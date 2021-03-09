Що таке бронекава: розповідаємо про корисний енергетик, на якому сидить Кремнієва долина

Пити бронекаву часто – не бажано

Бронекава або, як її ще називають, – бронебійна кава, кетокава, маслате – з'явилася в Кремнієвій долині. Миттєво ця кава стала чи не чудодійною. Мовляв, вона чудово насичує, адже готується цей напій з вершковим маслом. Та чи справді бронекава така корисна і чи може стати ще однією альтернативою звичій каві – в цьому потрібно розібратися. Дієтолог Світлана Фус допоможе в цьому.

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Фото: Світлана Фус, дієтолог

Чому багато хто вважає, що бронекака корисна?

"Вважають, що кава у поєднанні з маслом, дає більший приплив енергії, ніж звичайна кава, та й почуття ситості від неї триває досить довго. Тут і ефект кофеїну, і ситість від вживання жирів. Творці цього напою рекомендують замінити нею сніданок. Однак це може значно знизити загальну поживну цінність раціону. Вживаючи бронекаву, ви фактично замінюєте поживну їжу поганою альтернативою", – каже Світлана Фус.⁣⁣ ⠀

З чого готують бронекаву?

З кави, вершкового масла і кокосового масла (МСТ). Якщо подивитися на рецепт цього напою, в якому міститься 20 г вершкового (топленого масла) і 15 г кокосового (МСТ) масла, стане очевидним, що 35 г жиру в один прийом справді може дати хорошу ситість і зарядити людину енергією. Але ці ж 35 г жиру ми можемо отримати зі звичайного прийому їжі, в якому крім жирів, будуть і харчові волокна, і вітаміни з мінералами, і білки. ⠀ ⁣⁣⠀

Як готувати бронекаву?

Візьміть чашку кави (150-200 г), вершкове масло (20 г), кокосове масло (15 г). Налийте в блендер каву, додайте розтоплені вершкове і кокосове масло, перемішайте. Можна перемішати і ложкою.

Як пити бронекаву?

Не щодня – це точно. І тільки вранці. Не можна пити таку каву замість повноцінного сніданку. Хіба що кілька разів на тиждень, якщо немає протипоказань. Масло в поєднанні з кавою може підвищити рівень холестерину. Чашка цього напою, якщо пити його лише час від часу, не зашкодить здоровій людині. Однак регулярне вживання бронекави, насамперед замість сніданку або іншого прийому їжі, – не найкраща ідея. Напій не замінить повноцінного прийому їжі.

Як ще може нашкодити бронекава?

У бронекавы високий вміст насичених жирів. Надлишок насичених жирних кислот негативно впливає на обмін холестерину і судини.⁣⁣ Більшість офіційних дієтичних посібників і органів охорони здоров'я рекомендують людям обмежувати їхнє споживання. Хоча насичений жир може бути частиною здорової дієти при споживанні в розумних кількостях, він може бути шкідливим у великих дозах.⁣⁣

Кому не варто пити бронекаву?

Якщо конкретних протипоказань немає, то слід поспостерігати за реакцією організму на напій. У людей з чутливою травною системою бронекава може спричинити дискомфорт у шлунку. Пити таку каву постійно не треба. Якщо – час від часу, то вона не зашкодить.

Тут дізнаєтеся, скільки кави можна пити упродовж дня і чи треба від неї відмовлятися.

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