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Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січня, 14:37

На чолі столу на Свят-вечір обов'язково повинна бути кутя

Святвечір, або Святий вечір, – це переддень свята Різдва Христового. За традицією, щороку 6 січня православні християни готують 12 пісних страв – за кількістю апостолів.

Щойно на небі з'являється перша зірка, вся сім'я сідає за стіл, читає молитву і приступає до урочистої трапези. Пропонуємо вашій увазі рецепти пісних страв на Святвечір .

Кутя з пшениці

depositphotos_2015_898777 [LS_TEXT] Кутя на Різдво [/ LS_TEXT] [LS_SOURCE] Фото: depositphotos.com [/ LS_SOURCE]

Час приготування:

  • більше 3-х годин

Інгредієнти:

  • 1 стакан пшениці
  • 4 склянки води
  • Мак – за смаком
  • подрібнені горіхи
  • 1/4 склянки родзинок
  • 2-4 ст. ложки меду
  • окремо кип'ячена вода для розведення меду

Спосіб приготування:

  1. Переберіть зерна пшениці, промийте їх і висушіть в теплій, але не гарячій духовці. Коли пшениця просохне, злегка побризкайте її водою, покладіть в полотняний мішечок або ступку і товчіть макогоном, поки оболонки зерен не відшаруються. Знову промийте пшеницю і замочіть на ніч у холодній воді.
  2. Вранці залийте свіжою водою і варіть її на найменшому вогні до м'якості, періодично помішуючи і за необхідності підливаючи воду. Можна перекласти пшеницю в горщик і томити в духовці, підливаючи воду.
  3. Поки вариться пшениця, залийте окропом мак і залиште на 1 годину. Потім воду злийте, додайте трохи цукру і розітріть мак до білого в глиняному горщику.
  4. Родзинки помийте, залийте окропом хвилин на 20, щоб родзинки набрякли, потім воду відцідіть. Мед трохи розведіть кип'яченою водою.
  5. Змішайте зварену пшеницю, товчений мак, родзинки, горіхи і розведений мед. Кутя не повинна зберігатися довго, оскільки мед може заграти. Зберігайте її без меду, а мед додавайте незадовго перед подачею до столу.

Пісний борщ

54_ls.1542138712_01 [LS_TEXT] Борщ без м'яса [/ LS_TEXT] [LS_SOURCE] Фото: depositphotos.com [/ LS_SOURCE]

Час приготування:

  • 1,5 години

Інгредієнти:

  • 3-4 картоплини
  • 300 г свіжої капусти
  • 1 морква
  • 1 цибулина
  • 1 буряк
  • 1 ст. л. томатної пасти
  • 3-4 зубчики часнику
  • 1 лавровий лист
  • рослинна олія
  • чорний перець горошком
  • сіль

Спосіб приготування:

  1. Картоплю нарізати кубиками, капусту нашаткувати, моркву і буряк натерти на крупній тертці, цибулю нарізати дрібними кубиками.
  2. У киплячу підсолену воду покласти картоплю, через 5 хвилин капусту, лавровий лист і перець горошком і проварити на середньому вогні.
  3. Тим часом підсмажити буряк, моркву і цибулю на рослинній олії, прикрити кришкою і тушкувати на повільному вогні, додавши трохи яблучного оцту або лимонної кислоти і томатну пасту.
  4. Готові овочі перекласти в каструлю і варити борщ до готовності. Дати настоятися і подавати з розтертим часником.

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Голубці з рибною начинкою

depositphotos_2015_898787 [LS_TEXT] Пісні голубці [/ LS_TEXT] [LS_SOURCE] Фото: depositphotos.com [/ LS_SOURCE]

Час приготування:

  • 2 години

Інгредієнти:

  • листя савойської капусти
  • 400 г філе судака
  • 2-3 ст. л. рослинної олії
  • 1 велика морква
  • 1 цибулина
  • 1 ст. л. панірувальних сухарів
  • сіль
  • мелений перець
  • мелений коріандр

Спосіб приготування:

  1. Довести воду до кипіння у великій каструлі. Додати листя савойської капусти однакового розміру і відварити їх протягом 3 хвилин. Потім відкинути на друшляк і промити холодною водою.
  2. Цибулю і моркву почистити. Цибулю подрібнити, моркву натерти на крупній тертці. Обсмажити овочі на сковороді з рослинним маслом.
  3. Філе судака пропустити через м'ясорубку. Додати половину смажених овочів, панірувальні сухарі і сіль.
  4. Викласти начинку на капустяні листки і сформувати голубці. Викласти в сотейник, додати моркву з цибулею. Приправити меленим коріандром і посолити.
  5. Залити водою або овочевим бульйоном, за бажанням додати ложку томатної пасти. Тушкувати на слабкому вогні близько години.
  6. Подавати голубці разом з хлібом.

