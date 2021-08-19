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Бразильський сніданок, який треба скуштувати – рецепти соковитої запіканки і кави з вершками

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
19 серпня, 07:01
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Завдяки великій кількості молока запіканка по-бразильськи виходить неймовірно пишною, в її рецептурі також є трохи пармезану. До кави зі збитими вершками обов'язково додайте гіркий шоколад
Бразильський сніданок - рецепти пишної запіканки і каву з вершками
Бразильський сніданок - рецепти пишної запіканки і каву з вершками / Фото: pexels.com

Звісно, більшість бразильців люблять добре поїсти в обід, до сніданку у них сендвічі, фрукти і чашка міцної кави. Але доволі часто на ранкових столах опиняються традиційна запіканка Bolo de fuba, рецепт якої відомий із 17-го століття, і кава з вершками і гірким шоколадом. Якщо для вас важливо, щоб сніданок був ситним, то ці рецепти варто відтворити. А щоб економно, але смачно зібратися на пікнік, то потрібно ознайомитися з цим матеріалом.

Запіканка Bolo de fuba

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/ Фото: instagram.com/mundimnosso/

Інгредієнти

  • Молоко – 850 мл
  • Вершкове масло – 50 г
  • Цукор – 260 г
  • Кукурудзяне борошно – 230 г
  • Рисове борошно – 35 г
  • Пармезан – 60 г
  • Яйця курячі – 4 шт.
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Цукрова пудра – за смаком

Спосіб приготування

  1. Покласти всі інгредієнти в блендер (крім цукрової пудри) і збити до однорідного стану.
  2. Змастити форму вершковим маслом, влити тісто і поставте в розігріту до 170 градусів духовку на 1 годину 15 хвилин.
  3. Прикрасити цукровою пудрою.

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Кава із шоколадом і збитими вершками

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Кава зі збитими вершками
Кава зі збитими вершками / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • Еспресо – 100 мл
  • Молоко – 20 мл
  • Цукор, збиті вершки – за смаком
  • Гіркий шоколад – 50 г

Спосіб приготування

  1. Натріть шоколад, розчиніть його в гарячій каві.
  2. Додайте за смаком цукор. Влийте молоко, збийте все міксером.
  3. Розлийте по келихах, прикрасьте збитими вершками.
  4. Подається напій гарячим.

Якщо любите кіші, то до сніданку смакуватиме кіш з тунцем і шпинатом. Як його приготувати – дивіться у відео.

3 рецепти ніжного сирного пудингу знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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