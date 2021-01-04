Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

На чолі столу на Свят-вечір обов'язково повинна бути кутя

Святвечір, або Святий вечір, – це переддень свята Різдва Христового. За традицією, щороку 6 січня православні християни готують 12 пісних страв – за кількістю апостолів.

Щойно на небі з'являється перша зірка, вся сім'я сідає за стіл, читає молитву і приступає до урочистої трапези. Пропонуємо вашій увазі рецепти пісних страв на Святвечір .

Кутя з пшениці

Час приготування:

більше 3-х годин

Інгредієнти:

1 стакан пшениці

4 склянки води

Мак – за смаком

подрібнені горіхи

1/4 склянки родзинок

2-4 ст. ложки меду

окремо кип'ячена вода для розведення меду

Спосіб приготування:

Переберіть зерна пшениці, промийте їх і висушіть в теплій, але не гарячій духовці. Коли пшениця просохне, злегка побризкайте її водою, покладіть в полотняний мішечок або ступку і товчіть макогоном, поки оболонки зерен не відшаруються. Знову промийте пшеницю і замочіть на ніч у холодній воді. Вранці залийте свіжою водою і варіть її на найменшому вогні до м'якості, періодично помішуючи і за необхідності підливаючи воду. Можна перекласти пшеницю в горщик і томити в духовці, підливаючи воду. Поки вариться пшениця, залийте окропом мак і залиште на 1 годину. Потім воду злийте, додайте трохи цукру і розітріть мак до білого в глиняному горщику. Родзинки помийте, залийте окропом хвилин на 20, щоб родзинки набрякли, потім воду відцідіть. Мед трохи розведіть кип'яченою водою. Змішайте зварену пшеницю, товчений мак, родзинки, горіхи і розведений мед. Кутя не повинна зберігатися довго, оскільки мед може заграти. Зберігайте її без меду, а мед додавайте незадовго перед подачею до столу.

Пісний борщ

Час приготування:

1,5 години

Інгредієнти:

3-4 картоплини

300 г свіжої капусти

1 морква

1 цибулина

1 буряк

1 ст. л. томатної пасти

3-4 зубчики часнику

1 лавровий лист

рослинна олія

чорний перець горошком

сіль

Спосіб приготування:

Картоплю нарізати кубиками, капусту нашаткувати, моркву і буряк натерти на крупній тертці, цибулю нарізати дрібними кубиками. У киплячу підсолену воду покласти картоплю, через 5 хвилин капусту, лавровий лист і перець горошком і проварити на середньому вогні. Тим часом підсмажити буряк, моркву і цибулю на рослинній олії, прикрити кришкою і тушкувати на повільному вогні, додавши трохи яблучного оцту або лимонної кислоти і томатну пасту. Готові овочі перекласти в каструлю і варити борщ до готовності. Дати настоятися і подавати з розтертим часником.

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Голубці з рибною начинкою

Час приготування:

2 години

Інгредієнти:

листя савойської капусти

400 г філе судака

2-3 ст. л. рослинної олії

1 велика морква

1 цибулина

1 ст. л. панірувальних сухарів

сіль

мелений перець

мелений коріандр

Спосіб приготування:

Довести воду до кипіння у великій каструлі. Додати листя савойської капусти однакового розміру і відварити їх протягом 3 хвилин. Потім відкинути на друшляк і промити холодною водою. Цибулю і моркву почистити. Цибулю подрібнити, моркву натерти на крупній тертці. Обсмажити овочі на сковороді з рослинним маслом. Філе судака пропустити через м'ясорубку. Додати половину смажених овочів, панірувальні сухарі і сіль. Викласти начинку на капустяні листки і сформувати голубці. Викласти в сотейник, додати моркву з цибулею. Приправити меленим коріандром і посолити. Залити водою або овочевим бульйоном, за бажанням додати ложку томатної пасти. Тушкувати на слабкому вогні близько години. Подавати голубці разом з хлібом.

Тушкована зелена квасоля з помідорами і часником

Час приготування:

30 хвилин

Інгредієнти:

200 г замороженої стручкової квасолі

20 помідорів чері

1 зубчик часнику

30 г очищених горіхів

1 ч. л. кунжутного насіння

4 ст. л. рослинної олії

Перець чорний

сіль

орегано

мелений мускатний горіх

Спосіб приготування:

Розігріти рослинне масло на сковороді. Додати розрізаний поперек навпіл часник і смажити 2-3 хвилини. Прибрати часник, додати цілі помідори черрі і, швидко помішуючи, обсмажити їх протягом хвилини, поки не почне тріскатися шкірка. Додати розморожену зелену квасолю. Посолити, додати орегано і мускатний горіх. Готувати ще 3-4 хвилини, постійно помішуючи. На окремій сухій сковороді обсмажити нарізані горіхи. Викласти на пласку тарілку квасолю і черрі, посипати горіхами і кунжутним насінням.

Смажена риба з цибулею

Час приготування:

30 хвилин

Інгредієнти:

2 тушки білої риби (хека, минтая, тріски)

50 г борошна

сіль

1 ст. л. лимонного соку

2 цибулини

рослинна олія

Спосіб приготування:

Рибу за необхідності розморозити. Почистити, відрізати голову і зябра, випатрати і промити. Гострим ножем зробити розріз уздовж хребтової кістки і видалити хребет. Натерти рибу сіллю і скропити лимонним соком. Розігріти сковороду з рослинним маслом, обваляти рибу в борошні і викласти в сковороду. Обсмажити з двох сторін. Готове філе перекласти на тарілку. Цибулю почистити, нарізати кільцями, додати його в сковороду і обсмажити на розігрітій олії до м'якості. Подавати рибу зі смаженою цибулею і відвареною картоплею.

