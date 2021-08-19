Бразильський сніданок, який треба скуштувати – рецепти соковитої запіканки і кави з вершками

Звісно, більшість бразильців люблять добре поїсти в обід, до сніданку у них сендвічі, фрукти і чашка міцної кави. Але доволі часто на ранкових столах опиняються традиційна запіканка Bolo de fuba, рецепт якої відомий із 17-го століття, і кава з вершками і гірким шоколадом. Якщо для вас важливо, щоб сніданок був ситним, то ці рецепти варто відтворити. А щоб економно, але смачно зібратися на пікнік, то потрібно ознайомитися з цим матеріалом.
Запіканка Bolo de fuba
Інгредієнти
- Молоко – 850 мл
- Вершкове масло – 50 г
- Цукор – 260 г
- Кукурудзяне борошно – 230 г
- Рисове борошно – 35 г
- Пармезан – 60 г
- Яйця курячі – 4 шт.
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Цукрова пудра – за смаком
Спосіб приготування
- Покласти всі інгредієнти в блендер (крім цукрової пудри) і збити до однорідного стану.
- Змастити форму вершковим маслом, влити тісто і поставте в розігріту до 170 градусів духовку на 1 годину 15 хвилин.
- Прикрасити цукровою пудрою.
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Кава із шоколадом і збитими вершками
Інгредієнти
- Еспресо – 100 мл
- Молоко – 20 мл
- Цукор, збиті вершки – за смаком
- Гіркий шоколад – 50 г
Спосіб приготування
- Натріть шоколад, розчиніть його в гарячій каві.
- Додайте за смаком цукор. Влийте молоко, збийте все міксером.
- Розлийте по келихах, прикрасьте збитими вершками.
- Подається напій гарячим.
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