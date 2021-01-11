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Домашній хліб проти магазинного: який смачніше та дешевше (відео)

Сьогодні, 13:16

Приготуємо домашній хліб і дізнаємося, як його прикрашати, щоби бути здоровим

Домашній хліб проти магазинного, видів якого нині чимало і на різний смак. Щоб часто не виходити до людних супермаркетів, деякі українські господині почали випікати хліб удома. Такий хліб виходить недешевим, але, як запевняють, є значно кориснішим. Кореспондентка "Сьогодні" Тетяна Попова спекла хліб разом з досвідченою пекаркою та порахувала, скільки це коштує. А також – і це не менш важливо – дізналася, які символи треба наносити на хліб, щоби бути здоровим.

Сюжет Тетяни Попової та Антона Куниці
Відео: Сьогодні

Як спекти корисний хліб – показала та розповіла Оксана Барабаш. Господиня багато років шукала ідеальний рецепт. і зрештою його знайшла. У складі: цільнозернове борошно, закваска, дрібка солі та ложечка солоду.

Випікаємо домашній хліб

Фото: Depositphotos

Перше правило: борошно варто змолоти на власній кухні. Тим, хто купує борошно в магазині, його варто просіяти, щоб наповнити киснем. Додати в нього "життя" як то кажуть. Друге правило: у тісто пані Оксана обов'язково додає коріандр, тоді шлунок краще перетравить їжу. Можна брати кріп або фенхель. Якщо є бажання додати насіння, то беріть кунжут, насіння соняшника або ядро конопель. Третє правило: замість дріжджів беріть закваску. Зробити її можна власноруч: це борошно й вода, і процеси ферментації або природного бродіння. Четверте правило: тісто треба вимішувати у доброму гуморі зі словами: щоб наші тіла були здорові, щоб наші душі були радісні та щоб сильний дух нас вів.

Тепер тісто має три з половиною години. Ті, хто працюють, можуть поставити тісто на ніч у холодильник, а вранці спекти буханець.

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І останнє, п'яте правило: нанести сакральні символи на хліб. Намалювати ножем на верхівці майбутнього хліба знак Місяця та спіраль. Це означає, що ми запускаємо процеси зростання та розвитку. Якщо є програма страждання, є програма
самознищення, то пробуджуватиметься жива природа, яка прийшла радіти й творити.

Скільки коштує домашній хліб

1 кг домашнього, який може зберігатися до тижня, коштує 15 грн.

500 г столичного соціального хліба коштує близько 13 грн.

А тут дізнаєтеся, з чим їдять хлібні тости в різних країнах світу.

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