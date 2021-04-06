Булочки-жайворонки на Благовіщення: пісний рецепт випічки
Ці милі "пташки" символізують прихід весни
Неможливо сказати, коли саме стали випікати булочки-жайворонки, щоб відсвяткувати прихід весни. Так само ця випічка традиційно випікається на Благовіщення і, разом, з рибними стравами, ставиться на святковий стіл. Як правило, булочки-жайворонки готують з пісного тіста. Уякості "оченят" беруться родзинки. Рецепт випічки знайдете нижче.
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Булочки-жайворонки: пісний рецепт
Інгредієнти
- Борошно пшеничне – 500 г
- Дріжджі сухі – 11 г
- Вода тепла – 260 г
- Цукор – 1-2 ст. л.
- Сіль – щіпка
- Ванільна есенція або ванільний цукор
- Олія – 70 мл
Спосіб приготування
- Борошно просіяти. У теплій воді розвести дріжджі, залишити на 5 хвилин. Готову опару додати до борошна, перемішати.
- Додати сіль, цукор, ваніль, олію. Замісити тісто і залишити його на 30-40 хвилин.
- Тісто розділити на 15-18 кульок, кожну кульку скачати в "ковбаску".
- "Ковбаску" зав'язати у вузол, де один кінець – голова, інший кінець – хвостик. На голові зробити дзьобик і "очі" з родзинок. Хвостик трошки приплюснути і зробити надрізи ножем.
- Булочки перекласти на деко, залишити ще на 10-15 хвилин. Змастити булочки солодкою водою або чаєм.
- Булочки випікати близько 30-35 хвилин за 180 градусів.
Тут дізнаєтеся меню по днях під час Великого посту.
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