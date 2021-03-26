Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Фальшиві курячі ніжки" з моцарелою: рецепт від Григорія Германа

Сьогодні, 13:40

Ця страва два в одному – основна і гарнір

На вигляд – курячі ніжки, насправді – і курятина, і гарнір водночас. У рубриці "Смачний ранок" програми "Ранок з Україною" Григорій Герман поділився незвичайним рецептом під назвою "Фальшиві курячі ніжки". Вони дуже нагадують і зовні, і за смаком легендарну котлету по-київськи. Але приготувати її дещо складно, а от страва від телеведучого забере у вас небагато часу.

У нашому березневому календарі свят знайдете кращі ідеї для подарунків.

Для приготування курячих ніжок за рецептом Григорія Германа знадобляться:

  • Гомілки курячі – 4 шт.
  • Олія – 3 ст. л.
  • Вода – 250 мл
  • Часник – 2 зуб.
  • Розмарин – 2 гілочки
  • Картопля – 3 шт.
  • Моцарела – 200 г
  • Борошно – 2 ст. л.
  • Яйце – 2 шт.
  • Сухарі панірувальні – 100 г
  • Паприка мелена, гірчиця мелена, сіль і перець

Спосіб приготування

  1. Картоплю помити і відправити в духовку запікатися. Тим часом можна приготувати гомілки.
  2. Поставити сковороду на вогонь і додати трохи олії. Обережно зняти шкіру з гомілок. Відправити ніжки на розігріту сковороду і додати один зубчик часнику і гілочку розмарину.
  3. Коли гомілки стали золотавого кольору, обережно влити склянку води і накрити сковорідку кришкою. Тушкувати курку майже до готовності 30-40 хвилин.
  4. Обібрати м'ясо, але кісточки викидати не варто. Подрібнити м'ясо і пересипати в окрему миску.
  5. Готову картоплю вийняти з духовки, очистити і натерти. Змішати м'ясо з картоплею.
  6. Подрібнити зелень і закинути в начинку, посолити і поперчити. Натерти сир і теж додати до начинки. Ретельно перемішати.
  7. Для панірування борошно змішати з паприкою і висипати суміш в одну миску. В іншій збити два яйця. А в третю миску відправити панірувальні сухарі та суху гірчицю.
  8. З фаршу сформувати котлету, всередину якої вкласти кісточку. Занурити в борошно, яйце, а потім у панірувальні сухарі. Смажити у фритюрі до готовності.

Тут зібрані 5 рецептів їжі, яка стала трендом в Instagram.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як готують різото в Італії і трохи історії страви (рецепт від шеф-кухаря) Омлет по-корейськи: як ще можна приготувати яйця (рецепт з Instagram) Що незвичайного можна приготувати з печериць - 3 несподіваних рецепти Як приготувати найкращий соус для домашньої піци - класичний рецепт
курка рецепт Григорий Герман моцарелла
Реклама

Новини партнерів

Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021

Популярні статті

Сьогодні, 10:23Смачно

Песах-2021: як приготувати справжню мацу

Вчора, 10:38Смачно

Рецепти на Песах: огляд традиційних єврейських страв з фото

Вчора, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 25 березня: Діви і Терези, запасіться терпінням

24 березняСмачно

Ви вмієте смажити по-справжньому смачну картоплю? 5 лайфхаків до застосування

24 березняСмачно

Як приготувати торт "Наполеон" із заварним кремом

24 березняЗірково

Ані Лорак приїхала до України і побувала на радіо в гостях у Слави Дьоміна

24 березняЗірково

Не схожа на себе: знайшлися архівні фото Пугачової, де її взагалі не впізнати

23 березняМодно

Найпопулярніша сумка в Instagram зібрала 5,9 млн постів: який вона має вигляд

23 березняЗірково

Дружина DZIDZIO про його "роман" з Цибульською: Здавалося, що грають моїм життям

23 березняМодно

Як зробити, щоб волосся не електризувалося: прості поради

23 березняЗірково

Що дивитися під час локдауну? Ось 5 мінісеріалів, від яких ми в захваті

23 березняМодно

Як правильно складати речі в шафі: 3 корисні ідеї

23 березняСмачно

Як приготувати пісне тісто для пиріжків і домашнього хліба

23 березняЗірково

Вагітна дружина Павліка обурена зіпсованим відпочинком в Єгипті

23 березняEvents

З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі і смс

23 березняЗірково

Дмитро Каднай розкрив секрет, як проходять репетиції на шоу "Маска"

Новини партнерів

Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти