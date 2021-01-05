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Екзотична кутя проти традиційної – 3 рецепти від шеф-кухарів (відео)

Вчора, 16:18

А приготувати кутю можна із зеленої гречки, вермішелі-павутинки і навіть з кіноа

Уже завтра господині готуватимуть страви на Святвечір. Та замість традиційної куті дедалі частіше вибирають екзотичну, у складі якої є і кіноа, і згущений гранатовий сік, і кокосове молоко. Така кутя смакує незвично та дуже корисна. Рецепти від шеф-кухарів збирала журналістка "Сьогодні" Ірина Ухіна.

Сюжет Ірини Ухіної, Дмитра Данченка та Сергія Артеменка
Відео: Сьогодні


Кутя з кіноа та згущеним гранатовим соком від шеф-кухаря Артема Рижкова

Фото: Кутя з кіноа та згущеним гранатовим соком

"Такая кутя нині модна, вона для схуднення. Страва ненасичена, цікавого екзотичного смаку", – каже шеф-кухар. До складу такої куті входять:

  • кіноа
  • сушений помело
  • манго
  • абрикосові кісточки
  • мигдаль
  • як соус – згущений гранатовий сік

Страва більше схожа на кисло-солодкий десерт, а мигдаль лишає по собі цікавий післясмак.

Щороку на Різдво Артем готує різну кутю. І цьогорІч – створив рецепт з рису басматі і вермішелі-павутинки.

Кутя з рису басматі і вермішелі-павутинки

Фото: Кутя з рису басматі і вермішелі-павутинки

Що входить до складу цієї куті:

  • вермішель-павутинка
  • рис
  • сухофрукти
  • мигдаль
  • згущений гранатовий сік

Спершу треба підсмажити вермішель в олії, потім додати рис і випарити суміш у вершках із цукром. Така кутя не для тих, хто стежить за фігурою. Вона ситна і більше для чоловіків.

Кутя із зеленої гречки на кокосовому молоці від шеф-кухаря Аліка Бадретдінова

Фото: Кутя із зеленої гречки на кокосовому молоці

Така кутя дуже поживна завдяки зеленій гречці, у якій багато клітковини, заліза, мікроелементів. У ній мало калорій.

До складу страви входять:

  • зелена гречка
  • кокосове молоко
  • журавлина в'ялена
  • горіхи
  • мед

Усі ці рецепти куті хоч і справді екзотичні, але цілком можуть стати прикрасою різдвяного столу.

Тут знайдете рецепти приготування класичної куті, а також рецепти куті з рису.

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