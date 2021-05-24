Домашні синабони під вершково-ванільним кремом – рецепт Григорія Германа

Крім традиційної кориці, вам потрібні волоські горіхи

Синабони з вершковим кремом

Синабони – одні з найвідоміших в світі булочок, які народилися в США. У цій випічки багато особливостей. Наприклад, кількість завитків – їх має бути п'ять, а ще – особливий вид кориці в якості начинки. Григорій Герман в авторській рубриці "Смачний ранок" поділився незвичайним рецептом і підходом до приготування улюбленого десерту мільйонів. Дізнаємося, як приготувати ароматні синабони під вершково-ванільним кремом.

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Щоби повторити синабони за рецептом Григорія Германа знадобляться:

Для тіста

Борошно – 350 г

Дріжджі – 20 г

Молоко – 100 мл

Цукор – 50 г

Вершкове масло – 50 г

Сметана – 70 г

Для начинки

Цукор – 80 г

Молоко – 1 ст. л.

Вершкове масло – 50 г

Волоські горіхи – 200 г

Мелена кориця – до смаку

Для заливки

Вершковий сир – 100 г

Вершкове масло – 50 г

Цукрова пудра – 20 г

Ванільний цукор – ½ ч. л.

Сіль – 1/8 ч. л.

Спосіб приготування

У великій мисці розім'яти дріжджі, додати цукор, молоко і розмішувати за допомогою вінчика до повного розчинення дріжджів. Пізніше додати масло, перемішати і влити сметану. Ввести борошно і замішати тісто – спочатку в мисці, а потім на дощечці, але недовго. Відкласти тісто, накривши рушником. Довільно подрібнити горіхи і просушити на сковороді. Тісто розтягнути в прямокутний пласт завтовшки 2-3 мм. Натерти вершковим маслом кімнатної температури. Змішати цукор і корицю і посипати тісто, зверху викласти підсмажені горіхи. Загорнути тісто рулетиком і розрізати на 8-10 рівних шматочків. Булочки викласти на деко, застелене пергаментним папером, і змастити збитим жовтком. Запікати в духовці, розігрітій до 170-180 градусів, 20-25 хвилин. Потім дати охолонути. Тим часом можна приготувати вершкову заливку. Змішати вершковий сир, масло і ванільний цукор. Збити міксером, поступово додаючи цукрову пудру. В результаті заливка має вийти за консистенцією, як густа сметана. Викласти синабони на тарілку, залити вершковим кремом.

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