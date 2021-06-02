Експрес-маринад для огірків і салат з ними – 2 оригінальних рецепти
Скуштувати солоні огірки ви отримаєте за 24 години
Сезон огірків починається. Ми використовуємо їх у корисних овочевих салатах, а деякі, крім цього, солитимуть і маринуватимуть їх. А що робити, коли хочеться засолених огірків зараз? Брати і маринувати. Григорій Герман у програмі "Ранок з Україною" поділився улюбленим рецептом експрес-маринаду і ще розповів, як приготувати легкий салат за своїм сімейним рецептом.
Для експрес-маринаду огірків знадобляться:
- Огірки – 1 кг
- Гірчиця в зернах – 3 ч. л.
- Білий хрін – 30 г
- Часник – 3 зуб.
- Вода – 700 мл
- Цукор – 1 ст. л.
- Олія – 30 мл
- Сіль – 2 ч. л.
- Кріп
Як приготувати
- У каструлю вилити воду, додати гірчицю, цукор, сіль і хрін. Добре перемішати і поставити на вогонь.
- Огірки помити і обрізати кінчики. У невеликі банки помістити гілочки кропу, щільно викласти огірки, а зверху додати нарізаний молодий часник.
- Залити маринадом і додати олію. Щільно закрити банку і відправити в холодильник мінімум на 24 години.
Для салату за рецептом Григорія Германа потрібні:
- Відварна картопля – 3 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Квашена капуста – 100 г
- Олія нерафінована
- Зелена цибуля, сіль – за смаком
Як приготувати
- Нарізати картоплю і цибулю півкільцями, пересипати в глибоку миску, додати малосольну квашену капусту.
- Огірки нарізати і додати до салату. Кілька стебел зеленої цибулі подрібнити і висипати в салат.
- Заправити олією і посолити.
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