Вареники з картоплею та грибами

Час приготування:

1 година

Інгредієнти:

500 г борошна

200 мл крижаної води

2 ст. л. оливкової олії

дрібка солі

500 г картоплі

250 г грибів

2 цибулини

спеції

рослинна олія

Спосіб приготування:

Змішати борошно, воду, оливкову олію і сіль. Замісити еластичне тісто, загорнути його в плівку, поки готується начинка. Очистити картоплю, відварити її до готовності в підсоленій воді і зробити пюре (якщо виходить сухуватим, додати трохи оливкової або рослинної олії). Посмажити на сковорідці нарізані гриби з однією подрібненою цибулиною протягом 10-15 хвилин. Перемішати з картоплею, остудити. Приправити до смаку. Розкачати тісто, вирізати з нього кружечки склянкою. Викласти зверху начинку і позащипувати краї. Опустити вареники в киплячу підсолену воду, варити на слабкому вогні 5-7 хвилин після закипання. Подавати пісні вареники разом зі смаженою цибулею.

Вінегрет з яблуком

Час приготування:

більше 3-х годин

Інгредієнти:

1 банка консервованого зеленого горошку або білої квасолі

2 великі буряки

6 маринованих огірків

3 середні морквини

3 великі картоплини

1 цибулина

2 зелених кислих яблука

50 мл кукурудзяної, соняшникової або лляної олії

сіль перець

Спосіб приготування:

Буряк, моркву і картоплю окремо відварити в шкірці. Остудити, почистити і нарізати кубиками разом з цибулею. Обчищені яблука і огірки нарізати кубиками або натерти на крупній тертці. Перемішати в мисці всі інгредієнти. Додати сіль і перець за смаком, заправити рослинною олією. Поставити вінегрет на кілька годин в холодильник, щоб він настоявся. Подавати разом з чорним хлібом.

Салат з капусти з яблуком

Час приготування:

30 хвилин

Інгредієнти:

1/2 качана червоної капусти

1 морква

1 кисле зелене яблуко

3 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. лимонного соку

сіль, мелений перець

Спосіб приготування:

Капусту помити і тонко нашаткувати, злегка пом'яти руками. Моркву помити, обчистити і натерти тонкою соломкою. Яблуко помити, нарізати невеликими кубиками. Змішати всі інгредієнти в мисці. Збити віночком оливкову олію і лимонний сік; посолити і поперчити. Полити готовою заправкою салат.

Грибна ікра з овочами

Час приготування:

40 хвилин

Інгредієнти:

300 г печериць

400 г моркви

1 маленький солоний огірок

200 г цибулі

120 г пагонів молодої спаржі (можна замінити стручкової квасолею)

3 зубчики часнику

чорний мелений перець

мелений кайенський перець

сіль

1/3 склянки рослинної олії

Спосіб приготування:

Цибулю обчистити і нарізати невеликими кубиками. Гриби довільно нарізати. Моркву обчистити і нарізати кружальцями. Спаржеві пагони розрубати на 4 частини. Часник дрібно порубати. Спаржу відварити в підсоленій воді протягом 2 хвилин, промити під холодною проточною водою. Моркву теж відварити до готовності і промити. Відкинути овочі на сито. Налити в сковороду половину олії і обсмажити цибулю і часник до золотистого кольору. Додати олію, що залишилася і гриби, готувати до випаровування рідини. Додати відварену моркву, спаржу і дрібно порізаний солоний огірок. Посолити, поперчити за смаком. Готувати близько хвилини, помішуючи. Остудити. Подрібнити всі інгредієнти за допомогою блендера. Готову закуску подавати разом з хлібом.

Запечені яблука з начинкою

Час приготування:

40 хвилин

Інгредієнти:

4 великих яблука

100 г родзинок

Жменя горіхів (волоських, кешью, фундука або будь-яких інших)

цукор, кориця, мед – за смаком

Спосіб приготування:

Промити яблука і видалити серцевину разом з насінням. Викласти яблука на форму для запікання і наповнити попередньо вимочені родзинками, горіхами, медом, цукром і корицею. Поставити в духовку і запікати протягом 20-30 хвилин за температури 180 °С.

Монастирський кавовий пиріг

Час приготування:

1,5 години

Інгредієнти:

250 мл окропу

2 ч. л. розчинної кави

300 г борошна

200 г цукру

200 г меду

100 г волоських горіхів

1 ч. л. соди

сіль

Спосіб приготування:

В окропі розчинити каву, цукор і мед. Всипати просіяне борошно, соду, сіль і перемішати. Додати половинки волоських горіхів, ще раз перемішати. Форму діаметром 26 см змастити олією і злегка присипати борошном, вилити тісто у форму. Випікати 55 хвилин за температури 170 °С. Готовий пиріг вийняти з форми, охолодити на решітці. Розрізати, коли повністю охолоне.

Узвар

Час приготування:

40 хвилин

Інгредієнти:

1/2 склянки в'яленого чорносливу

4 літри води

4 ст. л. гранатового сиропу

2 зелені яблука

1/2 склянки цукру

250 г в'ялених абрикосів

100 г сушених яблук

1/2 склянки темних родзинок

1/2 склянки в'яленої журавлини

Спосіб приготування:

Всі сухофрукти вимити і відкинути на сито. Яблука нарізати великими часточками. Налити у велику каструлю води, дати закипіти. Додати сухофрукти, нарізані яблука і гранатовий сироп. Варити після закипання 15-20 хвилин. Прибрати сухофрукти з компоту, покласти цукор і готувати ще 5 хвилин. Остудити і процідити компот. Подавати холодним. Можна подати з вареними фруктами.

Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептами святкової випічки на Різдво-2021.

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