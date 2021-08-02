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Фарширований перець – 7 варіянтів начинок, які ви не втомитеся готувати

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
2 серпня, 12:41
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Це одна з найулюбленіших страв серпня, адже перець цього періоду максимально соковитий. Його можна начиняти не тільки рисом і фаршем, а й грибами зі стручковою квасолею, курячим філе з овочами або фетою і булгуром
/ Фото: Depositphotos

Фарширований перець – це не тільки вдала ідея для ситної вечері, ця страва цілком може стати святковою. Головне – приготувати її з душею і кращими для цього начинками. Це не лише традиційний рис з м'ясом, а й гриби, кускус і фета, а також помідори чері. 10 лайфхаків для продуктивного серпня знайдете в нашому календарі.

Перці з помідорами чері

Фарширований перець з чері
Фарширований перець з чері / Фото: instagram.com/vkusno_za_5minut/

Інгредієнти

  • 5 шт. – довгих перців
  • 20 шт. – томатів чері

Для соусу

  • 3 ст. л. – оливкової олії
  • 3 шт. – подрібнені зубчики часнику
  • 2 ст. л. – каперсів, подрібнених
  • Жменя м'яти, петрушки
  • Перець, сіль

Спосіб приготування

  1. Запекти половинки перців за температури 180-200 градусів близько 25-30 хвилин, попередньо поклавши по 2 чері в кожну. Без олії.
  2. Для соусу змішати олію з часником, каперсами і подрібненою зеленню і спеціями. Доки перець готується, соус настоюється.
  3. У гарячі половинки перцю додати соус за смаком.

Фарширований перець з м'ясом і булгуром

Фарширований перець в духовці
Фарширований перець в духовці / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 8 великих червоних, жовтих, оранжевих і зелених перців, бажано з хвостиками
  • 830-860 мл курячого бульйону
  • 1,5 ск. булгура
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • 1 середня цибулина (нарізати)
  • 3 зубчики часнику (розім'яти пресом)
  • 450 г яловичого фаршу
  • 280 г замороженого шпинату (розморозити і віджати зайву рідину)
  • 1/2 ск. дрібно нарізаного кропу
  • 1,6 л помідорів у власному соку
  • 1 ск. дрібно нарізаного сиру фета
  • Сіль і перець

Спосіб приготування

  1. З перців зріжте верхівки, відкладіть. Видаліть насіння і перегородки. З нижньої частини кожного перцю зріжте по тоненькому шматочку для стійкості.
  2. Поставте перці разом з верхівками в мікрохвильову піч на максимум, за 4 хвилини верхівки викладіть на паперові рушники, перці залиште ще на 5 хвилин, потім викладіть на паперові рушники.
  3. У мисці змішайте бульйон з булгуром і готуйте в мікрохвильовій печі на максимумі, не накриваючи кришкою, доки крупа на стане м'якою і велика частина бульйону не вбереться, але не до повної готовності.
  4. У глибокій сковороді на середньому вогні розігрійте оливкову олію і підсмажте цибулю і часник до золотистого кольору, часто помішуючи. 1/4 ск. суміші відкладіть. У сковороду додайте яловичий фарш і прожарьте 6-8 хвилин, помішуючи. Зніміть сковороду з вогню.
  5. До фаршу додайте булгур, шпинат, кріп, 1 ск. нарізаних помідорів, 3/4 ск. сиру фета. Нафаршіруйте цією сумішшю перець і посипте 1/4 ск. сиру. Накрийте перці верхівками.
  6. Розігрійте духовку до 180 градусів. Вимийте сковороду і викладіть помідори, суміш з цибулею, посоліть і поперчіть. Доведіть соус до кипіння, помішуючи.
  7. Розлийте соус в дві середні скляні форми для випічки або в дві 2-літрові каструлі. У кожну ємність покладіть по 4 перці. Одну порцію накрийте фольгою і запікайте в духовці до готовності. Другу – заморозьте.

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Перець, фарширований грибами і стручковою квасолею

Перець, фарширований грибами і стручковою квасолею
Перець, фарширований грибами і стручковою квасолею / Фото: instagram.com/karina___delovaya/

Інгредієнти

  • Перець болгарський – 5 шт.
  • Сир – 100 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Печериці – 100 г
  • Стручкова квасоля – 100 г
  • Помідори – 2 шт.
  • Зелень, спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Гриби протушкувати у власному соку під кришкою 5 хвилин і смажити, доки не випарується волога.
  2. Змішати гриби, нарізані помідори, стручкову квасолю, зелень і начинити розрізані вздовж перці.
  3. Запікати в духовці 20 хвилин за температури 180 градусів.
  4. Яйця і тертий сир змішати, залити цією сумішшю перці і запікати ще 5 хвилин.

