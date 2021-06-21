Чилбир: яйця пашот по-турецьки для вихідного ранку

Кажуть, що чилбир їв ще султан Мурад 5-ть століть тому, він надавав йому сил у бою. Це яйця, зварені круто, що подаються з часниково-йогуртовим соусом і хрустким тостом, обсмаженим на вершковому маслі

Турецька яєчня чилбир Фото: instagram.com/papizzot/

Просто яйця, приготовлені в улюблений спосіб, або сир з йогуртом – найпоширеніші сніданки. А якщо взяти і об'єднати це все, а до них додати часник і гострий перець? Тоді у вас вийдуть яйця чилбир, одна з найвідоміших страв Туреччини. Сьогодні їй нараховують майже 5-ть століть. Колись чилбир підтримував дух султана Мурада в нелегких боях. Основа – це яйця пашот, які дуже просто приготувати. Решта – деталі, про які дізнаєтеся нижче. А от щоб не упустити жодну деталь і провести літні місяці яскраво – скористайтеся лайфхаками з нашого календаря літа.

Особливості подачі яєць чилбир

До них подається часниково-йогуртовий соус. Традиційно турецький йогурт, але його можна замінити грецьким. Подавати потрібно з підсмаженим на вершковому маслі хлібом або питою. Турецький чилбир не буде таким, якщо у вас немає пластівців червоного перцю.

Як приготувати чілбір

Інгредієнти з розрахунку 1 чашка – 240 мл

1 чашка жирного йогурту

1 ст. л. кропу, подрібненого

2 зубчики часнику, подрібнені в пасту

сіль, чорний мелений перець

4 яйця

3 ст. л. вершкового масла

1 ч. л. пластівців червоного перцю

теплий хліб або пита

Спосіб приготування

Змішайте йогурт, кріп, часник, сіль і чорний мелений перець. Розкладіть на дві тарілки. Закип'ятіть 2 літри води, додайте сіль. Коли вода закипить, зменшіть вогонь і зваріть яйця пашот. Розтопіть вершкове масло, додайте пластівці червоного перцю і сіль. Додайте до йогурту яйця пашот, полийте розтопленим вершковим маслом і подавайте з теплим хлібом або питою.

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