Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу
На чолі столу на Свят-вечір обов'язково повинна бути кутя
Святвечір, або Святий вечір, – це переддень свята Різдва Христового. За традицією, щороку 6 січня православні християни готують 12 пісних страв – за кількістю апостолів.
Щойно на небі з'являється перша зірка, вся сім'я сідає за стіл, читає молитву і приступає до урочистої трапези. Пропонуємо вашій увазі рецепти пісних страв на Святвечір .
Кутя з пшениці
Час приготування:
- більше 3-х годин
Інгредієнти:
- 1 стакан пшениці
- 4 склянки води
- Мак – за смаком
- подрібнені горіхи
- 1/4 склянки родзинок
- 2-4 ст. ложки меду
- окремо кип'ячена вода для розведення меду
Спосіб приготування:
- Переберіть зерна пшениці, промийте їх і висушіть в теплій, але не гарячій духовці. Коли пшениця просохне, злегка побризкайте її водою, покладіть в полотняний мішечок або ступку і товчіть макогоном, поки оболонки зерен не відшаруються. Знову промийте пшеницю і замочіть на ніч у холодній воді.
- Вранці залийте свіжою водою і варіть її на найменшому вогні до м'якості, періодично помішуючи і за необхідності підливаючи воду. Можна перекласти пшеницю в горщик і томити в духовці, підливаючи воду.
- Поки вариться пшениця, залийте окропом мак і залиште на 1 годину. Потім воду злийте, додайте трохи цукру і розітріть мак до білого в глиняному горщику.
- Родзинки помийте, залийте окропом хвилин на 20, щоб родзинки набрякли, потім воду відцідіть. Мед трохи розведіть кип'яченою водою.
- Змішайте зварену пшеницю, товчений мак, родзинки, горіхи і розведений мед. Кутя не повинна зберігатися довго, оскільки мед може заграти. Зберігайте її без меду, а мед додавайте незадовго перед подачею до столу.
Пісний борщ
Час приготування:
- 1,5 години
Інгредієнти:
- 3-4 картоплини
- 300 г свіжої капусти
- 1 морква
- 1 цибулина
- 1 буряк
- 1 ст. л. томатної пасти
- 3-4 зубчики часнику
- 1 лавровий лист
- рослинна олія
- чорний перець горошком
- сіль
Спосіб приготування:
- Картоплю нарізати кубиками, капусту нашаткувати, моркву і буряк натерти на крупній тертці, цибулю нарізати дрібними кубиками.
- У киплячу підсолену воду покласти картоплю, через 5 хвилин капусту, лавровий лист і перець горошком і проварити на середньому вогні.
- Тим часом підсмажити буряк, моркву і цибулю на рослинній олії, прикрити кришкою і тушкувати на повільному вогні, додавши трохи яблучного оцту або лимонної кислоти і томатну пасту.
- Готові овочі перекласти в каструлю і варити борщ до готовності. Дати настоятися і подавати з розтертим часником.
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Голубці з рибною начинкою
Час приготування:
- 2 години
Інгредієнти:
- листя савойської капусти
- 400 г філе судака
- 2-3 ст. л. рослинної олії
- 1 велика морква
- 1 цибулина
- 1 ст. л. панірувальних сухарів
- сіль
- мелений перець
- мелений коріандр
Спосіб приготування:
- Довести воду до кипіння у великій каструлі. Додати листя савойської капусти однакового розміру і відварити їх протягом 3 хвилин. Потім відкинути на друшляк і промити холодною водою.
- Цибулю і моркву почистити. Цибулю подрібнити, моркву натерти на крупній тертці. Обсмажити овочі на сковороді з рослинним маслом.
- Філе судака пропустити через м'ясорубку. Додати половину смажених овочів, панірувальні сухарі і сіль.
- Викласти начинку на капустяні листки і сформувати голубці. Викласти в сотейник, додати моркву з цибулею. Приправити меленим коріандром і посолити.
- Залити водою або овочевим бульйоном, за бажанням додати ложку томатної пасти. Тушкувати на слабкому вогні близько години.
- Подавати голубці разом з хлібом.
Тушкована зелена квасоля з помідорами і часником
Час приготування:
- 30 хвилин
Інгредієнти:
- 200 г замороженої стручкової квасолі
- 20 помідорів чері
- 1 зубчик часнику
- 30 г очищених горіхів
- 1 ч. л. кунжутного насіння
- 4 ст. л. рослинної олії
- Перець чорний
- сіль
- орегано
- мелений мускатний горіх
Спосіб приготування:
- Розігріти рослинне масло на сковороді. Додати розрізаний поперек навпіл часник і смажити 2-3 хвилини.
- Прибрати часник, додати цілі помідори черрі і, швидко помішуючи, обсмажити їх протягом хвилини, поки не почне тріскатися шкірка.
- Додати розморожену зелену квасолю. Посолити, додати орегано і мускатний горіх. Готувати ще 3-4 хвилини, постійно помішуючи.
- На окремій сухій сковороді обсмажити нарізані горіхи.
- Викласти на пласку тарілку квасолю і черрі, посипати горіхами і кунжутним насінням.
Смажена риба з цибулею
Час приготування:
- 30 хвилин
Інгредієнти:
- 2 тушки білої риби (хека, минтая, тріски)
- 50 г борошна
- сіль
- 1 ст. л. лимонного соку
- 2 цибулини
- рослинна олія
Спосіб приготування:
- Рибу за необхідності розморозити. Почистити, відрізати голову і зябра, випатрати і промити. Гострим ножем зробити розріз уздовж хребтової кістки і видалити хребет.
- Натерти рибу сіллю і скропити лимонним соком.
- Розігріти сковороду з рослинним маслом, обваляти рибу в борошні і викласти в сковороду. Обсмажити з двох сторін. Готове філе перекласти на тарілку.
- Цибулю почистити, нарізати кільцями, додати його в сковороду і обсмажити на розігрітій олії до м'якості.
- Подавати рибу зі смаженою цибулею і відвареною картоплею.
Вареники з картоплею та грибами
Час приготування:
- 1 година
Інгредієнти:
- 500 г борошна
- 200 мл крижаної води
- 2 ст. л. оливкової олії
- дрібка солі
- 500 г картоплі
- 250 г грибів
- 2 цибулини
- спеції
- рослинна олія
Спосіб приготування:
- Змішати борошно, воду, оливкову олію і сіль. Замісити еластичне тісто, загорнути його в плівку, поки готується начинка.
- Очистити картоплю, відварити її до готовності в підсоленій воді і зробити пюре (якщо виходить сухуватим, додати трохи оливкової або рослинної олії).
- Посмажити на сковорідці нарізані гриби з однією подрібненою цибулиною протягом 10-15 хвилин. Перемішати з картоплею, остудити. Приправити до смаку.
- Розкачати тісто, вирізати з нього кружечки склянкою. Викласти зверху начинку і позащипувати краї.
- Опустити вареники в киплячу підсолену воду, варити на слабкому вогні 5-7 хвилин після закипання.
- Подавати пісні вареники разом зі смаженою цибулею.
Вінегрет з яблуком
Час приготування:
- більше 3-х годин
Інгредієнти:
- 1 банка консервованого зеленого горошку або білої квасолі
- 2 великі буряки
- 6 маринованих огірків
- 3 середні морквини
- 3 великі картоплини
- 1 цибулина
- 2 зелених кислих яблука
- 50 мл кукурудзяної, соняшникової або лляної олії
- сіль перець
Спосіб приготування:
- Буряк, моркву і картоплю окремо відварити в шкірці. Остудити, почистити і нарізати кубиками разом з цибулею.
- Обчищені яблука і огірки нарізати кубиками або натерти на крупній тертці.
- Перемішати в мисці всі інгредієнти. Додати сіль і перець за смаком, заправити рослинною олією.
- Поставити вінегрет на кілька годин в холодильник, щоб він настоявся. Подавати разом з чорним хлібом.
