Чим здивувати маму – три смачні ідеї з різних країн

У День матері в США печуть лимонний бісквіт, в Нідерландах – пишні млинці, а в Британії пригощаються кексом "Симнель"

День матері відзначається всюди. Правда, в кожній країні для цього свята є своя дата. Цього року у нас – це 9 травня. І сьогодні ми всі вітатимемо своїх мам. Хтось подарунком, а хтось здивує приємним сюрпризом у вигляді сніданку або солодощів. Давайте дізнаємося, що і як готують на День матері в Нідерландах, Британії та США.

Британія: кекс "Симнель"

Фото: instagram.com/christinapoznyak/

Інгредієнти

300 г марципану (можна замінити фруктами);

175 г м'якого вершкового масла;

175 г цукрової пудри;

175 г борошна;

3 великих яйця;

2 ч. л. меленої кориці;

цедра одного апельсина і лимона;

175 г темних родзинок;

75 г білих родзинок;

75 г сушених вишень;

5 ст. л. абрикосового джему;

по щіпці мускатного горіха, солі, меленого імбирц, корици.

Спосіб приготування

Збити вершкове масло з цукром. Вбити три яйця. Перемішати обидві маси. Змішати борошно, мускатний горіх, мелений імбир, корицю і сіль. Викласти в яєчну суміш. Перемішати до однорідності. Додати заздалегідь замочені сухофрукти, натерту цедру. Перемішати. Викласти борошняну масу в дві змащені олією форми для випікання. Поставити в розігріту до 160 °C духовку на 90 хвилин. Змастити коржі абрикосовим джемом і зібрати торт. Розкачати частину марципана в пласт. Вирізати коло, як площа коржа. Викласти на верхній корж, просочений джемом. Розкачати решту марципану в кульки. Розмістити по периметру торта. Змастити поверхню яйцем. Поставити в розігріту до 100 °C духовку на 2-3 хвилини. Прикрасити цукровою пудрою.

Нідерланди: соковитий пай із солодким або солоним топінгом

Фото: instagram.com/foodlies.nl/

Інгредієнти на 4 порції

3 яйця;

3/4 склянки молока;

3 ст. л. розтопленого вершкового масла;

1/2 склянки борошна;

2 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

1/2 ч. л. солі;

1/2 ч. л. меленого чорного перцю.

Для начинки

Яєчня із шинкою і авокадо;

джем і вершки;

копчений лосось із зеленою цибулею і вершковим сиром.

Спосіб приготування

Розігріти духовку до 220 °C, поставити в центр невелику глибоку сковороду (бажано чавунну) і залишити на 25 хвилин. Збити в блендері яйця на найвищій швидкості, доки вони не перетворяться на піну (приблизно одну хвилину). Влити молоко, додати дві столові ложки масла і збивати 30 секунд. Додати борошно, кукурудзяний крохмаль, сіль і перець і збивати до отримання однорідної маси. Витягнути сковороду з духовки і акуратно змастити всередині вершковим маслом. Щоб масло не встигло підгоріти, одразу вилити тісто в сковороду. Випікати в духовці 20-25 хвилин, доки тісто не стане повітряним і краї не підрум'яняться. Викласти зверху топінг за смаком.

США: лимонний бісквіт

Фото: instagram.com/vrednuha37/

Інгредієнти для бісквіта

Чотири яйця;

120 г цукрового піску;

30 г – лимонного соку;

цедра двох лимонів;

30 г олії;

120 г пшеничного борошна;

20 г кукурудзяного крохмалю;

10 г розпушувача;

дрібка куркуми.

Для пропитки

сік половини лимона;

200 г води;

50 г цукрового піску.

Для крему

500 г м'якого сиру;

50 г молока;

100 г цукрової пудри.

Спосіб приготування

Збити яйця і цукор в пишну піну. Додати олію, сік лимона і цедру, перемішати. Просіяти сухі інгредієнти, перемішати. Випікати за 160 градусів близько години. Дістати, остудити на решітці. Для пропитки змішати всі інгредієнти, закип'ятити, остудити і процідити. Для крему збити всі інгредієнти до однорідності. Бісквіт розрізати на три коржі. Зібрати торт: корж – пропитка – крем – корж – пропитка – крем. Прикрасити за смаком.

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