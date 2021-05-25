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Бризоль з фореллю на сніданок – рецепт для ситного і енергійного початку дня

Сьогодні, 05:30

Для начинки можна брати курку, рибу або улюблені овочі

Фото: Инстаграм

Хтось може подумати, що бризоль – яєчні рулети або конверти з начинкою – самостійна страва французької кухні. Це так почасти. Бризоль – скоріше не сама страва, а спосіб її приготування. Слово "бризоль" можна перекласти, як смажений в омлеті. Тобто будь-яка начинка загортається в яєчний млинець. Це дуже вдалий варіант для початку дня, якщо є бажання урізноманітнити традиційні яєчні запіканки до сніданку.

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Для бризолю з фореллю і сиром треба взяти:

Інгредієнти на 2 персони

  • 80 г – с/солоної форелі
  • 80 г – м'якого сиру
  • 50 г – огірка
  • кріп, перець – за смаком
  • 3 шт. – яйця
  • 20 мл – молока

Спосіб приготування

  1. Дрібно нарізати кріп, змішати із сиром, нарізати форель і огірок.
  2. Для яєчного млинця змішати яйця з молоком, збити виделкою, додати перець.
  3. На розігріту сковороду влити половину яєчної суміші, обсмажити з двох боків, також виконати з другою частиною суміші з яєць і молока.
  4. Викласти начинку на готові омлети, намазати сир із зеленню на всю поверхню, з краю покласти огірок з рибою, щільно загорнути рулет.

Тут знайдете ще 10 рецептів несподіваних страв з яєць.

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