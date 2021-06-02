Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Експрес-маринад для огірків і салат з ними – 2 оригінальних рецепти

Сьогодні, 10:27

Скуштувати солоні огірки ви отримаєте за 24 години

Експрес-маринад для огірків
Експрес-маринад для огірків
Фото: Depositphotos

Сезон огірків починається. Ми використовуємо їх у корисних овочевих салатах, а деякі, крім цього, солитимуть і маринуватимуть їх. А що робити, коли хочеться засолених огірків зараз? Брати і маринувати. Григорій Герман у програмі "Ранок з Україною" поділився улюбленим рецептом експрес-маринаду і ще розповів, як приготувати легкий салат за своїм сімейним рецептом.

Експрес-маринад для огірків

Для експрес-маринаду огірків знадобляться:

  • Огірки – 1 кг
  • Гірчиця в зернах – 3 ч. л.
  • Білий хрін – 30 г
  • Часник – 3 зуб.
  • Вода – 700 мл
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Олія – 30 мл
  • Сіль – 2 ч. л.
  • Кріп

Як приготувати

  1. У каструлю вилити воду, додати гірчицю, цукор, сіль і хрін. Добре перемішати і поставити на вогонь.
  2. Огірки помити і обрізати кінчики. У невеликі банки помістити гілочки кропу, щільно викласти огірки, а зверху додати нарізаний молодий часник.
  3. Залити маринадом і додати олію. Щільно закрити банку і відправити в холодильник мінімум на 24 години.

Для салату за рецептом Григорія Германа потрібні:

  • Відварна картопля – 3 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Квашена капуста – 100 г
  • Олія нерафінована
  • Зелена цибуля, сіль – за смаком

Як приготувати

  1. Нарізати картоплю і цибулю півкільцями, пересипати в глибоку миску, додати малосольну квашену капусту.
  2. Огірки нарізати і додати до салату. Кілька стебел зеленої цибулі подрібнити і висипати в салат.
  3. Заправити олією і посолити.

Тут знайдете 10 несподіваних способів приготування кабачків.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
3 легких і швидких салати для корисного сніданку 7 салатів з молодою капустою, які зобов'язані опинитися на вашому столі 10 рецептів найлегших овочевих салатів, які ви готуватимете завжди Салати з редису: 3 весняних рецепти Як додати в салат яскравих фарб? Зробіть яйця рожевими
огірки салат рецепт маринад Григорий Герман
Реклама

Новини партнерів

Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Рецепт нежных блинов на кефире
Рецепт нежных блинов на кефире
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе

Популярні статті

Сьогодні, 11:04Психо

ТОП-7 порад, як поліпшити своє психічне здоров'я

Вчора, 20:15Смачно

Який ви овоч за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

Вчора, 12:20Зірково

Дочка Пугачової розчулила Мережу своєю щирістю на новому відео: Яке диво

Вчора, 11:31Психо

П'ять правильних звичок для поліпшення роботи мозку

Вчора, 11:07Смачно

Що приготувати на вечерю з фаршу – 5 рецептів з різних країн

Вчора, 10:10Фаново

День захисту дітей: красиві привітання і вірші

Вчора, 09:18Зірково

Андрій Данилко після чуток про важку хворобу прийшов до могили Віктюка у Львові

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 1 червня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, терпіння вам!

Вчора, 06:00Зірково

Тарзан вразив Мережу незвичайним подарунком для Наташі Корольової: Яка краса

31 травняEvents

Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя

31 травняСмачно

Як повернути свіжість лавашу і 10 рецептів з ним

31 травняЗірково

Олег Філімонов про раптову смерть 15-річного онука: Ми припускаємо, що відірвався тромб

31 травняЗірково

Наташа Корольова в боді влаштувала відверті танці під українську пісню

31 травняСмачно

Що приготувати з курячого філе на вечерю – 5 оригінальних рецептів

31 травняЗірково

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)

30 травняЗірково

Вибрав одну, а пише іншій: Холостяка Тіматі розкритикували за його пости про Алісу Грабову

Новини партнерів

Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Пиріг із зеленою цибулею: весінній рецепт
Пиріг із зеленою цибулею: весінній рецепт
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти