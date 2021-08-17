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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Що приготувати на Яблучний Спас – 5 рецептів пісних страв

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
17 серпня, 13:41
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На день свята традиційно готують всілякі страви з яблук. Їх можна не тільки запекти, але використовувати в якості начинки для штруделя, шарлотки і печива. З яблук варто приготувати і спробувати безалкогольний сидр
Рецепти пісних страв до Яблучного Спасу
Рецепти пісних страв до Яблучного Спасу / Фото: Depositphotos

Незмінна дата для Яблучного Спасу – 19 серпня. Цього дня заведено готувати різні страви з яблук. Якщо ви дотримуєтеся Успенського посту, який зараз триває, то рецепти нижче для вас. Пісна випічка нічим не гірша за звичайну та не обмежує в діях. І щоб не обмежуватися під час покупки продуктів для пікніка, в цьому матеріалі дізнаєтеся найоптимальніші ціни.

Печені яблука з родзинками і медом

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Печене яблуко в духовці
Печене яблуко в духовці / Фото: freepik.com

Складові

  • 4 яблука
  • 4 ч. л. меду
  • 4 ч. л. родзинок
  • 2 ст. л. цукрової пудри
  • Палички кориці – для прикрашання

Спосіб приготування

  1. Яблука помити, зрізати верхівки. За бажанням зберегти їх, щоб пізніше зробити кришечки.
  2. Вирізати серединки і покласти фрукти в жароміцну форму.
  3. Всередину кожного яблука покласти по чайній ложці родзинок і меду. Закрити кришечками і відправити в розігріту духовку.
  4. Запікати яблука при температурі 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. Їхню готовність можна визначити за зовнішнім виглядом яблучної шкірки – вона має зарум'яниться і, можливо, злегка полопатися.
  5. Викласти яблука з родзинками на порційні тарілки, посипати їх цукровою пудрою і прикрасити паличками кориці. Подавати печені яблука теплими.

Пісне печиво з яблуками і родзинками

Рецепти пісних страв до Яблучного Спасу
Рецепти пісних страв до Яблучного Спасу / Фото: Depositphotos

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Складові

  • 2 невеликих яблука
  • 4 ст. л. манної крупи
  • 2 ст. л. лимонного соку
  • Велика жменя родзинок
  • 5 ст. л. борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 5 ст. л. олії

Спосіб приготування:

  1. Очищені яблука натерти на крупній тертці.
  2. З'єднати терте яблуко, лимонний сік, родзинки і манну крупу. Поставити в холодильник на годину.
  3. Додати олію, борошно, розпушувач і замісити тісто.
  4. Розігріти духовку до 180 градусів.
  5. Викласти тісто на деко, застелене пергаментним папером. Розрівняти руками у вигляді прямокутника заввишки 1 см.
  6. Випікати пісне яблучне печиво 30 хвилин. Перед подачею остудити.

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Пісний яблучний штрудель на пиві

Пісний яблучний штрудель
Пісний яблучний штрудель / Фото: Depositphotos

Складові для тіста

  • 300 г борошна
  • 200 мл пива
  • 50 г олії
  • Сода – на кінчику ножа
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Для начинки

  • 1,5 кг яблук
  • 300 г родзинок
  • 1 склянка цукру
  • 1 ч. л. кориці

Спосіб приготування

  1. Родзинки запарити, яблука очистити від шкірки і нарізати шматочками, змішати з родзинками і цукром.
  2. Замісити тісто з усіх інгредієнтів, розкачати дуже тонким шаром у вигляді прямокутника.
  3. Викласти на тісто, приблизно на третину його площі, родзинки з яблуками, посипати корицею.
  4. Згорнути в рулет, випікати в розігрітій духовці за температури 200 градусів 30 хвилин.
  5. Подавати штрудель теплим або холодним, за бажанням посипавши просіяною цукровою пудрою.

Пісна яблучна шарлотка

Яблучна шарлотка в духовці
Яблучна шарлотка в духовці / Фото: Depositphotos

Складові

  • 1 склянка пшеничного борошна
  • 1 склянка кукурудзяного борошна
  • 1 склянка яблучного соку
  • 1 склянка цукру
  • 1/4 склянки олії
  • 1 ч. л. соди
  • Кориця або цедра лимона – за смаком
  • 3 яблуки

Спосіб приготування

  1. Яблука помити, почистити і видалити серцевину. Розрізати кожен фрукт на шість часточок.
  2. Приготувати тісто. Змішати в мисці всі сухі інгредієнти: обидва види борошна, цукор, соду і корицю.
  3. Потім до сухих інгредієнтів додати олію і яблучний сік. Все ретельно перемішати. Має вийти тісто по консистенції, як на оладки.
  4. Форму для випічки змастити олією вилити в неї все тісто. Зверху на тісто викласти часточки яблук.
  5. Пиріг злегка присипати цукром. Випікати за 180 градусів 40 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою.
  6. Пиріг можна прикрасити мигдальними пластівцями перед подачею.
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Безалкогольний яблучний сидр

Яблучний сидр безалкогольний
Яблучний сидр безалкогольний / Фото: Depositphotos

Складові

  • 1 л яблучного соку
  • 1 апельсин
  • 2 палички кориці
  • 7-8 см кореня імбиру
  • 2 л газованої води
  • Лід

Спосіб приготування

  1. Налийте яблучний сік в каструльку, додайте порізаний на скибочки апельсин, палички кориці та почищений і порізаний на шматочки корінь імбиру.
  2. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть 30 хвилин.
  3. Зніміть з вогню і повністю остудіть.
  4. Процідіть сидр через сито і розлийте по келихах.
  5. Попередньо за бажанням додайте лід і наповніть келихи на чверть газованою водою.

Якщо не дотримуєтеся посту, то можна приготувати ситний кіш з тунцем і шпинатом. Як це зробити – дивіться у відео.

Тут дізнаєтеся 3 рецепти для ароматних запечених яблук.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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