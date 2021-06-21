Чилбир: яйця пашот по-турецьки для вихідного ранку
Кажуть, що чилбир їв ще султан Мурад 5-ть століть тому, він надавав йому сил у бою. Це яйця, зварені круто, що подаються з часниково-йогуртовим соусом і хрустким тостом, обсмаженим на вершковому маслі
Просто яйця, приготовлені в улюблений спосіб, або сир з йогуртом – найпоширеніші сніданки. А якщо взяти і об'єднати це все, а до них додати часник і гострий перець? Тоді у вас вийдуть яйця чилбир, одна з найвідоміших страв Туреччини. Сьогодні їй нараховують майже 5-ть століть. Колись чилбир підтримував дух султана Мурада в нелегких боях. Основа – це яйця пашот, які дуже просто приготувати. Решта – деталі, про які дізнаєтеся нижче. А от щоб не упустити жодну деталь і провести літні місяці яскраво – скористайтеся лайфхаками з нашого календаря літа.
Особливості подачі яєць чилбир
До них подається часниково-йогуртовий соус. Традиційно турецький йогурт, але його можна замінити грецьким. Подавати потрібно з підсмаженим на вершковому маслі хлібом або питою. Турецький чилбир не буде таким, якщо у вас немає пластівців червоного перцю.
Як приготувати чілбір
Інгредієнти з розрахунку 1 чашка – 240 мл
- 1 чашка жирного йогурту
- 1 ст. л. кропу, подрібненого
- 2 зубчики часнику, подрібнені в пасту
- сіль, чорний мелений перець
- 4 яйця
- 3 ст. л. вершкового масла
- 1 ч. л. пластівців червоного перцю
- теплий хліб або пита
Спосіб приготування
- Змішайте йогурт, кріп, часник, сіль і чорний мелений перець. Розкладіть на дві тарілки.
- Закип'ятіть 2 літри води, додайте сіль. Коли вода закипить, зменшіть вогонь і зваріть яйця пашот.
- Розтопіть вершкове масло, додайте пластівці червоного перцю і сіль.
- Додайте до йогурту яйця пашот, полийте розтопленим вершковим маслом і подавайте з теплим хлібом або питою.
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