Тушкована зелена квасоля з помідорами і часником

depositphotos_2015_6896877 [LS_TEXT] Стручкова квасоля з томатами [/ LS_TEXT] [LS_SOURCE] Фото: depositphotos.com [/ LS_SOURCE]

Час приготування:

  • 30 хвилин

Інгредієнти:

  • 200 г замороженої стручкової квасолі
  • 20 помідорів чері
  • 1 зубчик часнику
  • 30 г очищених горіхів
  • 1 ч. л. кунжутного насіння
  • 4 ст. л. рослинної олії
  • Перець чорний
  • сіль
  • орегано
  • мелений мускатний горіх

Спосіб приготування:

  1. Розігріти рослинне масло на сковороді. Додати розрізаний поперек навпіл часник і смажити 2-3 хвилини.
  2. Прибрати часник, додати цілі помідори черрі і, швидко помішуючи, обсмажити їх протягом хвилини, поки не почне тріскатися шкірка.
  3. Додати розморожену зелену квасолю. Посолити, додати орегано і мускатний горіх. Готувати ще 3-4 хвилини, постійно помішуючи.
  4. На окремій сухій сковороді обсмажити нарізані горіхи.
  5. Викласти на пласку тарілку квасолю і черрі, посипати горіхами і кунжутним насінням.

Смажена риба з цибулею

depositphotos_2015_458777 [LS_TEXT] Смажена риба з цибулею [/ LS_TEXT] [LS_SOURCE] Фото: depositphotos.com [/ LS_SOURCE]

Час приготування:

  • 30 хвилин

Інгредієнти:

  • 2 тушки білої риби (хека, минтая, тріски)
  • 50 г борошна
  • сіль
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • 2 цибулини
  • рослинна олія

Спосіб приготування:

  1. Рибу за необхідності розморозити. Почистити, відрізати голову і зябра, випатрати і промити. Гострим ножем зробити розріз уздовж хребтової кістки і видалити хребет.
  2. Натерти рибу сіллю і скропити лимонним соком.
  3. Розігріти сковороду з рослинним маслом, обваляти рибу в борошні і викласти в сковороду. Обсмажити з двох сторін. Готове філе перекласти на тарілку.
  4. Цибулю почистити, нарізати кільцями, додати його в сковороду і обсмажити на розігрітій олії до м'якості.
  5. Подавати рибу зі смаженою цибулею і відвареною картоплею.

Вареники з картоплею та грибами

depositphotos_2015_348755 [LS_TEXT] Вареники з картоплею та грибами [/ LS_TEXT] [LS_SOURCE] Фото: depositphotos.com [/ LS_SOURCE]

Час приготування:

  • 1 година

Інгредієнти:

  • 500 г борошна
  • 200 мл крижаної води
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • дрібка солі
  • 500 г картоплі
  • 250 г грибів
  • 2 цибулини
  • спеції
  • рослинна олія

Спосіб приготування:

  1. Змішати борошно, воду, оливкову олію і сіль. Замісити еластичне тісто, загорнути його в плівку, поки готується начинка.
  2. Очистити картоплю, відварити її до готовності в підсоленій воді і зробити пюре (якщо виходить сухуватим, додати трохи оливкової або рослинної олії).
  3. Посмажити на сковорідці нарізані гриби з однією подрібненою цибулиною протягом 10-15 хвилин. Перемішати з картоплею, остудити. Приправити до смаку.
  4. Розкачати тісто, вирізати з нього кружечки склянкою. Викласти зверху начинку і позащипувати краї.
  5. Опустити вареники в киплячу підсолену воду, варити на слабкому вогні 5-7 хвилин після закипання.
  6. Подавати пісні вареники разом зі смаженою цибулею.

Вінегрет з яблуком

91_ls.1539702696 [LS_TEXT] Пісний вінегрет [/ LS_TEXT] [LS_SOURCE] Фото: depositphotos.com [/ LS_SOURCE]

Час приготування:

  • більше 3-х годин

Інгредієнти:

  • 1 банка консервованого зеленого горошку або білої квасолі
  • 2 великі буряки
  • 6 маринованих огірків
  • 3 середні морквини
  • 3 великі картоплини
  • 1 цибулина
  • 2 зелених кислих яблука
  • 50 мл кукурудзяної, соняшникової або лляної олії
  • сіль перець

Спосіб приготування:

  1. Буряк, моркву і картоплю окремо відварити в шкірці. Остудити, почистити і нарізати кубиками разом з цибулею.
  2. Обчищені яблука і огірки нарізати кубиками або натерти на крупній тертці.
  3. Перемішати в мисці всі інгредієнти. Додати сіль і перець за смаком, заправити рослинною олією.
  4. Поставити вінегрет на кілька годин в холодильник, щоб він настоявся. Подавати разом з чорним хлібом.

