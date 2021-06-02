Експрес-маринад для огірків і салат з ними – 2 оригінальних рецепти

Скуштувати солоні огірки ви отримаєте за 24 години

Експрес-маринад для огірків Фото: Depositphotos

Сезон огірків починається. Ми використовуємо їх у корисних овочевих салатах, а деякі, крім цього, солитимуть і маринуватимуть їх. А що робити, коли хочеться засолених огірків зараз? Брати і маринувати. Григорій Герман у програмі "Ранок з Україною" поділився улюбленим рецептом експрес-маринаду і ще розповів, як приготувати легкий салат за своїм сімейним рецептом.

Експрес-маринад для огірків

Для експрес-маринаду огірків знадобляться:

Огірки – 1 кг

Гірчиця в зернах – 3 ч. л.

Білий хрін – 30 г

Часник – 3 зуб.

Вода – 700 мл

Цукор – 1 ст. л.

Олія – 30 мл

Сіль – 2 ч. л.

Кріп

Як приготувати

У каструлю вилити воду, додати гірчицю, цукор, сіль і хрін. Добре перемішати і поставити на вогонь. Огірки помити і обрізати кінчики. У невеликі банки помістити гілочки кропу, щільно викласти огірки, а зверху додати нарізаний молодий часник. Залити маринадом і додати олію. Щільно закрити банку і відправити в холодильник мінімум на 24 години.

Для салату за рецептом Григорія Германа потрібні:

Відварна картопля – 3 шт.

Цибуля – 1 шт.

Квашена капуста – 100 г

Олія нерафінована

Зелена цибуля, сіль – за смаком

Як приготувати

Нарізати картоплю і цибулю півкільцями, пересипати в глибоку миску, додати малосольну квашену капусту. Огірки нарізати і додати до салату. Кілька стебел зеленої цибулі подрібнити і висипати в салат. Заправити олією і посолити.

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