику

2 ст. л. – каперсів, подрібнених

Жменя м'яти, петрушки

Перець, сіль Спосіб приготування Запекти половинки перців за температури 180-200 градусів близько 25-30 хвилин, попередньо поклавши по 2 чері в кожну. Без олії. Для соусу змішати олію з часником, каперсами і подрібненою зеленню і спеціями. Доки перець готується, соус настоюється. У гарячі половинки перцю додати соус за смаком. Фарширований перець з м'ясом і булгуром Фарширований перець в духовці / Фото: freepik.com Інгредієнти 8 великих червоних, жовтих, оранжевих і зелених перців, бажано з хвостиками

830-860 мл курячого бульйону

1,5 ск. булгура

1 ст. л. оливкової олії

1 середня цибулина (нарізати)

3 зубчики часнику (розім'яти пресом)

450 г яловичого фаршу

280 г замороженого шпинату (розморозити і віджати зайву рідину)

1/2 ск. дрібно нарізаного кропу

1,6 л помідорів у власному соку

1 ск. дрібно нарізаного сиру фета

Сіль і перець Спосіб приготування З перців зріжте верхівки, відкладіть. Видаліть насіння і перегородки. З нижньої частини кожного перцю зріжте по тоненькому шматочку для стійкості. Поставте перці разом з верхівками в мікрохвильову піч на максимум, за 4 хвилини верхівки викладіть на паперові рушники, перці залиште ще на 5 хвилин, потім викладіть на паперові рушники. У мисці змішайте бульйон з булгуром і готуйте в мікрохвильовій печі на максимумі, не накриваючи кришкою, доки крупа на стане м'якою і велика частина бульйону не вбереться, але не до повної готовності. У глибокій сковороді на середньому вогні розігрійте оливкову олію і підсмажте цибулю і часник до золотистого кольору, часто помішуючи. 1/4 ск. суміші відкладіть. У сковороду додайте яловичий фарш і прожарьте 6-8 хвилин, помішуючи. Зніміть сковороду з вогню. До фаршу додайте булгур, шпинат, кріп, 1 ск. нарізаних помідорів, 3/4 ск. сиру фета. Нафаршіруйте цією сумішшю перець і посипте 1/4 ск. сиру. Накрийте перці верхівками. Розігрійте духовку до 180 градусів. Вимийте сковороду і викладіть помідори, суміш з цибулею, посоліть і поперчіть. Доведіть соус до кипіння, помішуючи. Розлийте соус в дві середні скляні форми для випічки або в дві 2-літрові каструлі. У кожну ємність покладіть по 4 перці. Одну порцію накрийте фольгою і запікайте в духовці до готовності. Другу – заморозьте. Читайте також: Булгур універсальний – 10 смачних рецептів з цією східною крупою Перець, фарширований грибами і стручковою квасолею Перець, фарширований грибами і стручковою квасолею / Фото: instagram.com/karina___delovaya/ Інгредієнти Перець болгарський – 5 шт.

Сир – 100 г

Яйце – 2 шт.

Печериці – 100 г

Стручкова квасоля – 100 г

Помідори – 2 шт.

Зелень, спеції – за смаком Спосіб приготування Гриби протушкувати у власному соку під кришкою 5 хвилин і смажити, доки не випарується волога. Змішати гриби, нарізані помідори, стручкову квасолю, зелень і начинити розрізані вздовж перці. Запікати в духовці 20 хвилин за температури 180 градусів. Яйця і тертий сир змішати, залити цією сумішшю перці і запікати ще 5 хвилин. Читайте також: 10 обурливо смачних страв із сиром Запечені перці, фаршировані філе Запечений перець, фарширований курячим філе / Фото: instagram.com/recepti_tanyshki/ Інгредієнти 5 шт. – перців

400 г – філе курки/індички

50 г – сиру

2 шт. – помідор

2 ст. л. – сметани

Зелень, сіль – за смаком Спосіб приготування Філе нарізати шматочками, додати порізані невеликими шматочками помідори, натертий сир, сметану, зелень і сіль, перемішати. Перці розрізати навпіл, очистити від насіння і заповнити начинкою. Випікати перці під фольгою 40 хвилин за 180 градусів. Потім фольгу прибрати, перці посипати сиром і запекти до зарум'янювання сиру. Читайте також: 10 страв з курячого філе – це швидко і недорого Перець, фарширований капустою Фарширований перець з овочами / Фото: Depositphotos Інгредієнти 16 шт. болгарського перцю

