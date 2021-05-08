Чим здивувати маму – три смачні ідеї з різних країн
У День матері в США печуть лимонний бісквіт, в Нідерландах – пишні млинці, а в Британії пригощаються кексом "Симнель"
День матері відзначається всюди. Правда, в кожній країні для цього свята є своя дата. Цього року у нас – це 9 травня. І сьогодні ми всі вітатимемо своїх мам. Хтось подарунком, а хтось здивує приємним сюрпризом у вигляді сніданку або солодощів. Давайте дізнаємося, що і як готують на День матері в Нідерландах, Британії та США.
Британія: кекс "Симнель"
Інгредієнти
- 300 г марципану (можна замінити фруктами);
- 175 г м'якого вершкового масла;
- 175 г цукрової пудри;
- 175 г борошна;
- 3 великих яйця;
- 2 ч. л. меленої кориці;
- цедра одного апельсина і лимона;
- 175 г темних родзинок;
- 75 г білих родзинок;
- 75 г сушених вишень;
- 5 ст. л. абрикосового джему;
- по щіпці мускатного горіха, солі, меленого імбирц, корици.
Спосіб приготування
- Збити вершкове масло з цукром. Вбити три яйця. Перемішати обидві маси.
- Змішати борошно, мускатний горіх, мелений імбир, корицю і сіль. Викласти в яєчну суміш. Перемішати до однорідності.
- Додати заздалегідь замочені сухофрукти, натерту цедру. Перемішати.
- Викласти борошняну масу в дві змащені олією форми для випікання.
- Поставити в розігріту до 160 °C духовку на 90 хвилин.
- Змастити коржі абрикосовим джемом і зібрати торт.
- Розкачати частину марципана в пласт. Вирізати коло, як площа коржа. Викласти на верхній корж, просочений джемом.
- Розкачати решту марципану в кульки. Розмістити по периметру торта. Змастити поверхню яйцем.
- Поставити в розігріту до 100 °C духовку на 2-3 хвилини. Прикрасити цукровою пудрою.
Нідерланди: соковитий пай із солодким або солоним топінгом
Інгредієнти на 4 порції
- 3 яйця;
- 3/4 склянки молока;
- 3 ст. л. розтопленого вершкового масла;
- 1/2 склянки борошна;
- 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю;
- 1/2 ч. л. солі;
- 1/2 ч. л. меленого чорного перцю.
Для начинки
- Яєчня із шинкою і авокадо;
- джем і вершки;
- копчений лосось із зеленою цибулею і вершковим сиром.
Спосіб приготування
- Розігріти духовку до 220 °C, поставити в центр невелику глибоку сковороду (бажано чавунну) і залишити на 25 хвилин.
- Збити в блендері яйця на найвищій швидкості, доки вони не перетворяться на піну (приблизно одну хвилину). Влити молоко, додати дві столові ложки масла і збивати 30 секунд.
- Додати борошно, кукурудзяний крохмаль, сіль і перець і збивати до отримання однорідної маси.
- Витягнути сковороду з духовки і акуратно змастити всередині вершковим маслом. Щоб масло не встигло підгоріти, одразу вилити тісто в сковороду.
- Випікати в духовці 20-25 хвилин, доки тісто не стане повітряним і краї не підрум'яняться.
- Викласти зверху топінг за смаком.
США: лимонний бісквіт
Інгредієнти для бісквіта
- Чотири яйця;
- 120 г цукрового піску;
- 30 г – лимонного соку;
- цедра двох лимонів;
- 30 г олії;
- 120 г пшеничного борошна;
- 20 г кукурудзяного крохмалю;
- 10 г розпушувача;
- дрібка куркуми.
Для пропитки
- сік половини лимона;
- 200 г води;
- 50 г цукрового піску.
Для крему
- 500 г м'якого сиру;
- 50 г молока;
- 100 г цукрової пудри.
Спосіб приготування
- Збити яйця і цукор в пишну піну. Додати олію, сік лимона і цедру, перемішати.
- Просіяти сухі інгредієнти, перемішати.
- Випікати за 160 градусів близько години. Дістати, остудити на решітці.
- Для пропитки змішати всі інгредієнти, закип'ятити, остудити і процідити.
- Для крему збити всі інгредієнти до однорідності.
- Бісквіт розрізати на три коржі. Зібрати торт: корж – пропитка – крем – корж – пропитка – крем.
- Прикрасити за смаком.
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