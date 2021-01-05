Екзотична кутя проти традиційної – 3 рецепти від шеф-кухарів (відео)
А приготувати кутю можна із зеленої гречки, вермішелі-павутинки і навіть з кіноа
Уже завтра господині готуватимуть страви на Святвечір. Та замість традиційної куті дедалі частіше вибирають екзотичну, у складі якої є і кіноа, і згущений гранатовий сік, і кокосове молоко. Така кутя смакує незвично та дуже корисна. Рецепти від шеф-кухарів збирала журналістка "Сьогодні" Ірина Ухіна.
Кутя з кіноа та згущеним гранатовим соком від шеф-кухаря Артема Рижкова
"Такая кутя нині модна, вона для схуднення. Страва ненасичена, цікавого екзотичного смаку", – каже шеф-кухар. До складу такої куті входять:
- кіноа
- сушений помело
- манго
- абрикосові кісточки
- мигдаль
- як соус – згущений гранатовий сік
Страва більше схожа на кисло-солодкий десерт, а мигдаль лишає по собі цікавий післясмак.
Щороку на Різдво Артем готує різну кутю. І цьогорІч – створив рецепт з рису басматі і вермішелі-павутинки.
Кутя з рису басматі і вермішелі-павутинки
Що входить до складу цієї куті:
- вермішель-павутинка
- рис
- сухофрукти
- мигдаль
- згущений гранатовий сік
Спершу треба підсмажити вермішель в олії, потім додати рис і випарити суміш у вершках із цукром. Така кутя не для тих, хто стежить за фігурою. Вона ситна і більше для чоловіків.
Кутя із зеленої гречки на кокосовому молоці від шеф-кухаря Аліка Бадретдінова
Така кутя дуже поживна завдяки зеленій гречці, у якій багато клітковини, заліза, мікроелементів. У ній мало калорій.
До складу страви входять:
- зелена гречка
- кокосове молоко
- журавлина в'ялена
- горіхи
- мед
Усі ці рецепти куті хоч і справді екзотичні, але цілком можуть стати прикрасою різдвяного столу.
Тут знайдете рецепти приготування класичної куті, а також рецепти куті з рису.
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