3-4 середні цибулини

5 шт. моркви

1 невеликий качан капусти

3/4 склянки круглозерний рису

Олія для смаження овочів

1,5 склянки томатного соку

Сіль, перець, улюблені приправи – за смаком

Зелень і сметана – для подачі Спосіб приготування Цибулю нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на крупній тертці, капусту нашаткувати тонкою соломкою. Рис відварити до напівготовності. У невеликій кількості олії спасерувати цибулю, додати моркву, готувати ще хвилин 5-7, додати нашатковану капусту і все разом трохи протушкувати, щоб овочі залишалися трохи хрусткими. Додати до овочів напівзварений рис, все добре перемішати. Приправити за смаком. Перці підготувати до фарширування – зрізати верхівки, видалити насіння і перегородки. Нафарширувати перці рисово-овочевою начинкою, скласти їх у каструлю, додати томатний сік, накрити каструлю кришкою і тушкувати на повільному вогні 20-25 хвилин. Подавати фарширований перець зі сметаною, посипавши зеленню. Читайте також: 12 кращих страв з рисом – від плову і долми до сирної запіканки і запечених яблук Фарширований перець овочами і кускусом Фарширований перець овочами і кускусом / Фото: Depositphotos Інгредієнти Солодкі перці (кількість залежить від розміру)

1/2 чашки кускуса

1 чашка окропу або бульйону

1 невеликий баклажан

1 невелика цибулина

1 великий стиглий помідор

Чебрець або базилік

100 г фети або бринзи Спосіб приготування Кускус залити окропом, дати постояти, доки рідина не вбереться; посолити, поперчити, перемішати виделкою. Цибулю дрібно нарізати. Баклажан нарізати маленькими кубиками. На оливковій олії обсмажити цибулю і баклажан 2-3 хвилин. Помідор натерти на тертці, шкірку викинути. Додати в сковороду разом з чебрецем і базиліком, приправити сіллю і перцем, перемішати і готувати, доки рідина не випарується. Перемішати овочі з кускус, злегка остудити. Сир розкришити, змішати з кускусом і овочами. У перців зрізати верхівку, очистити від перегородок і насіння. Нафарширувати перці начинкою. Покласти в змащену маслом форму, змастити перці олією. Запікати за 190 градусів 20-25 хвилин. Фарширований перець у мультиварці / Фото: Depositphotos Інгредієнти Солодкий болгарський перець – 12 шт.

Змішаний фарш – 500 г

Рис круглозерний – 4-5 ст. л.

Морква – 1 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Зелень петрушки або кропу – 1/4 пучка

Базилік – 2 гілочки

Помідори – 2 шт.

Сіль, перець Для соусу Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Сметана – 300 г

Томатна паста – 4 ст. л.

Вода – 500 мл

Сіль перець

Зелень – для подачі Спосіб приготування Приготувати начинку. Для цього змішати м'ясний фарш зі свинини і яловичини із сирим рисом, нарізаною дрібними кубиками ріпчастою цибулею і стиглими помідорами, натертою на дрібній тертці морквою, дрібно посіченою зеленню петрушки, кропу і базиліку, сіллю і перцем. Ретельно перемішати всі інгредієнти. Перець добре промити, акуратно вирізати насіння і наповнити фаршем. Увімкнути мультиварку. Обсмажити на олії цибулю, нарізану кубиками, і натерту на крупній тертці моркву. Щойно цибуля стане золотистою, а морква розм'якшиться, вимкнути режим смаження. Викласти на овочі фарширований перець. Залити сумішшю зі сметани, томатної пасти, води, солі й перцю. Увімкнути режим "Тушкування" і готувати близько 1,5 години. Перед подачею посипати фарширований перець свіжою зеленню. Якщо любите пиріжки з овочами, то приготуйте самоси. Подробиці рецепта – у відео. Тут знайдете 10 грибних пирогів для смачної вечері.