Салат з капусти з яблуком
Час приготування:
- 30 хвилин
Інгредієнти:
- 1/2 качана червоної капусти
- 1 морква
- 1 кисле зелене яблуко
- 3 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. лимонного соку
- сіль, мелений перець
Спосіб приготування:
- Капусту помити і тонко нашаткувати, злегка пом'яти руками.
- Моркву помити, обчистити і натерти тонкою соломкою. Яблуко помити, нарізати невеликими кубиками.
- Змішати всі інгредієнти в мисці. Збити віночком оливкову олію і лимонний сік; посолити і поперчити. Полити готовою заправкою салат.
Грибна ікра з овочами
Час приготування:
- 40 хвилин
Інгредієнти:
- 300 г печериць
- 400 г моркви
- 1 маленький солоний огірок
- 200 г цибулі
- 120 г пагонів молодої спаржі (можна замінити стручкової квасолею)
- 3 зубчики часнику
- чорний мелений перець
- мелений кайенський перець
- сіль
- 1/3 склянки рослинної олії
Спосіб приготування:
- Цибулю обчистити і нарізати невеликими кубиками. Гриби довільно нарізати. Моркву обчистити і нарізати кружальцями. Спаржеві пагони розрубати на 4 частини. Часник дрібно порубати.
- Спаржу відварити в підсоленій воді протягом 2 хвилин, промити під холодною проточною водою. Моркву теж відварити до готовності і промити. Відкинути овочі на сито.
- Налити в сковороду половину олії і обсмажити цибулю і часник до золотистого кольору. Додати олію, що залишилася і гриби, готувати до випаровування рідини.
- Додати відварену моркву, спаржу і дрібно порізаний солоний огірок. Посолити, поперчити за смаком. Готувати близько хвилини, помішуючи. Остудити.
- Подрібнити всі інгредієнти за допомогою блендера. Готову закуску подавати разом з хлібом.
Запечені яблука з начинкою
Час приготування:
- 40 хвилин
Інгредієнти:
- 4 великих яблука
- 100 г родзинок
- Жменя горіхів (волоських, кешью, фундука або будь-яких інших)
- цукор, кориця, мед – за смаком
Спосіб приготування:
- Промити яблука і видалити серцевину разом з насінням.
- Викласти яблука на форму для запікання і наповнити попередньо вимочені родзинками, горіхами, медом, цукром і корицею.
- Поставити в духовку і запікати протягом 20-30 хвилин за температури 180 °С.
Монастирський кавовий пиріг
Час приготування:
- 1,5 години
Інгредієнти:
- 250 мл окропу
- 2 ч. л. розчинної кави
- 300 г борошна
- 200 г цукру
- 200 г меду
- 100 г волоських горіхів
- 1 ч. л. соди
- сіль
Спосіб приготування:
- В окропі розчинити каву, цукор і мед. Всипати просіяне борошно, соду, сіль і перемішати. Додати половинки волоських горіхів, ще раз перемішати.
- Форму діаметром 26 см змастити олією і злегка присипати борошном, вилити тісто у форму. Випікати 55 хвилин за температури 170 °С.
- Готовий пиріг вийняти з форми, охолодити на решітці. Розрізати, коли повністю охолоне.
Узвар
Час приготування:
- 40 хвилин
Інгредієнти:
- 1/2 склянки в'яленого чорносливу
- 4 літри води
- 4 ст. л. гранатового сиропу
- 2 зелені яблука
- 1/2 склянки цукру
- 250 г в'ялених абрикосів
- 100 г сушених яблук
- 1/2 склянки темних родзинок
- 1/2 склянки в'яленої журавлини
Спосіб приготування:
- Всі сухофрукти вимити і відкинути на сито.
- Яблука нарізати великими часточками.
- Налити у велику каструлю води, дати закипіти. Додати сухофрукти, нарізані яблука і гранатовий сироп. Варити після закипання 15-20 хвилин.
- Прибрати сухофрукти з компоту, покласти цукор і готувати ще 5 хвилин.
- Остудити і процідити компот. Подавати холодним. Можна подати з вареними фруктами.
Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептами святкової випічки на Різдво-2021.
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