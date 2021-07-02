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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Що купувати на ринку і в магазині в липні

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
2 липня, 12:15
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Наприклад, персики допомагають збалансувати обмін речовин, агрус сприяє зниженню ваги, а селера і сік з неї – чудовий стимулятор шлункового соку, що дозволяє їжі засвоюватися швидше
Що потрібно купувати в липні
Що потрібно купувати в липні

Коли, як не в липні включати в свій раціон найкорисніші фрукти, ягоди та овочі. Абрикос зміцнює кістки, червона смородина нормалізує тиск, а баклажани підтримають нервову систему. Дієтолог Альона Гаврилюк назвала ще 12 найкорисніших продуктів, які потрібно обов'язково купувати в липні. Усі ці овочі й фрукти доступні та цілком можуть замінити відомі суперфуди. Якщо ви поки не придумали, як провести це літо з користю і емоціями, шукайте відповіді в нашому календарі лайфхаків.

Фрукти

Абрикоси зміцнюють кістки і уповільнюють старіння
Абрикоси зміцнюють кістки і уповільнюють старіння / Фото: Depositphotos

Абрикос

Від абрикосів маса користі: уповільнює старіння, насичує вологою, зміцнює кістки, зміцнює зір і імунітет. Але людям з діабетом варто бути обережними, у них міститься багато цукру.

Персик, ніктарін

Вміст заліза в персику вище, ніж у яблуках і грушах у 4-6 разів, це оздоровлює серце і допомагає збалансувати обмін речовин. Високий вміст у нектарина вітамінів А і С, а також антиоксидантів, позитивно вливає на шкіру, захищає її від зморшок і в'ялості, утримуючи в її клітинах вологу, запобігає розвитку ракових захворювань і грає хорошу роль в обміні речовин.

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Ягоди

В ожині багато антиоксидантів, вони захищають організм від ракових захворювань
В ожині багато антиоксидантів, вони захищають організм від ракових захворювань / Фото: freepik.com


Ожина, малина

В ожині багато антиоксидантів, які захищають організм від ракових захворювань. Ця ягода має протизапальну, очищувальну й жарознижувальну дію. А в чашці малини міститься багато (близько 14 мкг) фолієвої кислоти, тому вона дуже важлива для репродуктивної системи.

Чорниця, лохина

Чорницю, чорничні киселі та морси варто вживати для профілактики тромбозів і інфаркту міокарда. У чорниці найбільше антиоксидантів. Вони здатні зв'язувати вільні радикали та захищають від впливу клітини, знижуючи ризик утворення пухлин. Поліфеноли, велика кількість яких є в лохині, позитивно впливають на розкладання жирів і дуже впливають на число жирових клітин в тілі, знижуючи їх.

Смородина, агрус

Основна дія червоної смородини – нормалізація тиску і вплив на кровоносні судини, а чорна смородина знижує артеріальний тиск. Дослідження показують, що крім безлічі вітамінів і мінералів, вживання в їжу ягід агрусу може сприяти зниженню ваги і зменшувати загальну кількість калорій.

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Овочі

Кабачок виводить рідину з організму
Кабачок виводить рідину з організму / Фото: Depositphotos

Баклажани, кабачки, цукіні

Кабачок зменшує прояви целюліту і все завдяки своїй здатності виводити з організму зайву рідину. Якщо ви схильні до набряків, замініть один з прийомів їжі на кабачкову страву. Баклажан багатий вітамінами групи В, які відповідають за стан нервової системи. Багато хто вважає його натуральним антидепресантом.

Селера

У селері міститься величезна кількість вітаміну С, а також корисних амінокислот і мікроелементів. У ньому багато клітковини, вітамінів групи B. Сік селери є прекрасним стимулятором шлункового соку, що дозволяє їжі засвоюватися швидше.

Молода капуста

У молодій капусті міститься вітамін U. Він не синтезується організмом, може надходити тільки з їжею. Корисний компонент бере участь у регенерації клітин слизової оболонки шлунка, тому його називають противиразковим.

Коренеплоди

Коренеплоди неймовірно корисні для здоров'я. Багаті необхідними людині мінеральними речовинами і вітамінами, вони підвищують опірність організму до хвороб.

Зелень

Більшість вітамінів і мінералів, що є в зелені в дуже високих концентраціях, чудово засвоюються організмом людини. Хлорофіл, який міститься в зелені, є неймовірно корисним. Він відновлює мікрофлору організму. І ще покращує процес утворення та відновлення крові. Хлорофіл майже ідентичний за будовою з гемоглобіном.

З відео дізнаєтеся, чи може бути корисним бездріжджовий хліб.

Тут читайте про 8 гірких, але корисних продуктів.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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