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Запечені перці, фаршировані філе

Запечений перець, фарширований курячим філе
Запечений перець, фарширований курячим філе / Фото: instagram.com/recepti_tanyshki/

Інгредієнти

  • 5 шт. – перців
  • 400 г – філе курки/індички
  • 50 г – сиру
  • 2 шт. – помідор
  • 2 ст. л. – сметани
  • Зелень, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Філе нарізати шматочками, додати порізані невеликими шматочками помідори, натертий сир, сметану, зелень і сіль, перемішати.
  2. Перці розрізати навпіл, очистити від насіння і заповнити начинкою. Випікати перці під фольгою 40 хвилин за 180 градусів.
  3. Потім фольгу прибрати, перці посипати сиром і запекти до зарум'янювання сиру.

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Перець, фарширований капустою

Фарширований перець з овочами
Фарширований перець з овочами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 16 шт. болгарського перцю
  • 3-4 середні цибулини
  • 5 шт. моркви
  • 1 невеликий качан капусти
  • 3/4 склянки круглозерний рису
  • Олія для смаження овочів
  • 1,5 склянки томатного соку
  • Сіль, перець, улюблені приправи – за смаком
  • Зелень і сметана – для подачі

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на крупній тертці, капусту нашаткувати тонкою соломкою.
  2. Рис відварити до напівготовності.
  3. У невеликій кількості олії спасерувати цибулю, додати моркву, готувати ще хвилин 5-7, додати нашатковану капусту і все разом трохи протушкувати, щоб овочі залишалися трохи хрусткими.
  4. Додати до овочів напівзварений рис, все добре перемішати. Приправити за смаком.
  5. Перці підготувати до фарширування – зрізати верхівки, видалити насіння і перегородки.
  6. Нафарширувати перці рисово-овочевою начинкою, скласти їх у каструлю, додати томатний сік, накрити каструлю кришкою і тушкувати на повільному вогні 20-25 хвилин.
  7. Подавати фарширований перець зі сметаною, посипавши зеленню.

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Фарширований перець овочами і кускусом

Фарширований перець овочами і кускусом
Фарширований перець овочами і кускусом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Солодкі перці (кількість залежить від розміру)
  • 1/2 чашки кускуса
  • 1 чашка окропу або бульйону
  • 1 невеликий баклажан
  • 1 невелика цибулина
  • 1 великий стиглий помідор
  • Чебрець або базилік
  • 100 г фети або бринзи

Спосіб приготування

  1. Кускус залити окропом, дати постояти, доки рідина не вбереться; посолити, поперчити, перемішати виделкою.
  2. Цибулю дрібно нарізати. Баклажан нарізати маленькими кубиками.
  3. На оливковій олії обсмажити цибулю і баклажан 2-3 хвилин. Помідор натерти на тертці, шкірку викинути. Додати в сковороду разом з чебрецем і базиліком, приправити сіллю і перцем, перемішати і готувати, доки рідина не випарується.
  4. Перемішати овочі з кускус, злегка остудити. Сир розкришити, змішати з кускусом і овочами.
  5. У перців зрізати верхівку, очистити від перегородок і насіння. Нафарширувати перці начинкою. Покласти в змащену маслом форму, змастити перці олією.
  6. Запікати за 190 градусів 20-25 хвилин.

Фарширований перець у мультиварці

/ Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Солодкий болгарський перець – 12 шт.
  • Змішаний фарш – 500 г
  • Рис круглозерний – 4-5 ст. л.
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Зелень петрушки або кропу – 1/4 пучка
  • Базилік – 2 гілочки
  • Помідори – 2 шт.
  • Сіль, перець

Для соусу

  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Сметана – 300 г
  • Томатна паста – 4 ст. л.
  • Вода – 500 мл
  • Сіль перець
  • Зелень – для подачі

Спосіб приготування

  1. Приготувати начинку. Для цього змішати м'ясний фарш зі свинини і яловичини із сирим рисом, нарізаною дрібними кубиками ріпчастою цибулею і стиглими помідорами, натертою на дрібній тертці морквою, дрібно посіченою зеленню петрушки, кропу і базиліку, сіллю і перцем. Ретельно перемішати всі інгредієнти.
  2. Перець добре промити, акуратно вирізати насіння і наповнити фаршем.
  3. Увімкнути мультиварку. Обсмажити на олії цибулю, нарізану кубиками, і натерту на крупній тертці моркву. Щойно цибуля стане золотистою, а морква розм'якшиться, вимкнути режим смаження.
  4. Викласти на овочі фарширований перець. Залити сумішшю зі сметани, томатної пасти, води, солі й перцю.
  5. Увімкнути режим "Тушкування" і готувати близько 1,5 години.
  6. Перед подачею посипати фарширований перець свіжою зеленню.

Якщо любите пиріжки з овочами, то приготуйте самоси. Подробиці рецепта – у відео.

Тут знайдете 10 грибних пирогів для смачної вечері.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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