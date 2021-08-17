Що приготувати на Яблучний Спас – 5 рецептів пісних страв

Незмінна дата для Яблучного Спасу – 19 серпня. Цього дня заведено готувати різні страви з яблук. Якщо ви дотримуєтеся Успенського посту, який зараз триває, то рецепти нижче для вас. Пісна випічка нічим не гірша за звичайну та не обмежує в діях. І щоб не обмежуватися під час покупки продуктів для пікніка, в цьому матеріалі дізнаєтеся найоптимальніші ціни.
Печені яблука з родзинками і медом
Складові
- 4 яблука
- 4 ч. л. меду
- 4 ч. л. родзинок
- 2 ст. л. цукрової пудри
- Палички кориці – для прикрашання
Спосіб приготування
- Яблука помити, зрізати верхівки. За бажанням зберегти їх, щоб пізніше зробити кришечки.
- Вирізати серединки і покласти фрукти в жароміцну форму.
- Всередину кожного яблука покласти по чайній ложці родзинок і меду. Закрити кришечками і відправити в розігріту духовку.
- Запікати яблука при температурі 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. Їхню готовність можна визначити за зовнішнім виглядом яблучної шкірки – вона має зарум'яниться і, можливо, злегка полопатися.
- Викласти яблука з родзинками на порційні тарілки, посипати їх цукровою пудрою і прикрасити паличками кориці. Подавати печені яблука теплими.
Пісне печиво з яблуками і родзинками
Складові
- 2 невеликих яблука
- 4 ст. л. манної крупи
- 2 ст. л. лимонного соку
- Велика жменя родзинок
- 5 ст. л. борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 5 ст. л. олії
Спосіб приготування:
- Очищені яблука натерти на крупній тертці.
- З'єднати терте яблуко, лимонний сік, родзинки і манну крупу. Поставити в холодильник на годину.
- Додати олію, борошно, розпушувач і замісити тісто.
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- Викласти тісто на деко, застелене пергаментним папером. Розрівняти руками у вигляді прямокутника заввишки 1 см.
- Випікати пісне яблучне печиво 30 хвилин. Перед подачею остудити.
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Пісний яблучний штрудель на пиві
Складові для тіста
- 300 г борошна
- 200 мл пива
- 50 г олії
- Сода – на кінчику ножа
Для начинки
- 1,5 кг яблук
- 300 г родзинок
- 1 склянка цукру
- 1 ч. л. кориці
Спосіб приготування
- Родзинки запарити, яблука очистити від шкірки і нарізати шматочками, змішати з родзинками і цукром.
- Замісити тісто з усіх інгредієнтів, розкачати дуже тонким шаром у вигляді прямокутника.
- Викласти на тісто, приблизно на третину його площі, родзинки з яблуками, посипати корицею.
- Згорнути в рулет, випікати в розігрітій духовці за температури 200 градусів 30 хвилин.
- Подавати штрудель теплим або холодним, за бажанням посипавши просіяною цукровою пудрою.
Пісна яблучна шарлотка
Складові
- 1 склянка пшеничного борошна
- 1 склянка кукурудзяного борошна
- 1 склянка яблучного соку
- 1 склянка цукру
- 1/4 склянки олії
- 1 ч. л. соди
- Кориця або цедра лимона – за смаком
- 3 яблуки
Спосіб приготування
- Яблука помити, почистити і видалити серцевину. Розрізати кожен фрукт на шість часточок.
- Приготувати тісто. Змішати в мисці всі сухі інгредієнти: обидва види борошна, цукор, соду і корицю.
- Потім до сухих інгредієнтів додати олію і яблучний сік. Все ретельно перемішати. Має вийти тісто по консистенції, як на оладки.
- Форму для випічки змастити олією вилити в неї все тісто. Зверху на тісто викласти часточки яблук.
- Пиріг злегка присипати цукром. Випікати за 180 градусів 40 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою.
- Пиріг можна прикрасити мигдальними пластівцями перед подачею.
Безалкогольний яблучний сидр
Складові
- 1 л яблучного соку
- 1 апельсин
- 2 палички кориці
- 7-8 см кореня імбиру
- 2 л газованої води
- Лід
Спосіб приготування
- Налийте яблучний сік в каструльку, додайте порізаний на скибочки апельсин, палички кориці та почищений і порізаний на шматочки корінь імбиру.
- Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть 30 хвилин.
- Зніміть з вогню і повністю остудіть.
- Процідіть сидр через сито і розлийте по келихах.
- Попередньо за бажанням додайте лід і наповніть келихи на чверть газованою водою.
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