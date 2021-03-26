"Фальшиві курячі ніжки" з моцарелою: рецепт від Григорія Германа

Ця страва два в одному – основна і гарнір

На вигляд – курячі ніжки, насправді – і курятина, і гарнір водночас. У рубриці "Смачний ранок" програми "Ранок з Україною" Григорій Герман поділився незвичайним рецептом під назвою "Фальшиві курячі ніжки". Вони дуже нагадують і зовні, і за смаком легендарну котлету по-київськи. Але приготувати її дещо складно, а от страва від телеведучого забере у вас небагато часу.

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Для приготування курячих ніжок за рецептом Григорія Германа знадобляться:

Гомілки курячі – 4 шт.

Олія – 3 ст. л.

Вода – 250 мл

Часник – 2 зуб.

Розмарин – 2 гілочки

Картопля – 3 шт.

Моцарела – 200 г

Борошно – 2 ст. л.

Яйце – 2 шт.

Сухарі панірувальні – 100 г

Паприка мелена, гірчиця мелена, сіль і перець

Спосіб приготування

Картоплю помити і відправити в духовку запікатися. Тим часом можна приготувати гомілки. Поставити сковороду на вогонь і додати трохи олії. Обережно зняти шкіру з гомілок. Відправити ніжки на розігріту сковороду і додати один зубчик часнику і гілочку розмарину. Коли гомілки стали золотавого кольору, обережно влити склянку води і накрити сковорідку кришкою. Тушкувати курку майже до готовності 30-40 хвилин. Обібрати м'ясо, але кісточки викидати не варто. Подрібнити м'ясо і пересипати в окрему миску. Готову картоплю вийняти з духовки, очистити і натерти. Змішати м'ясо з картоплею. Подрібнити зелень і закинути в начинку, посолити і поперчити. Натерти сир і теж додати до начинки. Ретельно перемішати. Для панірування борошно змішати з паприкою і висипати суміш в одну миску. В іншій збити два яйця. А в третю миску відправити панірувальні сухарі та суху гірчицю. З фаршу сформувати котлету, всередину якої вкласти кісточку. Занурити в борошно, яйце, а потім у панірувальні сухарі. Смажити у фритюрі до готовності.

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