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Булочки-жайворонки на Благовіщення: пісний рецепт випічки

Сьогодні, 10:11

Ці милі "пташки" символізують прихід весни

Неможливо сказати, коли саме стали випікати булочки-жайворонки, щоб відсвяткувати прихід весни. Так само ця випічка традиційно випікається на Благовіщення і, разом, з рибними стравами, ставиться на святковий стіл. Як правило, булочки-жайворонки готують з пісного тіста. Уякості "оченят" беруться родзинки. Рецепт випічки знайдете нижче.

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Булочки-жайворонки: пісний рецепт

Фото: instagram.com/sahachmaryna/

Інгредієнти

  • Борошно пшеничне – 500 г
  • Дріжджі сухі – 11 г
  • Вода тепла – 260 г
  • Цукор – 1-2 ст. л.
  • Сіль – щіпка
  • Ванільна есенція або ванільний цукор
  • Олія – 70 мл

Спосіб приготування

  1. Борошно просіяти. У теплій воді розвести дріжджі, залишити на 5 хвилин. Готову опару додати до борошна, перемішати.
  2. Додати сіль, цукор, ваніль, олію. Замісити тісто і залишити його на 30-40 хвилин.
  3. Тісто розділити на 15-18 кульок, кожну кульку скачати в "ковбаску".
  4. "Ковбаску" зав'язати у вузол, де один кінець – голова, інший кінець – хвостик. На голові зробити дзьобик і "очі" з родзинок. Хвостик трошки приплюснути і зробити надрізи ножем.
  5. Булочки перекласти на деко, залишити ще на 10-15 хвилин. Змастити булочки солодкою водою або чаєм.
  6. Булочки випікати близько 30-35 хвилин за 180 градусів.

Тут дізнаєтеся меню по днях під час Великого посту.

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