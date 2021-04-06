Булочки-жайворонки на Благовіщення: пісний рецепт випічки

Ці милі "пташки" символізують прихід весни

Неможливо сказати, коли саме стали випікати булочки-жайворонки, щоб відсвяткувати прихід весни. Так само ця випічка традиційно випікається на Благовіщення і, разом, з рибними стравами, ставиться на святковий стіл. Як правило, булочки-жайворонки готують з пісного тіста. Уякості "оченят" беруться родзинки. Рецепт випічки знайдете нижче.

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Булочки-жайворонки: пісний рецепт

Фото: instagram.com/sahachmaryna/

Інгредієнти

Борошно пшеничне – 500 г

Дріжджі сухі – 11 г

Вода тепла – 260 г

Цукор – 1-2 ст. л.

Сіль – щіпка

Ванільна есенція або ванільний цукор

Олія – 70 мл

Спосіб приготування

Борошно просіяти. У теплій воді розвести дріжджі, залишити на 5 хвилин. Готову опару додати до борошна, перемішати. Додати сіль, цукор, ваніль, олію. Замісити тісто і залишити його на 30-40 хвилин. Тісто розділити на 15-18 кульок, кожну кульку скачати в "ковбаску". "Ковбаску" зав'язати у вузол, де один кінець – голова, інший кінець – хвостик. На голові зробити дзьобик і "очі" з родзинок. Хвостик трошки приплюснути і зробити надрізи ножем. Булочки перекласти на деко, залишити ще на 10-15 хвилин. Змастити булочки солодкою водою або чаєм. Булочки випікати близько 30-35 хвилин за 180 градусів.

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