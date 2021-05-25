Бризоль з фореллю на сніданок – рецепт для ситного і енергійного початку дня

Для начинки можна брати курку, рибу або улюблені овочі

Фото: Инстаграм

Хтось може подумати, що бризоль – яєчні рулети або конверти з начинкою – самостійна страва французької кухні. Це так почасти. Бризоль – скоріше не сама страва, а спосіб її приготування. Слово "бризоль" можна перекласти, як смажений в омлеті. Тобто будь-яка начинка загортається в яєчний млинець. Це дуже вдалий варіант для початку дня, якщо є бажання урізноманітнити традиційні яєчні запіканки до сніданку.

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Для бризолю з фореллю і сиром треба взяти:

Інгредієнти на 2 персони

80 г – с/солоної форелі

80 г – м'якого сиру

50 г – огірка

кріп, перець – за смаком

3 шт. – яйця

20 мл – молока

Спосіб приготування

Дрібно нарізати кріп, змішати із сиром, нарізати форель і огірок. Для яєчного млинця змішати яйця з молоком, збити виделкою, додати перець. На розігріту сковороду влити половину яєчної суміші, обсмажити з двох боків, також виконати з другою частиною суміші з яєць і молока. Викласти начинку на готові омлети, намазати сир із зеленню на всю поверхню, з краю покласти огірок з рибою, щільно загорнути рулет.

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