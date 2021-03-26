"Фальшиві курячі ніжки" з моцарелою: рецепт від Григорія Германа
Ця страва два в одному – основна і гарнір
На вигляд – курячі ніжки, насправді – і курятина, і гарнір водночас. У рубриці "Смачний ранок" програми "Ранок з Україною" Григорій Герман поділився незвичайним рецептом під назвою "Фальшиві курячі ніжки". Вони дуже нагадують і зовні, і за смаком легендарну котлету по-київськи. Але приготувати її дещо складно, а от страва від телеведучого забере у вас небагато часу.
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Для приготування курячих ніжок за рецептом Григорія Германа знадобляться:
- Гомілки курячі – 4 шт.
- Олія – 3 ст. л.
- Вода – 250 мл
- Часник – 2 зуб.
- Розмарин – 2 гілочки
- Картопля – 3 шт.
- Моцарела – 200 г
- Борошно – 2 ст. л.
- Яйце – 2 шт.
- Сухарі панірувальні – 100 г
- Паприка мелена, гірчиця мелена, сіль і перець
Спосіб приготування
- Картоплю помити і відправити в духовку запікатися. Тим часом можна приготувати гомілки.
- Поставити сковороду на вогонь і додати трохи олії. Обережно зняти шкіру з гомілок. Відправити ніжки на розігріту сковороду і додати один зубчик часнику і гілочку розмарину.
- Коли гомілки стали золотавого кольору, обережно влити склянку води і накрити сковорідку кришкою. Тушкувати курку майже до готовності 30-40 хвилин.
- Обібрати м'ясо, але кісточки викидати не варто. Подрібнити м'ясо і пересипати в окрему миску.
- Готову картоплю вийняти з духовки, очистити і натерти. Змішати м'ясо з картоплею.
- Подрібнити зелень і закинути в начинку, посолити і поперчити. Натерти сир і теж додати до начинки. Ретельно перемішати.
- Для панірування борошно змішати з паприкою і висипати суміш в одну миску. В іншій збити два яйця. А в третю миску відправити панірувальні сухарі та суху гірчицю.
- З фаршу сформувати котлету, всередину якої вкласти кісточку. Занурити в борошно, яйце, а потім у панірувальні сухарі. Смажити у фритюрі до готовності.
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