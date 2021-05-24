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Домашні синабони під вершково-ванільним кремом – рецепт Григорія Германа

Сьогодні, 10:52

Крім традиційної кориці, вам потрібні волоські горіхи

Синабони з вершковим кремом
Синабони з вершковим кремом

Синабони – одні з найвідоміших в світі булочок, які народилися в США. У цій випічки багато особливостей. Наприклад, кількість завитків – їх має бути п'ять, а ще – особливий вид кориці в якості начинки. Григорій Герман в авторській рубриці "Смачний ранок" поділився незвичайним рецептом і підходом до приготування улюбленого десерту мільйонів. Дізнаємося, як приготувати ароматні синабони під вершково-ванільним кремом.

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Щоби повторити синабони за рецептом Григорія Германа знадобляться:

Для тіста

  • Борошно – 350 г
  • Дріжджі – 20 г
  • Молоко – 100 мл
  • Цукор – 50 г
  • Вершкове масло – 50 г
  • Сметана – 70 г

Для начинки

  • Цукор – 80 г
  • Молоко – 1 ст. л.
  • Вершкове масло – 50 г
  • Волоські горіхи – 200 г
  • Мелена кориця – до смаку

Для заливки

  • Вершковий сир – 100 г
  • Вершкове масло – 50 г
  • Цукрова пудра – 20 г
  • Ванільний цукор – ½ ч. л.
  • Сіль – 1/8 ч. л.

Спосіб приготування

  1. У великій мисці розім'яти дріжджі, додати цукор, молоко і розмішувати за допомогою вінчика до повного розчинення дріжджів. Пізніше додати масло, перемішати і влити сметану.
  2. Ввести борошно і замішати тісто – спочатку в мисці, а потім на дощечці, але недовго. Відкласти тісто, накривши рушником.
  3. Довільно подрібнити горіхи і просушити на сковороді.
  4. Тісто розтягнути в прямокутний пласт завтовшки 2-3 мм. Натерти вершковим маслом кімнатної температури. Змішати цукор і корицю і посипати тісто, зверху викласти підсмажені горіхи.
  5. Загорнути тісто рулетиком і розрізати на 8-10 рівних шматочків.
  6. Булочки викласти на деко, застелене пергаментним папером, і змастити збитим жовтком.
  7. Запікати в духовці, розігрітій до 170-180 градусів, 20-25 хвилин. Потім дати охолонути.
  8. Тим часом можна приготувати вершкову заливку. Змішати вершковий сир, масло і ванільний цукор. Збити міксером, поступово додаючи цукрову пудру. В результаті заливка має вийти за консистенцією, як густа сметана. Викласти синабони на тарілку, залити вершковим кремом.

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