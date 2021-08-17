Що приготувати на Яблучний Спас – 5 рецептів пісних страв

На день свята традиційно готують всілякі страви з яблук. Їх можна не тільки запекти, але використовувати в якості начинки для штруделя, шарлотки і печива. З яблук варто приготувати і спробувати безалкогольний сидр

Рецепти пісних страв до Яблучного Спасу / Фото: Depositphotos

Незмінна дата для Яблучного Спасу – 19 серпня. Цього дня заведено готувати різні страви з яблук. Якщо ви дотримуєтеся Успенського посту, який зараз триває, то рецепти нижче для вас. Пісна випічка нічим не гірша за звичайну та не обмежує в діях. І щоб не обмежуватися під час покупки продуктів для пікніка, в цьому матеріалі дізнаєтеся найоптимальніші ціни.

Печені яблука з родзинками і медом

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Печене яблуко в духовці / Фото: freepik.com

Складові

4 яблука

4 ч. л. меду

4 ч. л. родзинок

2 ст. л. цукрової пудри

Палички кориці – для прикрашання

Спосіб приготування

Яблука помити, зрізати верхівки. За бажанням зберегти їх, щоб пізніше зробити кришечки. Вирізати серединки і покласти фрукти в жароміцну форму. Всередину кожного яблука покласти по чайній ложці родзинок і меду. Закрити кришечками і відправити в розігріту духовку. Запікати яблука при температурі 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. Їхню готовність можна визначити за зовнішнім виглядом яблучної шкірки – вона має зарум'яниться і, можливо, злегка полопатися. Викласти яблука з родзинками на порційні тарілки, посипати їх цукровою пудрою і прикрасити паличками кориці. Подавати печені яблука теплими.

Пісне печиво з яблуками і родзинками

Рецепти пісних страв до Яблучного Спасу / Фото: Depositphotos

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Складові

2 невеликих яблука

4 ст. л. манної крупи

2 ст. л. лимонного соку

Велика жменя родзинок

5 ст. л. борошна

1 ч. л. розпушувача

5 ст. л. олії

Спосіб приготування:

Очищені яблука натерти на крупній тертці. З'єднати терте яблуко, лимонний сік, родзинки і манну крупу. Поставити в холодильник на годину. Додати олію, борошно, розпушувач і замісити тісто. Розігріти духовку до 180 градусів. Викласти тісто на деко, застелене пергаментним папером. Розрівняти руками у вигляді прямокутника заввишки 1 см. Випікати пісне яблучне печиво 30 хвилин. Перед подачею остудити.

Пісний яблучний штрудель на пиві

Пісний яблучний штрудель / Фото: Depositphotos

Складові для тіста

300 г борошна

200 мл пива

50 г олії

Сода – на кінчику ножа

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Для начинки

1,5 кг яблук

300 г родзинок

1 склянка цукру

1 ч. л. кориці

Спосіб приготування

Родзинки запарити, яблука очистити від шкірки і нарізати шматочками, змішати з родзинками і цукром. Замісити тісто з усіх інгредієнтів, розкачати дуже тонким шаром у вигляді прямокутника. Викласти на тісто, приблизно на третину його площі, родзинки з яблуками, посипати корицею. Згорнути в рулет, випікати в розігрітій духовці за температури 200 градусів 30 хвилин. Подавати штрудель теплим або холодним, за бажанням посипавши просіяною цукровою пудрою.

Пісна яблучна шарлотка

Яблучна шарлотка в духовці / Фото: Depositphotos

Складові

1 склянка пшеничного борошна

1 склянка кукурудзяного борошна

1 склянка яблучного соку

1 склянка цукру

1/4 склянки олії

1 ч. л. соди

Кориця або цедра лимона – за смаком

3 яблуки

Спосіб приготування

Яблука помити, почистити і видалити серцевину. Розрізати кожен фрукт на шість часточок. Приготувати тісто. Змішати в мисці всі сухі інгредієнти: обидва види борошна, цукор, соду і корицю. Потім до сухих інгредієнтів додати олію і яблучний сік. Все ретельно перемішати. Має вийти тісто по консистенції, як на оладки. Форму для випічки змастити олією вилити в неї все тісто. Зверху на тісто викласти часточки яблук. Пиріг злегка присипати цукром. Випікати за 180 градусів 40 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою. Пиріг можна прикрасити мигдальними пластівцями перед подачею.

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Безалкогольний яблучний сидр

Яблучний сидр безалкогольний / Фото: Depositphotos

Складові

1 л яблучного соку

1 апельсин

2 палички кориці

7-8 см кореня імбиру

2 л газованої води

Лід

Спосіб приготування

Налийте яблучний сік в каструльку, додайте порізаний на скибочки апельсин, палички кориці та почищений і порізаний на шматочки корінь імбиру. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть 30 хвилин. Зніміть з вогню і повністю остудіть. Процідіть сидр через сито і розлийте по келихах. Попередньо за бажанням додайте лід і наповніть келихи на чверть газованою водою.

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