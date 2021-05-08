Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Чим здивувати маму – три смачні ідеї з різних країн

Сьогодні, 08:00

У День матері в США печуть лимонний бісквіт, в Нідерландах – пишні млинці, а в Британії пригощаються кексом "Симнель"

День матері відзначається всюди. Правда, в кожній країні для цього свята є своя дата. Цього року у нас – це 9 травня. І сьогодні ми всі вітатимемо своїх мам. Хтось подарунком, а хтось здивує приємним сюрпризом у вигляді сніданку або солодощів. Давайте дізнаємося, що і як готують на День матері в Нідерландах, Британії та США.

Британія: кекс "Симнель"

Фото: instagram.com/christinapoznyak/

Інгредієнти

  • 300 г марципану (можна замінити фруктами);
  • 175 г м'якого вершкового масла;
  • 175 г цукрової пудри;
  • 175 г борошна;
  • 3 великих яйця;
  • 2 ч. л. меленої кориці;
  • цедра одного апельсина і лимона;
  • 175 г темних родзинок;
  • 75 г білих родзинок;
  • 75 г сушених вишень;
  • 5 ст. л. абрикосового джему;
  • по щіпці мускатного горіха, солі, меленого імбирц, корици.

Спосіб приготування

  1. Збити вершкове масло з цукром. Вбити три яйця. Перемішати обидві маси.
  2. Змішати борошно, мускатний горіх, мелений імбир, корицю і сіль. Викласти в яєчну суміш. Перемішати до однорідності.
  3. Додати заздалегідь замочені сухофрукти, натерту цедру. Перемішати.
  4. Викласти борошняну масу в дві змащені олією форми для випікання.
  5. Поставити в розігріту до 160 °C духовку на 90 хвилин.
  6. Змастити коржі абрикосовим джемом і зібрати торт.
  7. Розкачати частину марципана в пласт. Вирізати коло, як площа коржа. Викласти на верхній корж, просочений джемом.
  8. Розкачати решту марципану в кульки. Розмістити по периметру торта. Змастити поверхню яйцем.
  9. Поставити в розігріту до 100 °C духовку на 2-3 хвилини. Прикрасити цукровою пудрою.

Нідерланди: соковитий пай із солодким або солоним топінгом

Фото: instagram.com/foodlies.nl/

Інгредієнти на 4 порції

  • 3 яйця;
  • 3/4 склянки молока;
  • 3 ст. л. розтопленого вершкового масла;
  • 1/2 склянки борошна;
  • 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю;
  • 1/2 ч. л. солі;
  • 1/2 ч. л. меленого чорного перцю.

Для начинки

  • Яєчня із шинкою і авокадо;
  • джем і вершки;
  • копчений лосось із зеленою цибулею і вершковим сиром.

Спосіб приготування

  1. Розігріти духовку до 220 °C, поставити в центр невелику глибоку сковороду (бажано чавунну) і залишити на 25 хвилин.
  2. Збити в блендері яйця на найвищій швидкості, доки вони не перетворяться на піну (приблизно одну хвилину). Влити молоко, додати дві столові ложки масла і збивати 30 секунд.
  3. Додати борошно, кукурудзяний крохмаль, сіль і перець і збивати до отримання однорідної маси.
  4. Витягнути сковороду з духовки і акуратно змастити всередині вершковим маслом. Щоб масло не встигло підгоріти, одразу вилити тісто в сковороду.
  5. Випікати в духовці 20-25 хвилин, доки тісто не стане повітряним і краї не підрум'яняться.
  6. Викласти зверху топінг за смаком.

США: лимонний бісквіт

Фото: instagram.com/vrednuha37/

Інгредієнти для бісквіта

  • Чотири яйця;
  • 120 г цукрового піску;
  • 30 г – лимонного соку;
  • цедра двох лимонів;
  • 30 г олії;
  • 120 г пшеничного борошна;
  • 20 г кукурудзяного крохмалю;
  • 10 г розпушувача;
  • дрібка куркуми.

Для пропитки

  • сік половини лимона;
  • 200 г води;
  • 50 г цукрового піску.

Для крему

  • 500 г м'якого сиру;
  • 50 г молока;
  • 100 г цукрової пудри.

Спосіб приготування

  1. Збити яйця і цукор в пишну піну. Додати олію, сік лимона і цедру, перемішати.
  2. Просіяти сухі інгредієнти, перемішати.
  3. Випікати за 160 градусів близько години. Дістати, остудити на решітці.
  4. Для пропитки змішати всі інгредієнти, закип'ятити, остудити і процідити.
  5. Для крему збити всі інгредієнти до однорідності.
  6. Бісквіт розрізати на три коржі. Зібрати торт: корж – пропитка – крем – корж – пропитка – крем.
  7. Прикрасити за смаком.

Тут знайдете п'ять трендових і корисних сніданків.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
3 рецепти всесвітньо відомих пирогів Бісквіт "Вікторія" - рецепт королівського десерту, якому понад 200 років Як досягти досконалості у випічці - 7 важливих лайфхаків Як приготувати ідеальну випічку з листкового тіста: 5 важливих лайфхаків
Реклама

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Не стало знаменитого советского актера, фильмы с которым обожали
Не стало знаменитого советского актера, фильмы с которым обожали

Популярні статті

Сьогодні, 06:40Фаново

День пам'яті та примирення: теплі слова та побажання

Вчора, 17:40Модно

Онучка Ротару прогулялася Нью-Йорком у кольє за 580 тис. гривень — таке було у Грейс Келлі

Вчора, 11:44Зірково

А ви впізнаєте на цих весільних фото Ольгу Сумську? Дивимося знімки, зроблені 25 років тому

Вчора, 10:49Зірково

На місяць можна заробити 70 тисяч гривень – зірки чесно про свій заробіток в Instagram

6 травняЗірково

Кароль закрутила роман з чоловіком, будучи в інших стосунках, – зізнання ексбойфренда співачки

6 травняПсихо

Що подарувати жінці за її знаком зодіаку

6 травняСмачно

Сезон відкрито – 7 рецептів окрошки на будь-який смак

6 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 6 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, не намагайтеся нікому нічого довести!

5 травняNo Stress

Скільки коштують бюджетні Мальдіви і чи варто їхати в таку подорож

5 травняЗірково

Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі. Тарзан теж не стримався (відео)

5 травняСмачно

Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

5 травняФаново

Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

5 травняЗірково

15 цікавих фактів про співачку Адель. Один з них розкриває секрет її схуднення

5 травняЗірково

Мережу добили голі українки в Туреччині: Скільки можна ганьбити країну?

5 травняЗірково

Ані Лорак вирушила на відпочинок з ексчоловіком. Фани знайшли нові докази возз'єднання сім'ї

5 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 травня для всіх знаків зодіаку: Козероги, зірки дають вам стусана

Новини партнерів

Оборвалась жизнь знаменитого певца, трагические детали
Оборвалась жизнь знаменитого певца, трагические детали
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Врач - о том, кому не рекомендовано вакцинироваться AstraZeneca
Врач - о том, кому не рекомендовано вакцинироваться AstraZeneca
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Вітвіцька вразила новим коханням
Вітвіцька вразила новим коханням
Вчені знайшли «слабке місце» у COVID-19
Вчені знайшли «слабке місце» у COVID-19

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти