7 продуктів, які можуть зникнути найближчим часом

Схоже, що зовсім скоро ми не будемо їсти шоколад, пити вино і варити рис

З приємного, хоча й не втішає – зникати ці продукти почнуть безповоротно за років тридцять. Так, у це складно повірити, але в найближчому майбутньому шоколад, вино, кава та авокадо перестануть нас тішити. Причина – глобальні зміни клімату. Зрозуміло, що не в кращий бік. Ті, продукти, які ми їмо практично щодня, для наступних поколінь стануть історією. У цій збірці вісім позицій, вони, згідно з дослідженнями вчених, впевнено зникають.

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Шоколад

2050 рік. Є дуже велика ймовірність, що шоколад припинять виробляти до цього часу. Дерева какао дають свої плоди виключно у вологому кліматі. А за тридцять років у Гані та Кот-д'Івуарі, головних постачальниках какао-бобів, стане занадто спекотно і сухо. Так, какао вирощують і в інших країнах, але, за словами вчених, скорочення виробництва шоколаду не уникнути.

Банани

Ще одна культура, що постраждає від зміни клімату – це банан. У недавньому дослідженні Університету Ексетера (Велика Британія) йдеться: до 2050 року через несприятливі кліматичні умови в 10 країнах банани можуть зникнути. Вони опиняться під загрозою не тільки в Південній Америці, а й в Азії та Індії.

Рис

Згідно зі звітом Продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО), підвищення температури, рівня моря і зміна режиму дощу через глобальну зміну клімату призведе до дефіциту водних і земельних ресурсів. А таке неприпустимо при вирощуванні рису. В Азії "життєздатність" земель для вирощування культури може знизитися більш ніж на 50% впродовж наступного століття.

Кава

Ще один продукт харчування, якому загрожує зникнення, – кава. Це ми відчуємо вже за 30 років. Причина – ерозія ґрунту, на якому вирощується кава. У дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances, зазначено – популярні сорти кави перебувають під загрозою, зокрема арабіка, на яку припадає 60% світового виробництва. Не менше постраждають і дерева робусти, які не переносять спеку.

І ще один ворог кави – грибок, який називають кавовою іржею. Він вражає дерева і найактивніше розповсюджується за високих температур.

Вино

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Climate Change, показало – регіони Напа і Сонома (Каліфорнія, США) стають занадто спекотними для вирощування винного винограду. Зміни клімату торкнуться не тільки цієї території. В інших виноробних регіонах прогнозують потепління майже на три градуси, це скоротить виробництво вина на 70-85%.

Соя

Врожаї сої можуть скоротитися на 40% теж через глобальне потепління. Вчені з Чиказького університету вважають, що соя почне зникати більше через нестачу води, ніж глобальне потепління.

Авокадо

У найближчі 30 років виробництво цього овоча теж скоротиться на 40%, про що повідомляють вчені з Ліверморської національної лабораторії Е. Лоуренса. Звісно, через підвищення температури і посухи. Тут варто знати, що для вирощування лише 30 грамів авокадо потрібно 35 літрів води. Виходить, що найближчим часом ці овочі стануть практично золотими.

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