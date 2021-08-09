Що потрібно купувати в серпні на ринку і в магазині

Коли, як не в серпні включати до свого раціону найкорисніші фрукти, ягоди та овочі. Абрикос зміцнює кістки, персик прекрасно впорається зі стресом, а баклажани підтримають нервову систему. Дієтолог Альона Гаврилюк назвала ще 9 найкорисніших продуктів, які потрібно обов'язково купувати в серпні. Всі ці овочі та фрукти доступні і цілком можуть замінити відомі суперфуди. А де купити продукти для пікніка за приємними цінами – дізнаєтеся з цього матеріалу.
Фрукти серпня
Сливи м'яко очистять шлунок, вони нормалізують діяльність шлунково-кишкового тракту. Слива збуджує апетит і підсилює перистальтику кишечника. Також вона корисна при атеросклерозі, зменшує холестеринові відкладення на стінках судин.
Абрикоси, крім великої кількості вітамінів і мінералів, – цінний продукт для підтримки здоров'я шкіри. М'якоть абрикосів робить шкіру пружною, зволоженою і захищає від передчасного старіння.
У персиках багато магнію і калію, які запобігають стресу і зберігають нервову систему, персики допоможуть заспокоїться від дратівливості.
Ягоди серпня
Ожина допоможе нормалізувати рівень цукру в крові, поліпшити травлення і зміцнити імунітет організму.
Лохина – неймовірно корисна ягода. Її наліт на шкірці є таким же корисним, як її шкірка і м'якоть. Лохина підтримує здоров'я серця і судин, здатна знижувати рівень цукру і холестерину, покращує роботу шлунково-кишкового тракту.
Чорна смородина – один з чемпіонів за концентрацією вітаміну С. Тому вона прекрасно стимулює імунітет. Відомі властивості смородини підтримувати здоров'я серця і судин.
Разом з цим, з'їдати більше 100 г чорної смородини на день не рекомендується. І краще після їжі. Чорниця може дратувати стінки шлунка.
Чорниця містить практично весь "оркестр" органічних кислот, що складається із щавлевої, лимонної, яблучної, молочної та інших. У ній є пектини, які очищують кишечник від шлаків і солей металів. При лікуванні кашлю беруть чорницю. Застосовують як самі ягоди, так і відвар з листя.
Свіжі ягоди чорниці допомагають при закрепах, сушені – при діареї.
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Овочі серпня
Баклажани. На їхній клітковині добре засівається і розмножується дружня нам мікрофлора кишечника і зменшуються явища дисбактеріозу. Баклажан потрібно їсти тим, кому необхідно підтримати роботу серцево-судинної системи. Овоч сприяє зменшенню холестеринових бляшок у стінках судин.
Кабачки і цукіні зменшують прояви целюліту. Все завдяки своїй здатності виводити з організму зайву рідину. Якщо ви схильні до набряків, то можна помітно схуднути навіть за добу, замінивши один з прийомів їжі на кабачкову страву.
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Лише один червоний болгарський перець забезпечить нас 150-170% рекомендованої добової норми вітаміну С. Червоний болгарський перець буде доречним і в профілактиці анемії, адже заліза він містить близько 4-5% від рекомендованої добової норми.
Перець містить велику кількість вітамінів групи В і фолієвої кислоти. Вживання фолієвої кислоти важливо під час вагітності.
Молода кукурудза добре очищує організм від шкідливих речовин і токсинів, що накопичилися. Зерна кукурудзи – прекрасний скраб для кишечника, вони допомагають його очистити.
До корисних овочів серпня можна приготувати халумі на мангалі. Рецепт дивіться у відео.
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