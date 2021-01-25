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"Лікарська" ковбаса своїми руками: як приготувати делікатесний продукт і скільки це коштує

Сьогодні, 15:16

Готувати її потрібно з яловичини, свинини, яєць, молока і спецій

В Україні з цього місяця заборонили годувати учнів класичними рибними консервами, сосисками і ковбасами. Але не варто засмучуватися і відмовлятися від улюбленого продукту, адже приготувати "лікарську" ковбасу можна і вдома. Як це зробити і скільки коштуватиме – далі в матеріалі.

Сюжет Любові Кукли та Станіслава Котика
Відео: Сьогодні

Звідки взялася "лікарська" ковбаса?

Народилася "лікарська" ще за радянської влади. А точніше – в 30 роках і відразу стала своєрідним символом. Передбачалося, що їстимуть її хворі в санаторіях і лікарнях.

За словами доктора технічних наук, декана факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Лариси Баль-Прилипко, "лікарська" ковбаса – це дуже якісний продукт за державним стандартом. А готувати її потрібно з яловичини, свинини, яєць, молока і спецій. Рецепт, здавалося б, нескладний. Але чи дотримуються його українські виробники?

Фото: Олександр Яремчук, Сьогодні

Ніякого туалетного паперу! Що додають в ковбаси і чи є там м'ясо?

Лариса Баль-Прилипко каже, що застосування таких речей, як туалетний папір для наповнення – дуже дороге задоволення. Є дешевші – борошно, крохмаль, вони дуже добре поєднуються. Далі все підфарбовують, додають аромати.

Але всі ж очікують знайти в ковбасі м'ясо. Чи є воно там, знає лікар-дієтолог Борис Скачко.

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"Сьогоднішні промислові м'ясорубки можуть подрібнити тварину до однорідного стану цілком. Подрібнюється і шкіра, і волосся, і кістки, і зв'язки, і хрящ. Все це подрібнюється в однорідну масу", – говорить експерт.

Наприклад, той же крохмаль, який недобросовісні виробники додають в фарш для збільшення обсягу, може спровокувати, наприклад, цукровий діабет, хвороби серця, нирок і шлунку!

Дієтолог каже, що якщо у людини гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця або пороки серця, вроджені чи набуті, або навіть банальна ВСД, теж можуть бути свої "сюрпризи".

Як знайти якісну "лікарську" ковбасу?

По-перше, уважно читайте склад. А ще, дивіться на цінники, тому що, як каже дієтолог, дорогу ковбасу з м'яса ніхто не зробить дешевою.

Заради експерименту корреспондет Любов Кукла купила три види "лікарської" ковбаси за 50, 120 і 300 гривень за кілограм і відправилася з ними в лабораторію. Доктор технічних наук Лариса Вацлавівна дешеву підробку бачить неозброєним оком. Вона розповідає, як можна з'ясувати в домашніх умовах, їстівна це ковбаса або підробка.

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Необхідно взяти розчин йоду, який повинен зреагувати: капаєте його на шматок ковбаси і якщо багато крохмалю, йде реакція, буде зміна забарвлення. Якщо в результаті через крапельку йоду ваша ковбаса стане мало не чорною – це отрута.

Отже, щоб не отруїтися "лікарською" читаємо склад, дивимося на цінники і на строк придатності. Хоча тут купа своїх сюрпризів.

Що роблять з ковбасою після закінчення терміну придатності?

Олена Солнцева, яка раніше працювала в торгівлі, каже, що якісь маніпуляції з простроченою ковбасою відбуваються на маленьких точках. І якщо в магазині є своя кулінарія, то велика ймовірність, що прострочену ковбасу пустять на якийсь салат.

Але це ще не все! Олена розповіла, що просрочену ковбасу також повертають на завод. Там вона переробляється, перемелюється, додається в який-небудь свіжий фарш, плюс консерванти. І ковбаса знову надходить на прилавок свіженька, нова.

Як приготувати "лікарську" ковбасу вдома: техніка приготування

Як приготувати варену ковбасу вдома
Як приготувати варену ковбасу вдома
Фото: Depositphotos

Золотий шеф-кухар України Мікаель Ароян каже, що рецепт ковбаси досить простий.

Що знадобитися:

  • свинина,
  • телятина,
  • яйця,
  • молоко,
  • спеції.

Як готувати?

Замочуємо колагенову оболонку, в якій пізніше будемо трамбувати фарш. Потім робимо фарш, після чого його потрібно заморозити. Через 2 години дістаємо його з морозилки і трамбуємо в блендер. Додавайте яйця, крижане молоко і спеції.

Щоб заповнити колагенову оболонку фаршем, беріть спеціальний шприц і формуйте ковбасу. Важливо добре вибити повітря з колагенової оболонки. Кінці зав'язуємо.

Далі запікаємо, а потім, в окріп кидаємо – її потрібно ще зварити.

Скільки коштує домашня "лікарська" ковбаса?

Щоб приготувати кілограм "лікарської", нам знадобилася телятина – 80 гривень і свинина – 120 гривень. А ще яйця, спеції, молоко і коллагеновая оболонка. На все про все – 250 гривень. Майже стільки ж коштує кілограм хорошою магазинної ковбаси. А це ще не вираховується ваш витрачений час і зусилля. Тому купувати ковбасу чи робити її самостійно вдома – рішення індивідуальне.

Тим часом ми з'ясували, що приготувати на вечерю без м'яса: ТОП-7 рецептів.

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Джерело: Сьогодні
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