Салат з капусти з яблуком

depositphotos_2015_346655 [LS_TEXT] Салат з капусти і яблук [/ LS_TEXT] [LS_SOURCE] Фото: depositphotos.com [/ LS_SOURCE]

Час приготування:

  • 30 хвилин

Інгредієнти:

  • 1/2 качана червоної капусти
  • 1 морква
  • 1 кисле зелене яблуко
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • сіль, мелений перець

Спосіб приготування:

  1. Капусту помити і тонко нашаткувати, злегка пом'яти руками.
  2. Моркву помити, обчистити і натерти тонкою соломкою. Яблуко помити, нарізати невеликими кубиками.
  3. Змішати всі інгредієнти в мисці. Збити віночком оливкову олію і лимонний сік; посолити і поперчити. Полити готовою заправкою салат.

Грибна ікра з овочами

30_ls.1543485740 [LS_TEXT] Пісна грибна ікра [/ LS_TEXT] [LS_SOURCE] Фото: depositphotos.com [/ LS_SOURCE]

Час приготування:

  • 40 хвилин

Інгредієнти:

  • 300 г печериць
  • 400 г моркви
  • 1 маленький солоний огірок
  • 200 г цибулі
  • 120 г пагонів молодої спаржі (можна замінити стручкової квасолею)
  • 3 зубчики часнику
  • чорний мелений перець
  • мелений кайенський перець
  • сіль
  • 1/3 склянки рослинної олії

Спосіб приготування:

  1. Цибулю обчистити і нарізати невеликими кубиками. Гриби довільно нарізати. Моркву обчистити і нарізати кружальцями. Спаржеві пагони розрубати на 4 частини. Часник дрібно порубати.
  2. Спаржу відварити в підсоленій воді протягом 2 хвилин, промити під холодною проточною водою. Моркву теж відварити до готовності і промити. Відкинути овочі на сито.
  3. Налити в сковороду половину олії і обсмажити цибулю і часник до золотистого кольору. Додати олію, що залишилася і гриби, готувати до випаровування рідини.
  4. Додати відварену моркву, спаржу і дрібно порізаний солоний огірок. Посолити, поперчити за смаком. Готувати близько хвилини, помішуючи. Остудити.
  5. Подрібнити всі інгредієнти за допомогою блендера. Готову закуску подавати разом з хлібом.

Запечені яблука з начинкою

8_ls.1541598405 [LS_TEXT] Фаршировані яблука [/ LS_TEXT] [LS_SOURCE] Фото: depositphotos.com [/ LS_SOURCE]

Час приготування:

  • 40 хвилин

Інгредієнти:

  • 4 великих яблука
  • 100 г родзинок
  • Жменя горіхів (волоських, кешью, фундука або будь-яких інших)
  • цукор, кориця, мед – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Промити яблука і видалити серцевину разом з насінням.
  2. Викласти яблука на форму для запікання і наповнити попередньо вимочені родзинками, горіхами, медом, цукром і корицею.
  3. Поставити в духовку і запікати протягом 20-30 хвилин за температури 180 °С.

Монастирський кавовий пиріг

85_ls.1542721715 [LS_TEXT] Кавовий пиріг [/ LS_TEXT] [LS_SOURCE] Фото: depositphotos.com [/ LS_SOURCE]

Час приготування:

  • 1,5 години

Інгредієнти:

  • 250 мл окропу
  • 2 ч. л. розчинної кави
  • 300 г борошна
  • 200 г цукру
  • 200 г меду
  • 100 г волоських горіхів
  • 1 ч. л. соди
  • сіль

Спосіб приготування:

  1. В окропі розчинити каву, цукор і мед. Всипати просіяне борошно, соду, сіль і перемішати. Додати половинки волоських горіхів, ще раз перемішати.
  2. Форму діаметром 26 см змастити олією і злегка присипати борошном, вилити тісто у форму. Випікати 55 хвилин за температури 170 °С.
  3. Готовий пиріг вийняти з форми, охолодити на решітці. Розрізати, коли повністю охолоне.

Узвар

8181075307e4ce9d8c5748e78b8fea32 [LS_TEXT] Узвар із сухофруктів [/ LS_TEXT] [LS_SOURCE] Фото: depositphotos.com [/ LS_SOURCE]

Час приготування:

  • 40 хвилин

Інгредієнти:

  • 1/2 склянки в'яленого чорносливу
  • 4 літри води
  • 4 ст. л. гранатового сиропу
  • 2 зелені яблука
  • 1/2 склянки цукру
  • 250 г в'ялених абрикосів
  • 100 г сушених яблук
  • 1/2 склянки темних родзинок
  • 1/2 склянки в'яленої журавлини

Спосіб приготування:

  1. Всі сухофрукти вимити і відкинути на сито.
  2. Яблука нарізати великими часточками.
  3. Налити у велику каструлю води, дати закипіти. Додати сухофрукти, нарізані яблука і гранатовий сироп. Варити після закипання 15-20 хвилин.
  4. Прибрати сухофрукти з компоту, покласти цукор і готувати ще 5 хвилин.
  5. Остудити і процідити компот. Подавати холодним. Можна подати з вареними фруктами.

Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептами святкової випічки на Різдво-2021.

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Джерело: Сьогодні
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