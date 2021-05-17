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7 продуктів, які можуть зникнути найближчим часом

Сьогодні, 10:02

Схоже, що зовсім скоро ми не будемо їсти шоколад, пити вино і варити рис

З приємного, хоча й не втішає – зникати ці продукти почнуть безповоротно за років тридцять. Так, у це складно повірити, але в найближчому майбутньому шоколад, вино, кава та авокадо перестануть нас тішити. Причина – глобальні зміни клімату. Зрозуміло, що не в кращий бік. Ті, продукти, які ми їмо практично щодня, для наступних поколінь стануть історією. У цій збірці вісім позицій, вони, згідно з дослідженнями вчених, впевнено зникають.

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Шоколад

2050 рік. Є дуже велика ймовірність, що шоколад припинять виробляти до цього часу. Дерева какао дають свої плоди виключно у вологому кліматі. А за тридцять років у Гані та Кот-д'Івуарі, головних постачальниках какао-бобів, стане занадто спекотно і сухо. Так, какао вирощують і в інших країнах, але, за словами вчених, скорочення виробництва шоколаду не уникнути.

Банани

Ще одна культура, що постраждає від зміни клімату – це банан. У недавньому дослідженні Університету Ексетера (Велика Британія) йдеться: до 2050 року через несприятливі кліматичні умови в 10 країнах банани можуть зникнути. Вони опиняться під загрозою не тільки в Південній Америці, а й в Азії та Індії.

Рис

Згідно зі звітом Продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО), підвищення температури, рівня моря і зміна режиму дощу через глобальну зміну клімату призведе до дефіциту водних і земельних ресурсів. А таке неприпустимо при вирощуванні рису. В Азії "життєздатність" земель для вирощування культури може знизитися більш ніж на 50% впродовж наступного століття.

Кава

Ще один продукт харчування, якому загрожує зникнення, – кава. Це ми відчуємо вже за 30 років. Причина – ерозія ґрунту, на якому вирощується кава. У дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances, зазначено – популярні сорти кави перебувають під загрозою, зокрема арабіка, на яку припадає 60% світового виробництва. Не менше постраждають і дерева робусти, які не переносять спеку.

І ще один ворог кави – грибок, який називають кавовою іржею. Він вражає дерева і найактивніше розповсюджується за високих температур.

Вино

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Climate Change, показало – регіони Напа і Сонома (Каліфорнія, США) стають занадто спекотними для вирощування винного винограду. Зміни клімату торкнуться не тільки цієї території. В інших виноробних регіонах прогнозують потепління майже на три градуси, це скоротить виробництво вина на 70-85%.

Соя

Врожаї сої можуть скоротитися на 40% теж через глобальне потепління. Вчені з Чиказького університету вважають, що соя почне зникати більше через нестачу води, ніж глобальне потепління.

Авокадо

У найближчі 30 років виробництво цього овоча теж скоротиться на 40%, про що повідомляють вчені з Ліверморської національної лабораторії Е. Лоуренса. Звісно, через підвищення температури і посухи. Тут варто знати, що для вирощування лише 30 грамів авокадо потрібно 35 літрів води. Виходить, що найближчим часом ці овочі стануть практично золотими.

Тут дізнаєтеся, чи загрожує Україні кліматична катастрофа та які прогнози дають експерти.

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